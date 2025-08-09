La emotiva historia de vida de Alejandra, la musicoterapeuta que alegra a los adultos mayores

Alejandra encontró en la música una manera de canalizar su dolor.

Alejandra Barrionuevo tiene 62 años y su historia de vida está ligada a la música y la sanación. Es musicoterapeuta y su camino profesional comenzó en 2021, tras la muerte de su esposo Roberto, un evento que la motivó a formarse en esta disciplina para canalizar su dolor y ayudar a otros .

En la actualidad, Alejandra trabaja en seis residencias geriátricas , utilizando la música como herramienta terapéutica para los adultos mayores.

La conexión de Alejandra con la música se remonta a su niñez . Sus padres, amantes del folclore, la expusieron a este género desde pequeña, lo que la llevó a aprender a tocar la guitarra a los 11 años. "Durante más de 50 años, la guitarra ha sido mi compañera constante, acompañándome en momentos de alegría y tristeza", refirió la mujer.

Alejandra, en plena sesión de musicoterapia con residentes del hogar Mi lugar.

Una experiencia clave en su vida fue la relación de su madre con la música. A pesar de padecer Alzheimer, su madre recordaba y bailaba canciones de su juventud, demostrando el poder de la música para conectar con la memoria y la realidad. Esta observación fue una de las principales inspiraciones para el trabajo que realiza hoy en día.

5 de Agoto de 2025, Música terapia, asilo, abuelos, geriátrico La relación de su madre con la música motivó a Alejandra a estudiar Musicoterapia. Foto: Cristian Lozano

Del dolor a la sanación

Tras el fallecimiento de su esposo, Alejandra decidió transformar su duelo en un propósito. "Realicé un curso de musicoterapia y comencé a trabajar con adultos mayores en 2021", recordó.

Su objetivo era, y sigue siendo, utilizar la música para alegrar la vida de los residentes y, al mismo tiempo, encontrar una vía de sanación personal.

5 de Agoto de 2025, Música terapia, asilo, abuelos, geriátrico El objetivo de Alejandra es alegrar la vida de los adultos mayores a través de la música. Foto: Cristian Lozano

Su labor se centra en la activación de la memoria emotiva a través de la música. "Las canciones no solo divierten, sino que también estimulan recuerdos profundos y personales. A través de la música, los abuelos recuerdan eventos como sus bodas, el nacimiento de sus hijos y canciones de la infancia", expresó la especialista.

5 de Agoto de 2025, Música terapia, asilo, abuelos, geriátrico Foto: Cristian Lozano

El impacto de su trabajo

El trabajo de Alejandra tiene un impacto tangible en los adultos mayores. En las sesiones, los residentes no solo escuchan, sino que también participan activamente:

Recuperación de la memoria: cantan canciones completas y aquellos con problemas de memoria comienzan a tararear.

Habilidades motoras: realizan bailes y movimientos que mejoran su movilidad.

Estímulo cognitivo: tocan instrumentos como castañuelas y flautas que habían aprendido en su juventud.

5 de Agoto de 2025, Música terapia, asilo, abuelos, geriátrico Foto: Cristian Lozano

Mejora del estado de ánimo: las sesiones promueven la alegría y la diversión, ayudando a mitigar la tristeza y el aislamiento.

Para Alejandra, la música es alegría, conexión, identidad y motivación. Su historia demuestra cómo un suceso personal puede dar origen a un trabajo con un impacto positivo y duradero en la vida de muchas personas.