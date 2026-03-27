Javier Milei celebró el fallo por YPF y apuntó contra CFK y Kicillof: "Levantamos los platos rotos"

El presidente Javier Milei habló este viernes en cadena nacional , en un mensaje emitido a las 19, pero que había sido grabado unas horas antes en Casa Rosada, junto a parte del gabinete. Entre los presentes estuvo el jefe de Gabinete Manuel Adorni , envuelto en una polémica por sus viajes al exterior y su situación patrimonial. El eje del discurso del mandatario giró en torno al histórico fallo en Nueva York a favor de Argentina por el caso YPF .

En varios pasajes de la alocución, el Jefe de Estado apuntó contra la administración de Cristina Fernández de Kirchner por la estatización de la petrolera en 2012, cuando Axel Kicillof se desempeñaba como ministro de Economía. " Es un hecho de trascendencia histórica y sin precedentes para nuestro país . Perder este juicio hubiera implicado pagar 18 mil millones de dólares , el equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas . Era virtualmente imposible. Se logró torcer el destino a nuestro favor", remarcó el mandatario.

Qué significa que la Justicia de Estados Unidos haya fallado a favor de la Argentina

Perder este juicio hubiera implicado pagar 18 mil millones de dólares Perder este juicio hubiera implicado pagar 18 mil millones de dólares

En ese sentido, sostuvo que lo resuelto por la Cámara de Apelaciones norteamericana constituye "un día de festejo" para los argentinos, ya que "quita la espada de Damocles que el país tenía encima debido a la arrogancia populista" .

Las duras críticas de Javier Milei al kirchnerismo tras el fallo favorable en el caso YPF

El presidente sugirió que hay sectores que “quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió la empresa”, pero advirtió que “nada puede estar más lejos de la verdad”. Consideró como "una afrenta" que la expresidenta y el “inefable” Kicillof "pretendan apropiarse de este resultado”.

Aseguró que la decisión de avanzar con la estatización fue “una aventura suicida” que pudo haberle costado al país miles de millones de dólares y profundizado la crisis económica. “Un fallo adverso le habría costado a los argentinos 18 mil millones de dólares y habría sido un obstáculo enorme para la recuperación”, insistió.

Cristina Fernández Javier Milei Javier Milei apuntó contra la gestión de Cristina Fernández de Kirchner por la estatización de YPF.

Milei defendió la seguridad jurídica y cuestionó la estatización de YPF

El líder libertario reivindicó el rol de su gobierno en el resultado del juicio y lo vinculó con la necesidad de consolidar reglas claras para las inversiones. “Hoy tenemos una nación más rica, pero también más seria, que honra sus compromisos y defiende su patrimonio en la arena internacional”, afirmó.

En esa línea, dejó una de las definiciones más contundentes del discurso: “Expropiar está mal, porque robar está mal”, y aseguró que esa decisión le costó al país más de una década de falta de inversiones.

El mandatario también advirtió sobre las consecuencias del “populismo” en materia económica. Según planteó, genera efectos negativos en el mediano y largo plazo al poner en duda la seguridad jurídica, lo que desalienta proyectos estratégicos y el desarrollo.

“Levantamos los platos rotos”: el mensaje político de Milei tras el fallo favorable por YPF

En el cierre, Milei volvió a contrastar su gestión con las anteriores y aseguró que el Gobierno logró revertir un escenario que parecía adverso. “Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos: nosotros ganamos”, afirmó.

Además, remarcó que su administración se hizo cargo de las consecuencias del pasado: “Una vez más levantamos los platos rotos, porque el liberalismo es hacerse cargo de los errores y también de las necesidades del futuro”.

En ese marco, anunció que el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, con el objetivo de “evitar que la política vuelva a poner en riesgo la propiedad privada”.

Por último, el Presidente destacó el trabajo del equipo jurídico, económico y diplomático que intervino en el caso, y cerró con un mensaje optimista: “Hoy es un día de festejo nacional. Argentina va a salir. Argentina va a ser grande nuevamente”.