Expo San Juan Minera 2026: el derrame de una industria en marcha y los desafíos que deja hacia adelante

En la Expo San Juan Minera, los principales proyectos expusieron los desafíos clave: infraestructura, proveedores y capital humano para crecer.

La Expo San Juan Minera 2026, que se desarrolló entre el 6 y el 8 de mayo, dejó una conclusión difícil de ignorar: la magnitud del entramado económico que genera la minería cuando logra consolidarse.

Lejos de limitarse a la operación en los yacimientos, la industria despliega un encadenamiento que atraviesa múltiples sectores . Desde vehículos y maquinaria especializada para condiciones extremas, hasta insumos, herramientas, indumentaria, calzado y servicios como el catering, la industria minera demuestra su capacidad de dinamizar economías regionales de forma transversal.

Abrieron una convocatoria para titulares mineros en una zona estratégica de Mendoza

Mendoza y un sistema restrictivo para la minería que no se aplica a otras actividades

La Expo San Juan Minera 2026 se desarrolló entre el 6 y el 8 de mayo en el Estadio del Bicentenario.

Pero más allá de los números o los discursos técnicos, hay un indicador más tangible: el movimiento cotidiano. En San Juan, la minería ya forma parte del pulso económico. Así lo reflejan quienes viven y trabajan allí.

“Cuando hay un proyecto se nota, hay más dinero en la calle. Pasó con Veladero y después con Pascua Lama y cuando se frenó, también se sintió”, contó un taxista a SITIO ANDINO.

“Ahora se está notando movimiento nuevamente. Cuando empezó todo esto de la minería empezó a haber más plata en la calle”, relató un comerciante.

“Al principio estaba muy dividido, pero de a poco la gente fue aceptando más esto. Hay muchos que antes se oponían y ahora están trabajando para alguna minera”, sumó un chofer de aplicación.

Expo San Juan, minera, minería Más de 500 empresas, delegaciones de más de 20 países y 40 mineras estuvieron presentes en San Juan.

Los testimonios se repiten y construyen una imagen clara: el llamado “efecto derrame” no es solo un concepto teórico, sino una realidad visible, aunque todavía conviva con sectores que mantienen resistencia a la actividad.

El tamaño de la oportunidad

La dimensión de la Expo también expuso ese presente. Más de 500 expositores de distintos rubros llegaron a San Juan con productos y servicios destinados a la industria minera, en una provincia que busca redefinir su perfil productivo de la mano del cobre.

El contexto internacional empuja: la transición energética, la electromovilidad y la creciente demanda de minerales críticos posicionan al cobre y al litio como recursos estratégicos.

En ese escenario, la región tiene una oportunidad histórica. Pero no todas las provincias parten desde el mismo lugar.

La industria atraviesa un cambio de época. Durante años, el eje estuvo puesto en el oro, pero hoy el foco se desplaza con claridad hacia el cobre. Ese giro no solo redefine el mapa de proyectos, sino también las exigencias en términos de escala, inversión, tecnología y planificación de largo plazo.

Expo San Juan, minera, minería La Expo Minera concentró el interés de expositores, proyectos y público en general.

Dos realidades, distintos momentos

La diferencia entre San Juan y Mendoza responde a múltiples factores: políticas de Estado sostenidas, marcos regulatorios, trabajo con las comunidades, condiciones para el desarrollo de proyectos y, sobre todo, infraestructura.

San Juan lleva décadas construyendo un camino que permitió el avance de iniciativas como Veladero. Esa continuidad hoy se traduce en actividad, proveedores especializados y una economía que ya incorporó a la minería como uno de sus motores. Mendoza, en cambio, todavía transita una etapa incipiente, donde la discusión convive con el potencial.

El cobre en el centro de la escena

La Expo reunió a compañías y ejecutivos vinculados a proyectos que concentran más de US$30.000 millones en postulaciones al RIGI y que podrían redefinir el perfil exportador del país.

Vicuña, Los Azules, El Pachón, Altar, Hualilán y las operaciones de Barrick Gold dominaron la agenda. El cobre fue, sin discusión, el eje central.

