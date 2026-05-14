Caputo confirmó el ingreso de PSJ Cobre Mendocino al RIGI y Mendoza acelera su apuesta minera

Caputo confirmó el ingreso de PSJ Cobre Mendocino al RIGI con una inversión de USD 891 millones Foto: Prensa PSJ Cobre Mendocino

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, confirmó este jueves el ingreso de PSJ Cobre Mendocino al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , en un anuncio que marca un nuevo paso en la estrategia minera de la provincia y posiciona al proyecto como uno de los desarrollos de cobre más importantes del país bajo el esquema impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

El anuncio se realizó minutos antes de la inauguración del Parque Solar El Quemado, el primer proyecto energético del país en ingresar al RIGI . El funcionario nacional confirmó que el ex proyecto San Jorge fue incorporado al régimen nacional de promoción de inversiones, con el objetivo de acelerar su desarrollo y facilitar el desembarco de capitales.

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Si bien estaba previsto que Caputo llegara este jueves a Mendoza para participar del acto junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el CEO de YPF, Horacio Marín, el gobernador Alfredo Cornejo y demás funcionarios nacionales y provinciales; finalmente el ministro de Economía no viajó a la provincia.

A través de un posteo en redes sociales, el ministro de Economía confirmó: "El Comité Evaluador aprobó hoy el ingreso al RIGI de dos proyectos mineros. El proyecto de cobre de Minera San Jorge en Mendoza por una inversión de USD 891 millones".

Además, confirmó la ampliación del proyecto de litio de Cauchari Olaroz en Jujuy con una inversión de USD 1.241 millones.

"Entre ambos proyectos se generan más de 8.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. En el caso de San Jorge, hay que resaltar el éxito de la provincia en viabilizar la minería en su territorio que permitirá una de las primeras exportaciones de cobre del país. Con estos proyectos, ya son 16 los aprobados por casi 30 mil millones de dólares, mientras hay otros 20 en evaluación".

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El Comité Evaluador aprobó hoy el ingreso al RIGI de dos proyectos mineros.

El proyecto de cobre de Minera San Jorge en Mendoza por una inversión de USD 891 millones y la ampliación del proyecto de litio de Cauchari Olaroz en Jujuy con una inversión de USD… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 14, 2026

Un paso clave para el proyecto minero más avanzado de Mendoza

PSJ Cobre Mendocino, ubicado en Uspallata, departamento de Las Heras, es actualmente el proyecto metalífero más avanzado de la provincia. La iniciativa ya cuenta con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada y atraviesa una etapa de adecuación técnica y financiera para avanzar hacia su futura construcción.

La empresa había presentado formalmente su solicitud de ingreso al RIGI en el marco de la feria minera PDAC 2026, en Toronto, donde confirmó su plan de inversiones destinado al desarrollo de la mina y su planta concentradora de cobre.

El proyecto contempla además obras energéticas asociadas, entre ellas una línea de alta tensión y una estación transformadora para abastecer al complejo minero. Según estimaciones difundidas por la compañía, en una primera etapa requerirá unos 80 megavatios de energía.

La adecuación del proyecto al esquema RIGI había sido anticipada meses atrás por la empresa y por el Gobierno provincial, en línea con el nuevo escenario económico y la necesidad de generar condiciones competitivas para inversiones de gran escala.

Mendoza busca posicionarse en el mapa del cobre

La incorporación de PSJ al RIGI aparece en un momento donde Mendoza busca consolidarse dentro del nuevo mapa minero argentino, impulsado principalmente por la demanda global de cobre vinculada a la transición energética.

En los últimos meses, tanto funcionarios provinciales como referentes del sector comenzaron a mostrar al proyecto como una de las iniciativas con mayores posibilidades de convertirse en la primera mina de cobre en producción en Mendoza.

Incluso desde la compañía aseguraron que nuevos estudios permitieron ampliar significativamente las reservas estimadas originalmente, fortaleciendo la viabilidad económica del emprendimiento.

El RIGI y la apuesta nacional por grandes inversiones

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones fue impulsado por el Gobierno nacional como una herramienta para atraer proyectos de gran escala vinculados principalmente a minería, energía, infraestructura, petróleo y gas.

Entre los beneficios previstos por el esquema se encuentran ventajas fiscales, estabilidad tributaria, flexibilización cambiaria y facilidades para importaciones vinculadas al desarrollo de los proyectos.

Con el ingreso de PSJ Cobre Mendocino, Mendoza suma ahora dos iniciativas estratégicas vinculadas al RIGI, luego del ingreso del Parque Solar El Quemado, inaugurado también este jueves.