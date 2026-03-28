Comenzó el corte de agua y varias zonas del Gran Mendoza están sin servicio.

Tal como estaba previsto, a primera hora de este sábado se puso en marcha el ambicioso plan de intervención en la red de macrodistribución del Área Metropolitana. El corte de agua ya es efectivo en varias zonas del Gran Mendoza , mientras personal de Operaciones e Inspección de AYSAM ejecuta maniobras críticas de ingeniería.

Desde la empresa aseguraron que el servicio se restablecerá de manera gradual. La falta de suministro podría extenderse entre 24 y 48 horas.

Ascenso de la temperatura para este sábado 28 de marzo en Mendoza

Aysam anunció un corte masivo de agua y estas son las zonas alcanzadas

En estos momentos, los equipos técnicos se encuentran concentrados en dos frentes de alta complejidad:

#Recordamos El sábado 28/3 se realizarán dos importantes intervenciones como parte de la finalización de los trabajos pendientes en la cámara de macro regulación de La Puntilla. ‼Habrá #CorteDeAguaPotable PROGRAMADO en el #ÁreaMetropolitana Más info: https://t.co/u2XoVsqkUu pic.twitter.com/SDeO1YhyW3

Estas tareas representan el cierre de una inversión histórica de 5.1 millones de dólares destinada a optimizar el sistema que abastece a la mayor parte de la población mendocina.

Cámara Hexagonal La Puntilla: colocación de dos compuertas de derivación en el acueducto de 1.100 mm.

Cámara Seca Benegas: instalación de una válvula mariposa en el acueducto de diámetro nominal (DN) 600 mm.

instalación del caudalimetro en establecimiento potabilizador Potrerillos, AYSAM, corte de agua 06-09-25 Corte de agua en Mendoza: afecta a más de 800 mil usuarios. Foto: Prensa AYSAM

¿Quiénes están afectados por el corte de agua?

El suministro se encuentra interrumpido o presentará baja presión durante todo el sábado en las siguientes áreas:

Ciudad: Desde la 1° hasta la 8° Sección y el barrio La Favorita.

Godoy Cruz: zonas de Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y el sector oeste.

Guaymallén: Villa Nueva, Dorrego, Las Cañas, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.

Las Heras: Centro, oeste y zona norte del departamento.

Luján de Cuyo: La Puntilla, Chacras de Coria, Carrodilla, Las Compuertas y Blanco Encalada.

Maipú: localidad de Coquimbito.

Un sistema más eficiente

Más allá de las molestias lógicas del corte, la obra busca un salto de calidad en el servicio. Como parte de este plan integral, ya se han instalado 14 caudalímetros en puntos estratégicos (como Palmares Valley, Alto Godoy y Potrerillos) para monitorear en tiempo real el transporte del agua y minimizar futuras pérdidas.

Recomendaciones para tener en cuenta

Se solicita a la población hacer un uso extremadamente responsable del agua almacenada en los tanques domiciliarios.

image.png Corte de agua masivo por obras de modernización: cuándo y qué zonas se verán afectadas.

Evitar el riego de jardines, el lavado de veredas y el uso de lavarropas hasta que el sistema comience a estabilizarse, proceso que suele ser gradual una vez finalizadas las obras de empalme.