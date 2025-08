La historia de vida de Martina Vivares: empezó a practicar powerlifting y en un año logró cuatro récords

"A veces extraño estar en la cancha, pero no volvería al hockey . El powerlifting me dio más confianza y si bien en la tarima estás sola, hay todo un equipo detrás, están tus amigos, tu familia y entrenadores que te apoyan todo el tiempo", contó.

Cuando comenzó a entrenar en el gimnasio, los profesores vieron su potencial, y aunque ella no notaba su capacidad, intentó sumergirse en el powerlifting para conocer de qué se trataba. "Me decían que tenía fuerza y que intentara competir, pero yo me tiraba abajo", confesó.