También hubo fuerte presencia política y empresarial. Gobernadores, funcionarios nacionales y referentes del sector coincidieron en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, donde se lanzó la Mesa Federal del Cobre.

Interés internacional y proveedores en expansión

El interés no es solo local. Empresas internacionales ya miran a la Argentina como un mercado en expansión.

La asociación alemana VDMA Mining & Minerals, que nuclea a unas 160 compañías de tecnología minera, llegó con un objetivo claro: explorar el mercado, comenzar a operar y luego consolidar su presencia.

“Vemos que varios proyectos están avanzando y son grandes. Van a requerir tecnología de punta y creemos que podemos aportar en ese sentido”, señalaron desde la entidad, que ya cuenta con experiencia en Chile y Perú.

En paralelo, proveedores de distintas provincias argentinas —incluida Mendoza— también dijeron presente, buscando posicionarse en una cadena de valor que todavía tiene margen para crecer.

Expo San Juan, minera, minería Durante tres días referentes de la industria minera nacional e internacional se concentraron en San Juan.

Chile, Canadá, Perú, Alemania, son países con experiencia en minería. Por eso, muchos proveedores de esos países llegaron para mostrar sus productos o servicios, vislumbrando un panorama alentador en la región.

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En estos países hay desarrollo tecnológico que aún no llega Argentina y San Juan puede ser la base de esa llegada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cecizabalao/status/2053417388733858153&partner=&hide_thread=false La firma chilena Conveyor Belt Technology llevó a la Expo Minera San Juan a Larry One, el "perro robot minero" Spot de Boston Dynamics. Este robot se utiliza de apoyo en inspecciones, levantando información y haciendo recorridos en zonas de difícil acceso pic.twitter.com/HVHGfFXcTI — Cecilia Zabala (@cecizabalao) May 10, 2026

Los desafíos que vienen

Sin embargo, el entusiasmo convive con un diagnóstico común. Referentes de los principales proyectos coincidieron en que el potencial geológico por sí solo no alcanza.

El desarrollo dependerá de resolver problemas estructurales: infraestructura vial y eléctrica, formación de proveedores especializados y consolidación de una cadena de valor robusta.

Incluso en una provincia con trayectoria como San Juan, esos desafíos siguen vigentes. A esto se suma un tema central: el acuerdo social.

Distintos referentes de la industria destacaron la necesidad de un trabajo permanente y articulado con las comunidades. El factor social es uno de los que sostienen la industria.

Un punto de partida, no de llegada

La creación de la Mesa Federal Minera, anunciada en este contexto, apunta justamente a coordinar esfuerzos entre Nación, provincias, empresas e instituciones para avanzar en inversiones, infraestructura, empleo y desarrollo de proveedores. Se trata de un espacio que busca ordenar una agenda que hasta ahora avanzó de manera fragmentada, con el objetivo de darle mayor previsibilidad al sector en un momento donde el interés inversor comienza a acelerarse.

Karina Milei, gobernadores mineros, Expo Minera 2026, Marcelo Orrego, Martín Menem, Diego Santilli, Alfredo Cornejo Funcionarios nacionales, gobernadores y sector privado se reunieron para lanzar la Mesa Federal de Minería. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El desafío no es menor. La Mesa se propone alinear criterios en torno a temas sensibles como el acceso a financiamiento, la articulación de cadenas de valor locales, la formación de mano de obra y, especialmente, el desarrollo de infraestructura estratégica. En un escenario donde proyectos por miles de millones de dólares están en evaluación, la capacidad de coordinar políticas entre jurisdicciones aparece como un factor determinante para transformar el potencial geológico en producción concreta.

El objetivo es claro: transformar el potencial en producción.

La Expo San Juan Minera 2026 dejó en evidencia que ese proceso ya está en marcha en algunas regiones. En otras, en cambio, todavía aparece como una oportunidad en construcción.

Y en esa diferencia —más que en los discursos— es donde se empieza a medir la verdadera distancia.