28 de marzo de 2026
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Luján de Cuyo

Grave accidente doméstico en Luján de Cuyo: un portón cayó sobre un niño

Un dramático episodio ocurrió en Luján de Cuyo, donde un niño resultó herido tras la caída de un portón. Conocé cómo sucedió el hecho.

Grave accidente doméstico en Luján de Cuyo: un portón cayó sobre un niño

Grave accidente doméstico en Luján de Cuyo: un portón cayó sobre un niño

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la noche del viernes, cerca de las 21:40, se registró un grave accidente doméstico en Luján de Cuyo: a un menor de edad se le cayó un portón encima en una vivienda de calle San Martín. A continuación, todos los detalles.

Un menor de edad fue hospitalizado tras caerle un portón encima en Luján de Cuyo

Según fuentes oficiales, el personal policial fue alertado por un conductor que trasladaba de urgencia a un menor de 7 años que presentaba lesiones de consideración.

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De acuerdo al testimonio de un familiar, el niño habría resultado herido luego de que un portón de grandes dimensiones se le cayera encima en circunstancias que aún se investigan.

Posteriormente, el menor fue asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado al Hospital Notti, donde los profesionales de la salud le diagnosticaron politraumatismo craneal, quedando bajo observación médica.

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