Geriátrico Santa Marta: detalles reales de la venta y cuál será el futuro de los residentes.

El futuro del geriátrico Santa Marta pasó a ocupar un lugar central en la agenda pública mendocina. Luego de que Alfredo Cornejo anunciara en la Apertura de Sesiones la intención de vender los terrenos donde hoy se emplaza la institución, el director de Adultos Mayores , Lucas Luppo , brindó detalles sobre la ambiciosa reingeniería que pretende transformar el sistema geriátrico estatal.

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La decisión de desprenderse del inmueble ubicado en las inmediaciones del Parque General San Martín responde a una necesidad técnica y sanitaria. Con más de 125 años de antigüedad, la infraestructura actual presenta serias limitaciones para el cuidado moderno de la ancianidad.

"Una casa con 10 años se disfruta, pero a una de 125 hay que echarle peso tras peso todos los meses" , graficó Luppoen diálogo con Aconcagua Radio, justificando la decisión de no continuar con parches edilicios y apostar por una construcción desde cero que cumpla con los estándares sociosanitarios de 2026.

Hogar Santa Marta El Hogar Santa Marta tiene más de 125 años. Foto: Yemel Fil

El modelo de "dación en pago"

Para financiar la obra sin afectar las arcas públicas, el Gobierno utilizará una figura jurídica denominada dación en pago. "Dado que el terreno posee un altísimo valor inmobiliario, se llamará a una licitación donde el privado que resulte adjudicado deberá construir una nueva residencia modelo de al menos 120 plazas (el doble de la capacidad actual). Como contraprestación, el Estado entregará el terreno del actual Santa Marta", explicó el funcionario.

Este proceso, sin embargo, no será inmediato. Se estima un plazo de uno a dos años, ya que requiere de pasos legislativos previos:

Transferir el predio del ámbito del Parque al Ministerio de Salud.

Lograr una ley que desafecte el terreno del dominio público para que pase al dominio privado del Estado y pueda ser utilizado como moneda de cambio.

El futuro de los residentes y la contención oficial

La mayor preocupación social radica en el destino de los 62 adultos mayores que hoy viven en el hogar. Luppo llevó tranquilidad a las familias y trabajadores al asegurar que "nadie se moverá hasta que esté la llave de la nueva casa".

Respecto al perfil de los residentes actuales , el director de Adultos Mayores contó que es de dependencia media y alta, con patologías que incluyen discapacidades motrices y demencia senil.

Asimismo, el funcionario desmitificó el impacto del traslado geográfico: "El 90% de los adultos en nuestras residencias no tienen una red familiar o de amistad que los contenga; están solos".

residencia santa marta El 90% de los adultos que están en la residencia no tiene una red familiar o de amistad que los contenga.

"Para este perfil de paciente, el beneficio de una nueva estructura con luminosidad, accesibilidad total para sillas de ruedas y consultorios especializados supera ampliamente el valor simbólico de la ubicación actual", enfatizó Luppo.

El compromiso oficial es que el nuevo edificio permanezca dentro del radio metropolitano, garantizando que los adultos mayores pasen de un edificio obsoleto a una institución de vanguardia sin perder el cuidado permanente que reciben hoy.