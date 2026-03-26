26 de marzo de 2026
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Corte de agua

Corte de agua en Mendoza este sábado por obras de Aysam en La Puntilla

Se trata de una obra clave que Aguas Mendocinas ejecutará para mejorar el sistema de distribución del suministro.

Corte de agua en Mendoza este sábado por obras de AYSAM en La Puntilla
Corte de agua en Mendoza este sábado por obras de AYSAM en La Puntilla Foto: Pixabay
Por Sitio Andino Sociedad

Este sábado, Aguas Mendocinas (Aysam) realizará una serie de trabajos clave en el sistema de distribución de agua potable del Área Metropolitana, por lo que habrá un corte del suministro. Se trata de la etapa final de las obras en la cámara de macro regulación de La Puntilla.

Las tareas estarán a cargo de personal de Operaciones e Inspección de la empresa, junto con una firma contratista, y comenzarán a las 5 de la mañana. Entre las principales intervenciones previstas se destaca la instalación de una válvula mariposa en un acueducto de 600 milímetros de diámetro en la cámara seca de Benegas, así como la colocación de dos compuertas en la cámara hexagonal de derivación de un acueducto de 1.100 milímetros.

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Estos trabajos forman parte de un proyecto integral que busca optimizar la macrodistribución del servicio de agua en el Gran Mendoza. Con una inversión que alcanza los 5,1 millones de dólares, la iniciativa apunta a mejorar la eficiencia operativa del sistema y garantizar un servicio de calidad para más de 800.000 usuarios.

En paralelo, Aysam ya avanzó en la instalación de 14 caudalímetros en distintos puntos estratégicos, incluyendo zonas como Palmares Valley, Benegas, Alto Godoy, Plaza Cioppo, Potrerillos, Luján II y La Puntilla. Estos dispositivos permiten medir con mayor precisión los volúmenes de agua transportados, contribuyendo a una gestión más eficiente del recurso.

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Qué zonas se verán afectadas por el corte de agua

Debido a estas obras, se implementará una interrupción programada del servicio de agua potable que se extenderá durante toda la jornada del sábado en varias zonas del Área Metropolitana.

  • Ciudad de Mendoza: secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita
  • Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.
  • Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11
  • Las Heras: zonas centro, oeste y norte
  • Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Carrodilla y Chacras de Coria
  • Maipú: Coquimbito
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Desde la empresa recomendaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias y hacer un uso responsable del agua durante la jornada.

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