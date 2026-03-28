28 de marzo de 2026
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Gran Hermano

Eliminación en Gran Hermano: quién sería el próximo en irse según las encuestas

Este lunes se define al próximo eliminado de Gran Hermano 2026. Mirá quiénes están en riesgo en el reality y qué anticipan las encuestas del público.

Eliminación en Gran Hermano: quién sería el próximo en irse según las encuestas

Eliminación en Gran Hermano: quién sería el próximo en irse según las encuestas

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se definirá al siguiente eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

¿Quién se va de Gran Hermano este lunes? Las encuestas ya lo anticipan

Luego de las instancias de salvación, la placa quedó conformada por Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Catalina “Titi” Tcherkaski, Franco Poggio, Luana Fernández, Lola “Lolo” Poggio, Franco Zunino y Lola Tomaszeusky, quienes quedaron al borde de la eliminación. En tanto, Manu, Pincoya y Juanicar ya no corren riesgo de abandonar la casa.

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En paralelo, en redes sociales se abrió el debate: influencers, medios y fanáticos difundieron encuestas para anticipar quién será el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

Brian Sarmiento y Franco Poggio
Brian Sarmiento y Franco Poggio lideran el voto negativo en las encuestas

Brian Sarmiento y Franco Poggio lideran el voto negativo en las encuestas

Los distintos sondeos coinciden en una misma tendencia: Brian Sarmiento y Franco Poggio concentran la mayor intención de voto negativo. Si bien estos resultados no son oficiales y pueden cambiar antes de la gala, todo indica que uno de los dos podría convertirse en el próximo eliminado del reality.

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