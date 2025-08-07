Historia de vida: Fernando durmió entre nylon, fue amenazado y esclavizado y lo pudo contar

Fernando Roldán contó su historia de vida a Noticiero Andino.

En Noticiero Andino conocemos la historia de vida de Fernando Roldán de 27 años, un joven tucumano que llegó a General Alvear en búsqueda de trabajo y se encontró con el peor calvario. Según su relato, le dieron trabajo en una finca ubicada en calle M donde trabajaba muchas horas por muy poco dinero y además recibía maltrato por parte de su patrón y sus hijos.

Fernando mostró fotografías del precario lugar donde vivía apenas tapado por unos nylon en condiciones de total vulnerabilidad. A esto se sumaba amenazas de muerte permanente y cuando se enfermaba, el riesgo era total. Esta situación se extendió por más de un año y una familia que trabajaba allí en el mismo lugar, le brindó su ayuda, todos terminaron despedidos. Actualmente, sobrevive con la ayuda de la gente, pero sin dudas necesita que le devuelvan la dignidad que le quitaron.

Además, Fernando contó, que había días que no comía, "me daba $30 mil por semana y me hacía trabajar sábado y domingo y me daba solo $2 mil, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, algunos vecinos de la finca me ayudaban y por suerte pude salirme y ahora estoy bien, vendiendo pan y orégano casero que hace la señora que me sacó de esa casa. Si me pudieran ayudar necesitaría, ropa, zapatilla".

