Grave accidente doméstico en Luján de Cuyo: un portón cayó sobre un niño

Un menor de edad fue hospitalizado tras caerle un portón encima en Luján de Cuyo Según fuentes oficiales, el personal policial fue alertado por un conductor que trasladaba de urgencia a un menor de 7 años que presentaba lesiones de consideración.

De acuerdo al testimonio de un familiar, el niño habría resultado herido luego de que un portón de grandes dimensiones se le cayera encima en circunstancias que aún se investigan.

Posteriormente, el menor fue asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado al Hospital Notti, donde los profesionales de la salud le diagnosticaron politraumatismo craneal, quedando bajo observación médica.

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