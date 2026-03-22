Caso $Libra: investigan sociedades offshore, cuentas en paraísos fiscales y vínculos con el entorno de Milei

Más revelaciones del teléfono de Mauricio Novelli, que incomodan a la cúpula del Gobierno.

La investigación judicial por la criptomoneda $Libra sumó nuevos indicios sobre una presunta red de sociedades offshore, cuentas en paraísos fiscales y vínculos con el entorno del presidente Javier Milei , a partir del análisis del teléfono celular del operador Mauricio Novelli .

Según publica Infobae, los registros, audios y documentos extraídos del dispositivo revelan una dinámica de negocios que incluiría pagos, contactos con funcionarios y estructuras financieras en distintas jurisdicciones , lo que contradice la versión oficial sobre una participación ocasional en la promoción de criptoactivos.

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Uno de los ejes de la causa apunta a la ingeniería financiera utilizada para el desarrollo y promoción de $LIBRA , que incluiría sociedades en el exterior y operaciones en distintos países.

De acuerdo con lo reconstruido por La Nación, Novelli habría montado un entramado con sociedades en Delaware y en las Islas Vírgenes Británicas, además de cuentas bancarias en Miami y Panamá , con conexiones operativas en las Islas Caimán.

Mauricio Novelli Casa Rosada 2024 Mauricio Novelli, en una de sus visitas a la Casa Rosada en agosto de 2024.

Entre los documentos analizados, figura la creación de firmas offshore a través de intermediarios internacionales y contratos vinculados a otros tokens, como $Vulcano, que también terminó en pérdidas millonarias para inversores.

Además, los peritajes detectaron interacciones digitales en fechas clave con direcciones asociadas a estructuras financieras en paraísos fiscales, lo que forma parte del análisis judicial sobre el recorrido del dinero.

Lo que revela el teléfono de Novelli: pagos, contactos y el rol de intermediación

La causa también pone el foco en el rol de Novelli como nexo entre empresarios del mundo cripto y el entorno presidencial. Según Infobae, el operador gestionaba contactos, filtraba accesos y hasta habría coordinado pagos a figuras vinculadas a la promoción de proyectos financieros, en algunos casos bajo la modalidad de “sueldos” abonados en criptomonedas.

Incluso, entre el material analizado aparece un borrador de acuerdo empresarial que planteaba objetivos millonarios y contemplaba vínculos directos con funcionarios y dirigentes políticos, lo que refuerza las sospechas sobre el alcance de la trama.

Tuit Milei criptomoneda LIBRA.png El tuit del 14 de febrero de 2025 que inició la polémica por la promoción de la criptomoneda $Libra.

Más que la criptomoneda $Libra: la pista del dinero y las cuentas en Panamá

Otro de los aspectos bajo investigación es la posible ruta del dinero a través de estructuras en Panamá, un punto que fue revelado en detalle por una investigación de El Destape.

Según ese medio, Novelli habría gestionado la creación de la firma MGN Enterprise INC en ese país y mantenido contactos con estudios jurídicos y entidades bancarias locales, en paralelo a otros movimientos vinculados al caso.

Los chats recuperados del teléfono del operador dan cuenta de viajes, gestiones para abrir cuentas y coordinación de reuniones con bancos, además de posibles vínculos con empresas asociadas al desarrollo de nuevos tokens.

También se analizan documentos que vinculan a esa firma con proyectos de otras criptomonedas, en asociación con compañías internacionales, lo que amplía el alcance de la investigación más allá de $Libra.

Fiscal Eduardo Taiano El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación por la denominada causa $Libra. Foto de Archivo

Sospechas de maniobras y análisis judicial

En paralelo, la Justicia busca determinar si existió una maniobra de tipo “pump and dump”, es decir, inflar el valor del token mediante promoción para luego generar ganancias con su caída.

El expediente se centra en establecer si la promoción de $Libra facilitó transferencias económicas, beneficios para un grupo reducido de operadores o accesos privilegiados a funcionarios, algo que podría implicar irregularidades.

En ese marco, fiscales y jueces analizan contratos, cuentas bancarias, comunicaciones y sociedades constituidas en jurisdicciones opacas, con el objetivo de determinar si existieron delitos en torno al lanzamiento y difusión del criptoactivo.

La causa continúa en etapa de investigación y no se descartan nuevas medidas a partir del análisis de los dispositivos secuestrados y la información financiera recolectada.

Fuentes: con información de Infobae, La Nación y El Destape