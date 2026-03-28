28 de marzo de 2026
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Javier Milei

Javier Milei tras el fallo por YPF habla de "alegrías" y del país potencia

El presidente Javier Milei publicó un mensaje enigmático en redes sociales un día después del fallo de la justicia estadounidense por YPF.

Javier Milei tras el fallo por YPF habla de alegrías y del país potencia.

Javier Milei tras el fallo por YPF habla de "alegrías" y del país potencia.

Foto: NA

“Cada día que pasa me sorprende las alegrías que me trae el principio de revelación. Es más, hay momentos que creo que las alegrías llegan a su fin, sin embargo, las estupideces y miserias humanas me traen nuevas sorpresas. El día que lo asimilemos seremos potencia mundial”, expresó el jefe de Estado en su cuenta personal.

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El concepto al que aludió el Presidente es utilizado con frecuencia en sus intervenciones públicas y hace referencia, según su propia definición, a situaciones en las que determinados acontecimientos permiten identificar con claridad quiénes están “del lado del bien o del mal”.

Según pudo saber NA, el mensaje se difundió luego del fallo vinculado a la reestatización de YPF, decisión judicial que fue interpretada por distintos sectores como un alivio financiero significativo para la Argentina y que reavivó el debate político en torno a la responsabilidad de las gestiones pasadas y la estrategia jurídica sostenida por el Estado.

Qué dice el proyecto de expropiaciones que anunció Milei tras el fallo favorable por YPF

Uno de los ejes centrales del proyecto apunta a restringir las expropiaciones a situaciones excepcionales, bajo criterios más estrictos que los actuales.

La iniciativa establece que la declaración de utilidad pública deberá cumplir con estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, y será interpretada de manera restrictiva.

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