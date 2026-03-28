Comenzó el corte de agua y varias zonas del Gran Mendoza están sin servicio.

Tal como estaba previsto, a primera hora de este sábado se puso en marcha el ambicioso plan de intervención en la red de macrodistribución del Área Metropolitana. El corte de agua ya es efectivo en varias zonas del Gran Mendoza, mientras personal de Operaciones e Inspección de AYSAM ejecuta maniobras críticas de ingeniería.
Desde la empresa aseguraron que el servicio se restablecerá de manera gradual. La falta de suministro podría extenderse entre 24 y 48 horas.
Ciudad: Desde la 1° hasta la 8° Sección y el barrio La Favorita.
Godoy Cruz: zonas de Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y el sector oeste.
Guaymallén: Villa Nueva, Dorrego, Las Cañas, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.
Las Heras: Centro, oeste y zona norte del departamento.
Luján de Cuyo: La Puntilla, Chacras de Coria, Carrodilla, Las Compuertas y Blanco Encalada.
Maipú: localidad de Coquimbito.
Un sistema más eficiente
Más allá de las molestias lógicas del corte, la obra busca un salto de calidad en el servicio. Como parte de este plan integral, ya se han instalado 14 caudalímetros en puntos estratégicos (como Palmares Valley, Alto Godoy y Potrerillos) para monitorear en tiempo real el transporte del agua y minimizar futuras pérdidas.
Recomendaciones para tener en cuenta
Se solicita a la población hacer un uso extremadamente responsable del agua almacenada en los tanques domiciliarios.
Evitar el riego de jardines, el lavado de veredas y el uso de lavarropas hasta que el sistema comience a estabilizarse, proceso que suele ser gradual una vez finalizadas las obras de empalme.