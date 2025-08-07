General Alvear

Historia de vida: Fernando durmió entre nylon, fue amenazado y esclavizado y lo pudo contar

Con 27 años y sin familia en Mendoza, vivió más de un año en condiciones infrahumanas en una finca. Cuenta su historia de vida en Noticiero Andino.

Fernando Roldán contó su historia de vida a Noticiero Andino.

Fernando Roldán contó su historia de vida a Noticiero Andino.

Por Sitio Andino Departamentales

En Noticiero Andino conocemos la historia de vida de Fernando Roldán de 27 años, un joven tucumano que llegó a General Alvear en búsqueda de trabajo y se encontró con el peor calvario. Según su relato, le dieron trabajo en una finca ubicada en calle M donde trabajaba muchas horas por muy poco dinero y además recibía maltrato por parte de su patrón y sus hijos.

Fernando mostró fotografías del precario lugar donde vivía apenas tapado por unos nylon en condiciones de total vulnerabilidad. A esto se sumaba amenazas de muerte permanente y cuando se enfermaba, el riesgo era total. Esta situación se extendió por más de un año y una familia que trabajaba allí en el mismo lugar, le brindó su ayuda, todos terminaron despedidos. Actualmente, sobrevive con la ayuda de la gente, pero sin dudas necesita que le devuelvan la dignidad que le quitaron.

Lee además
Empezó a practicar powerlifting y en un año logró cuatro récords: la historia de vida de Martina Vivares
Fuerza y disciplina

La historia de vida de Martina Vivares: empezó a practicar powerlifting y en un año logró cuatro récords
El MMAMM tiene una actividad especial.
Proyectos expositivos

El MMAMM inaugura tres muestras que revalorizan el arte del grabado

Además, Fernando contó, que había días que no comía, "me daba $30 mil por semana y me hacía trabajar sábado y domingo y me daba solo $2 mil, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, algunos vecinos de la finca me ayudaban y por suerte pude salirme y ahora estoy bien, vendiendo pan y orégano casero que hace la señora que me sacó de esa casa. Si me pudieran ayudar necesitaría, ropa, zapatilla".

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz transforma el oeste: avanza la remodelación de calle Juncal

Gestiones en Buenos Aires: cámaras del Sur mendocino impulsan conectividad con Chile

Semana de la Lactancia Materna: información, donación y contención en San Rafael

Una Expo con conciencia: educación, solidaridad y sustentabilidad en un mismo espacio

Vuelve la "Noche de Degustación" a la Bodega Faraón, con lo mejor del vino y la gastronomía alvearense

Más luz, más control: Godoy Cruz instala sensores en luminarias para prevenir el vandalismo

Así se vive en Mendoza la fe en San Cayetano: misas, procesiones y actividades en su día

Una peña solidaria en San Rafael para ayudar a Ivana, una guerrera con huesos de cristal

LO QUE SE LEE AHORA
Se estima que sean miles los mendocinos que honren a San Cayetano en su día.  video
Conmemoración

Así se vive en Mendoza la fe en San Cayetano: misas, procesiones y actividades en su día

Las Más Leídas

Qué dijo Javier Milei tras la media sanción en Diputados del financiamiento universitario
Advertencia presidencial

Milei redobló la apuesta tras el revés legislativo por el presupuesto universitario

La cámara baja aprobó y giró al Senado la iniciativa impulsada por la oposición video
Congreso nacional

Diputados aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Carlos Javier Estrada Marfilius, el delincuente que durante un robo golpeó salvajemente a una mujer. 
audiencia en el polo judicial

Definieron la situación del ladrón que durante un robo golpeó brutalmente a una mujer

El Gobierno de Mendoza decidió modernizar el diseño de los taxis. 
Cambios

Este es el nuevo cambio en el diseño de los taxis dispuesto por el Gobierno de Mendoza

La ley que declara la emergencia en el Hospital Garrahan obtuvo media sanción en Diputados
Congreso nacional

Cómo votaron la Ley Garrahan los diputados mendocinos y qué dice el proyecto

Te Puede Interesar

Los mendocinos no han mostrado interés por vacunarse contra el covid.
Prevención

Alerta Covid: la variante Frankenstein no moviliza a los mendocinos a vacunarse

Por Natalia Mantineo
Las fechas clave de las elecciones en Mendoza
Sufragios legislativos

Cuáles son los cinco días clave que tiene agosto de cara a las elecciones en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Con devoción y pedidos por trabajo, San Cayetano fue celebrado en Mendoza video
Emotiva celebración

Con devoción y pedidos por trabajo, San Cayetano fue celebrado en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad