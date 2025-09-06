Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza:  quiénes pueden ingresar.

El proceso de envejecimiento está cambiando en el mundo entero. El adulto mayor envejece más tarde en términos de fragilidad y necesidad de cuidados. Pese a ello, poco se sabe sobre el funcionamiento de los geriátricos públicos en la provincia de Mendoza: quiénes pueden acceder y bajo qué condiciones.

Estos espacios, gestionados en la provincia por la Dirección de Adultos Mayores, son mucho más que un simple lugar para vivir. Buscan ofrecer una contención integral a quienes se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad.

Para entender mejor su realidad, Lucas Luppo , títular del área Adultos Mayores, dependiente del Ministerio de Salud, detalló los requisitos, el perfil de sus residentes y los desafíos a futuro .

Actualmente, Mendoza cuenta con siete residencias de larga estadía distribuidas estratégicamente a lo largo de toda la provincia:

El geriátrico que mayor cantidad de residentes alberga es el Santa Marta.

Gran Mendoza: Residencia Santa Marta (con capacidad para 70 personas, actualmente con 62).

Zona Este: San Martín y Rivadavia.

Valle de Uco: Tupungato (la única exclusiva para varones) y Tunuyán.

Zona Sur: Malargüe (con 9 residentes) y General Alvear.

residencia santa marta 2 La provincia de Mendoza cuenta con 7 geriátricos públicos.

Además de las residencias principales, existen casas albergues con capacidad para 3 o 4 personas, la mayoría hombres, ubicadas en Santa Rosa, Guaymallén (dos) y Maipú. Estos espacios están destinados a adultos mayores que, si bien requieren asistencia, tienen un mayor grado de autonomía.

El acceso a estos lugares está estrictamente limitado a personas en situación de vulnerabilidad extrema. Los requisitos son excluyentes:

No contar con jubilación o pensión.

No poseer obra social.

Carecer de una red familiar o de amistades que pueda brindarles apoyo.

El perfil de los residentes en los gerátricos

Según Luppo, "el 75% de los residentes son hombres con edades que oscilan entre los 65 y 70 años". El perfil es diverso y abarca múltiples problemáticas: personas con enfermedades mentales, no videntes, síndrome de Down, y un gran número de hombres en situación de calle.

También se atienden casos con patologías como alzhéimer, demencia senil o falta de movilidad, reflejando la complejidad de las situaciones que se abordan.

"El ingreso a una residencia no es un proceso simple. Requiere una evaluación interdisciplinaria exhaustiva a cargo de un equipo de profesionales que incluye médicos, nutricionistas y psicólogos, entre otros. El objetivo es asegurar que la persona cumpla con todos los requisitos y que la residencia sea el lugar más adecuado para su situación", expresó el director de Adultos Mayores

residencia santa marta 3 Muchos de los adultos mayores alojados en los geriátricos tienen reducida su movilidad.

Mucho más que un techo: un enfoque integral

El titular de Adultos Mayores enfatizó que estos lugares no son simplemente un "acopio de personas". El enfoque de la gestión es proactivo y busca brindar una atención integral. "No se trata de meter por meter a los residentes", sostiene Luppo.

Una de las iniciativas más innovadoras es el reordenamiento de los residentes autoválidos, es decir, aquellos que están en condiciones de vivir con cierta independencia. Estas personas son trasladadas a las casas albergues en un sistema de comodato, donde conviven con otros pares.

"No es la casa de Gran Hermano", aclaró Luppo, "sino un hogar donde deben aprender a convivir, a compartir la limpieza, el aseo y la preparación de la comida".

Esta política no solo libera cupos en las residencias principales para casos más críticos, sino que también fomenta la autonomía y la socialización entre los adultos mayores.

Más allá del alojamiento, el Estado se hace cargo de la alimentación, la medicación y la recreación. Además, a través del Programa Jóvenes y Adultos de la DGE, se les ofrece la posibilidad de escolarizarse. También se realizan talleres lúdicos y recreativos para mantenerlos activos y comprometidos.

Un desafío a futuro

Si bien hoy hay cupos disponibles, la Dirección de Adultos Mayores es consciente de que la situación podría cambiar. La falta de nuevas moratorias previsionales generará, en los próximos años, una nueva población de adultos mayores de 60 y 65 años sin jubilación ni pensión.

Es por eso que se han realizado mejoras en las residencias y se ha implementado el modelo de casas albergues, preparándose para la demanda futura.

El trabajo de la Dirección de Adultos Mayores busca no solo brindar un refugio, sino también dignidad y oportunidades a una de las poblaciones más vulnerables de la provincia.