Natalio Mema admitió que quiere ser gobernador y se suma a la carrera por el 2027 en Mendoza

Desde hace meses, distintos sectores del oficialismo han manifestado sus aspiraciones a la gobernación. Ahora lo hizo Natalio Mema,

El ministro de Gobierno, Natalio Mema admitió que quiere ser gobernador de Mendoza y se convirtió en otro dirigente más de la UCR que empieza a posicionarse para suceder a Alfredo Cornejo. La carrera dentro del oficialismo ya suma varios nombres.

La discusión por la sucesión en Mendoza empezó a tomar forma y el radicalismo suma un nuevo nombre a la carrera electoral rumbo al 2027 . Esta vez fue el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, quien reconoció públicamente que quiere ser gobernador.

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“Me siento preparado para ser candidato a gobernador” , afirmó el funcionario durante una entrevista en el programa Séptimo Día, aunque aclaró que “todavía no es momento de hablar de candidaturas”. La definición, sin embargo, terminó de ubicarlo dentro del grupo de dirigentes de Cambia Mendoza que comienzan a moverse pensando en el escenario político que se abrirá tras el final del actual mandato.

Un nuevo nombre en la carrera radical

La aparición de Mema en la conversación electoral no es casual. Desde hace meses, distintos sectores del oficialismo provincial vienen dejando señales sobre el armado del futuro liderazgo dentro de la UCR mendocina y de Cambia Mendoza.

En ese contexto, Mema se suma a una interna que, aunque todavía lejana en términos electorales, ya empieza a mostrar movimientos y posicionamientos dentro del oficialismo provincial.

El perfil técnico que busca proyectarse

Dentro del gabinete de Cornejo, Natalio Mema aparece como uno de los funcionarios con mayor protagonismo en la gestión diaria. Tiene bajo su órbita áreas sensibles como infraestructura, transporte, obra pública y servicios, además de ser uno de los dirigentes más cercanos políticamente al gobernador.

Su nombre comenzó a sonar con más fuerza en los últimos meses, especialmente luego de quedar al frente de temas estratégicos vinculados a inversión pública, conectividad y modernización del Estado.

En sus declaraciones, el ministro evitó lanzar una candidatura formal, pero dejó en claro que se siente preparado para asumir un desafío mayor. También planteó que el próximo gobierno provincial deberá sostener el equilibrio fiscal sin dejar de acompañar al sector productivo y al desarrollo económico.

Los otros nombres en danza

Uno de los dirigentes que ya había blanqueado sus aspiraciones es el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, quien aseguró que se está preparando para competir por la gobernación. También aparece en el radar el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, además de otros dirigentes del oficialismo que empiezan a sonar dentro del radicalismo mendocino.

Petri es otro de los que anticipó sus intenciones de competir por el “sillón de San Martín” en 2027, quien —además— cuenta con una muy buena valoración en las encuestas. Aunque Petri forma hoy parte de las filas de La Libertad Avanza.

Además de Mema, del gabinete de Gobierno, el titular de la DGE, Tadeo García Zalazar también suena para competir en 2027, al giual que la ministra Jimena Latorre (Energía y Ambiente) y Rodolfo Montero (Salud).

Por su parte, Andrés “Peti” Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados, tendría la misma aspiración, aunque no fue confirmada todavía.

La sucesión que empieza a debatirse

En Mendoza, donde no existe reelección inmediata para gobernador, el debate sucesorio suele adelantarse varios años. Y dentro de Cambia Mendoza ya empiezan a perfilarse distintos sectores y estrategias para disputar el liderazgo del oficialismo hacia 2027.

El escenario todavía está abierto y condicionado por variables nacionales, especialmente por la relación entre el radicalismo mendocino y el gobierno de Javier Milei. Allí aparecen tensiones internas entre quienes impulsan una mayor cercanía con La Libertad Avanza y quienes buscan preservar una identidad propia dentro de la UCR.

Mientras tanto, el oficialismo provincial empieza a poblarse de nombres.