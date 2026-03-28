AYSAM terminó las obras del sistema de agua en el Gran Mendoza: cuándo vuelve el servicio

AYSAM (2) AYSAM finalizó el mega corte de agua en el Gran Mendoza Fin del operativo de AYSAM y cuándo se normaliza el suministro Tal como estaba previsto, a primera hora de este sábado se puso en marcha un ambicioso plan de intervención en la red de macrodistribución del Área Metropolitana, llevado adelante por Aguas Mendocinas (AYSAM), con el objetivo de optimizar el sistema de suministro de agua potable.

Como consecuencia de estos trabajos, el servicio se vio interrumpido o con baja presión en distintos puntos del Gran Mendoza. En la Ciudad afectó desde la 1.ª hasta la 8.ª Sección y el barrio La Favorita; en Godoy Cruz, sectores de Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y el oeste del departamento; en Guaymallén, Villa Nueva, Dorrego, Las Cañas, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11; en Las Heras, el centro, zona oeste y norte; en Luján de Cuyo, La Puntilla, Chacras de Coria, Carrodilla, Las Compuertas y Blanco Encalada; y en Maipú, la localidad de Coquimbito.

Gracias a un trabajo ordenado y coordinado, Aguas Mendocinas (AYSAM) informó mediante un comunicado que las tareas finalizaron cerca de las 9.30, tras aproximadamente cuatro horas y media de intervención iniciadas a las 5 de la mañana.

Por su parte, la empresa detalló que el restablecimiento del servicio en las zonas afectadas del Área Metropolitana se realizará de manera progresiva a lo largo del día. En ese sentido, estimaron que la normalización total del suministro de agua potable se alcanzará entre las próximas 24 y 48 horas, dependiendo de las características de cada sector. Finalmente, desde AYSAM solicitaron a la población hacer un uso responsable y solidario del agua potable mientras se completa la recuperación del sistema, con el fin de favorecer la estabilización del servicio en toda el área afectada.