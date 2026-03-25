25 de marzo de 2026
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Justicia

Sin revelar los nombres, Milei envió 62 pliegos para cubrir cargos vacantes en la Justicia

Lo confirmó el ministro Juan Bautista Mahiques e incluye nombramientos para diferentes fueros. Por qué todavía no se conocen las identidades.

Milei y Mahiques avanzan con el nombramiento de jueces y fiscales federales.

Milei y Mahiques avanzan con el nombramiento de jueces y fiscales federales.

Foto: NA

El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien detalló que se trata de cargos destinados a distintos fueros, entre ellos penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y seguridad social.

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Según explicó el funcionario, la falta de designaciones impacta directamente en el funcionamiento del sistema judicial, ya que muchos de estos puestos llevan años vacantes.

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Casa Rosada avanza con la designación de jueces federales

Actualmente, la Justicia federal y nacional registra más de un 37% de cargos sin cubrir, lo que genera demoras y sobrecarga en distintos tribunales del país.

En total, existen cientos de ternas elevadas al Poder Ejecutivo por el Consejo de la Magistratura que aún no han sido enviadas al Senado para su tratamiento.

Cubrir estas vacantes no es una opción: es una condición básica para que la Justicia funcione como corresponde”, sostuvo Mahiques al anunciar el inicio del proceso formal.

Juicio Walter Bento, Juzgado Federal, Justicia federal mendoza
Buscan ocupar cargos vacantes en la Justicia Federal.

Buscan ocupar cargos vacantes en la Justicia Federal.

Por qué no se conocen los nombres para cubir cargos en la Justicia Federal

Uno de los puntos que generó expectativa es que el Gobierno no difundió la lista de candidatos incluidos en los pliegos. Desde el Ministerio de Justicia explicaron que el proceso administrativo demanda alrededor de 48 horas entre la firma y la carga formal de los expedientes, por lo que los nombres se conocerán una vez que ingresen oficialmente a la Comisión de Acuerdos del Senado.

Mientras tanto, en tribunales y en el ámbito político se mantiene la expectativa sobre quiénes serán los postulantes elegidos para ocupar los cargos.

Los pliegos deberán ser analizados por el Senado, que tiene la facultad de otorgar o rechazar los acuerdos necesarios para las designaciones.

Senado de la Nación Argentina sesión 26-02-26
El Senado de la Nación deberá tratar los pliegos enviados por Javier Milei y Juan Bautista Mahiques.

El Senado de la Nación deberá tratar los pliegos enviados por Javier Milei y Juan Bautista Mahiques.

En caso de avanzar, los candidatos requieren mayoría simple para ser aprobados, tras lo cual el Poder Ejecutivo podrá formalizar los nombramientos.

Desde el Gobierno remarcaron que esta decisión forma parte de una estrategia para recomponer el funcionamiento del sistema judicial, en un contexto en el que la falta de magistrados ya afecta áreas clave.

Un proceso demorado que ahora busca acelerarse

El envío de pliegos llega luego de más de dos años sin avances concretos en la cobertura de vacantes, pese a que el tema había sido anunciado en distintas oportunidades.

Incluso, al inicio de la gestión, el presidente Javier Milei había decidido retirar del Senado los pliegos enviados por la administración anterior, lo que contribuyó a incrementar el número de cargos sin cubrir.

Ahora, con la revisión encabezada por Mahiques, el Gobierno busca ordenar las ternas disponibles y avanzar de manera progresiva con nuevas designaciones, en medio de la presión por mejorar el funcionamiento de la Justicia en todo el país.

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