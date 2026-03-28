28 de marzo de 2026
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Corte de agua

Comenzó el corte de agua y varias zonas del Gran Mendoza están sin servicio

El corte de agua arrancó a las 5 de este sábado y desde AYSAM informaron que afecta a más de 800.000 usuarios. Piden hacer uso racional del servicio.

Comenzó el corte de agua y varias zonas del Gran Mendoza están sin servicio.

Comenzó el corte de agua y varias zonas del Gran Mendoza están sin servicio.

 Por Natalia Mantineo

Tal como estaba previsto, a primera hora de este sábado se puso en marcha el ambicioso plan de intervención en la red de macrodistribución del Área Metropolitana. El corte de agua ya es efectivo en varias zonas del Gran Mendoza, mientras personal de Operaciones e Inspección de AYSAM ejecuta maniobras críticas de ingeniería.

Desde la empresa aseguraron que el servicio se restablecerá de manera gradual. La falta de suministro podría extenderse entre 24 y 48 horas.

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Corte de agua: los trabajos en curso

En estos momentos, los equipos técnicos se encuentran concentrados en dos frentes de alta complejidad:

  • Cámara Seca Benegas: instalación de una válvula mariposa en el acueducto de diámetro nominal (DN) 600 mm.

  • Cámara Hexagonal La Puntilla: colocación de dos compuertas de derivación en el acueducto de 1.100 mm.

Estas tareas representan el cierre de una inversión histórica de 5.1 millones de dólares destinada a optimizar el sistema que abastece a la mayor parte de la población mendocina.

instalación del caudalimetro en establecimiento potabilizador Potrerillos, AYSAM, corte de agua 06-09-25
Corte de agua en Mendoza: afecta a más de 800 mil usuarios.

Corte de agua en Mendoza: afecta a más de 800 mil usuarios.

¿Quiénes están afectados por el corte de agua?

El suministro se encuentra interrumpido o presentará baja presión durante todo el sábado en las siguientes áreas:

  • Ciudad: Desde la 1° hasta la 8° Sección y el barrio La Favorita.

  • Godoy Cruz: zonas de Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y el sector oeste.

  • Guaymallén: Villa Nueva, Dorrego, Las Cañas, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.

  • Las Heras: Centro, oeste y zona norte del departamento.

  • Luján de Cuyo: La Puntilla, Chacras de Coria, Carrodilla, Las Compuertas y Blanco Encalada.

  • Maipú: localidad de Coquimbito.

Un sistema más eficiente

Más allá de las molestias lógicas del corte, la obra busca un salto de calidad en el servicio. Como parte de este plan integral, ya se han instalado 14 caudalímetros en puntos estratégicos (como Palmares Valley, Alto Godoy y Potrerillos) para monitorear en tiempo real el transporte del agua y minimizar futuras pérdidas.

Recomendaciones para tener en cuenta

Se solicita a la población hacer un uso extremadamente responsable del agua almacenada en los tanques domiciliarios.

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Corte de agua masivo por obras de modernización: cuándo y qué zonas se verán afectadas.

Corte de agua masivo por obras de modernización: cuándo y qué zonas se verán afectadas.

Evitar el riego de jardines, el lavado de veredas y el uso de lavarropas hasta que el sistema comience a estabilizarse, proceso que suele ser gradual una vez finalizadas las obras de empalme.

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