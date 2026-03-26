Corte de agua en Mendoza este sábado por obras de AYSAM en La Puntilla Foto: Pixabay

Por Sitio Andino Sociedad







Este sábado, Aguas Mendocinas (Aysam) realizará una serie de trabajos clave en el sistema de distribución de agua potable del Área Metropolitana, por lo que habrá un corte del suministro. Se trata de la etapa final de las obras en la cámara de macro regulación de La Puntilla.

Las tareas estarán a cargo de personal de Operaciones e Inspección de la empresa, junto con una firma contratista, y comenzarán a las 5 de la mañana. Entre las principales intervenciones previstas se destaca la instalación de una válvula mariposa en un acueducto de 600 milímetros de diámetro en la cámara seca de Benegas, así como la colocación de dos compuertas en la cámara hexagonal de derivación de un acueducto de 1.100 milímetros.

Estos trabajos forman parte de un proyecto integral que busca optimizar la macrodistribución del servicio de agua en el Gran Mendoza. Con una inversión que alcanza los 5,1 millones de dólares, la iniciativa apunta a mejorar la eficiencia operativa del sistema y garantizar un servicio de calidad para más de 800.000 usuarios.

En paralelo, Aysam ya avanzó en la instalación de 14 caudalímetros en distintos puntos estratégicos, incluyendo zonas como Palmares Valley, Benegas, Alto Godoy, Plaza Cioppo, Potrerillos, Luján II y La Puntilla. Estos dispositivos permiten medir con mayor precisión los volúmenes de agua transportados, contribuyendo a una gestión más eficiente del recurso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AguasMendocinas/status/2036781191542563006&partner=&hide_thread=false El sábado 28/3 se realizarán dos importantes intervenciones como parte de la finalización de los trabajos pendientes en la cámara de macro regulación de La Puntilla.



Habrá #CorteDeAguaPotable PROGRAMADO en el #ÁreaMetropolitana



https://t.co/u2XoVsqkUu pic.twitter.com/wSpQEoqy1S — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) March 25, 2026 Qué zonas se verán afectadas por el corte de agua Debido a estas obras, se implementará una interrupción programada del servicio de agua potable que se extenderá durante toda la jornada del sábado en varias zonas del Área Metropolitana. Ciudad de Mendoza : secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita

: secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.

Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste. Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11

Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11 Las Heras: zonas centro, oeste y norte

zonas centro, oeste y norte Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Carrodilla y Chacras de Coria

La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Carrodilla y Chacras de Coria Maipú: Coquimbito Area-Metropolitana-28-03-2026-860x1024 Desde la empresa recomendaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias y hacer un uso responsable del agua durante la jornada.