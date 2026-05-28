Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 28 de mayo.

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este jueves 28 de mayo. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.
Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 28 de mayo
Resultados de La Primera (28/05) - Sorteo Nº 2358
A la cabeza: 5945
Todos los números:
- 5945
- 4410
- 5434
- 9475
- 8801
- 4883
- 2291
- 2526
- 7838
- 9146
- 4584
- 0050
- 2847
- 8808
- 1609
- 3460
- 3275
- 6826
- 3926
- 0956