Denunciarán al fiscal Taiano por el caso $LIBRA y apuntan contra Javier Milei

Diputados opositores dieron detalles de los pasos a seguir dentro de la investigación interna.

Diputados de la oposición que integran la comisión investigadora del caso $LIBRA anunciaron que denunciarán al fiscal Eduardo Taiano por presunto “entorpecimiento” y posible “encubrimiento” en la causa que investiga la promoción de la criptomoneda vinculada al presidente Javier Milei .

La decisión fue comunicada en una conferencia de prensa encabezada por el diputado Maximiliano Ferraro , quien presidió la comisión investigadora hasta que finalizó su trabajo el año pasado . Allí, los legisladores insistieron en que el caso constituye “una estafa y un hecho de corrupción millonario” con “enorme gravedad institucional” .

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Según Ferraro, las últimas revelaciones del expediente judicial confirman la participación del Presidente en la maniobra . “El caso $LIBRA tuvo como protagonista y partícipe necesario al Presidente ”, afirmó.

Los legisladores anticiparon que presentarán la denuncia ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal para que se evalúe el desempeño de Taiano en la investigación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/2033318056978440494&partner=&hide_thread=false NADA LOS $LIBRA

El informe final de la Comisión Investigadora y las pruebas hablan por sí solas.



Nos hemos acostumbrado a gobernantes que hacen cualquier cosa, y ya casi nada nos sorprende. Pero no podemos permitir que un hecho de la gravedad del caso $LIBRA pase inadvertido… pic.twitter.com/GvieO6PuPw — maxi ferraro (@maxiferraro) March 15, 2026

Los nuevos datos que reactivaron el caso $LIBRA en Diputados

El nuevo impulso de la polémica se produjo luego de que un peritaje sobre el teléfono del empresario Mauricio Novelli, uno de los protagonistas del mundo cripto vinculados al proyecto, revelara múltiples contactos con integrantes del Gobierno.

De acuerdo con esos registros, el 14 de febrero de 2025 —día en que Milei promocionó la criptomoneda en X— el Presidente y Novelli intercambiaron siete llamadas que sumaron más de 13 minutos de conversación.

Embed #AHORA CONFERENCIA DE PRENSA POR LA ESTAFA $LIBRA



La presidencia de la Cámara de Diputados negó la transmisión.



Pueden verla en vivo acá. https://t.co/gw1NSvhEkM pic.twitter.com/inSp9ifcO1 — Paula Penacca (@PaulaPenacca) March 16, 2026

El informe también registró otros contactos telefónicos de Novelli con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, además de comunicaciones con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Para los diputados opositores, esos datos contradicen la explicación inicial del Presidente, quien había afirmado que no estaba “interiorizado” en los detalles del proyecto cuando difundió la criptomoneda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1890606683291779195&partner=&hide_thread=false Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.



No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole… — Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025

“El lanzamiento y la promoción de $LIBRA no fue improvisado ni accidental. Fue una operación planificada y coordinada”, sostuvo Ferraro.

Denuncia al fiscal Taiano y pedido de explicaciones al Gobierno

Además de la denuncia contra el fiscal, los legisladores anunciaron que presentarán un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que distintos funcionarios expliquen su participación en el caso.

El proyecto buscará que detallen el contenido de las comunicaciones que mantuvieron con Novelli el propio Milei, su hermana Karina, el asesor Santiago Caputo y el jefe de asesores Demian Reidel.

El saludo de Javier Milei junto a su hermana, Karina, y Manuel Adorni.avif Diputados buscarán interpelar a Karina Milei y Manuel Adorni por el caso de la cripto $LIBRA.

También adelantaron que impulsarán la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de Karina Milei en el Congreso.

En paralelo, los diputados opositores anticiparon que constituirán una comisión ad hoc para seguir de cerca el avance de la investigación, ante la dificultad de reactivar formalmente la comisión investigadora en la Cámara de Diputados.

Qué es el caso $LIBRA que incomoda al Gobierno nacional

El caso se remonta al 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Milei publicó en la red social X un mensaje en el que difundía la criptomoneda $LIBRA como un proyecto destinado a financiar emprendimientos en la Argentina. Horas después eliminó el mensaje al asegurar que no estaba al tanto de los detalles de la iniciativa.

Durante ese lapso, sin embargo, el valor del activo digital se disparó más de 1300% y luego se desplomó, lo que generó millonarias ganancias para algunos inversores y pérdidas que, según estimaciones de las querellas, superarían los 100 millones de dólares.

image.png Javier Milei, investigado por promocionar la criptomoneda $LIBRA.

Mientras la polémica volvió a escalar en el Congreso y en el frente judicial, el Gobierno optó por evitar pronunciamientos sobre las últimas revelaciones del caso.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había señalado previamente que las versiones periodísticas forman parte de un expediente que, según su visión, “está viciado de nulidad”, y sostuvo que la investigación judicial debe continuar.

En la Casa Rosada, desde el inicio del escándalo, han relativizado el impacto del caso y aseguran que no existen elementos que comprometan al Presidente ni a su entorno, aunque el tema volvió a tomar impulso tras las recientes revelaciones judiciales.

Fuentes: con información de La Nación, Parlamentario y NA