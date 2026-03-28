28 de marzo de 2026
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Andrea del Boca

Qué le pasó a Andrea del Boca y por qué interrumpieron la transmisión de Gran Hermano

Andrea del Boca sufrió un inesperado accidente en Gran Hermano y cortaron la transmisión. Enterate qué pasó en el reality y los detalles.

Qué le pasó a Andrea del Boca y por qué interrumpieron la transmisión de Gran Hermano

Qué le pasó a Andrea del Boca y por qué interrumpieron la transmisión de Gran Hermano

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, Andrea del Boca volvió a estar en boca de todos tras sufrir un accidente dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. En esta nota te contamos qué ocurrió y por qué interrumpieron la transmisión del reality.

Andrea del Boca se accidentó en Gran Hermano y generó preocupación

Según se pudo ver en la transmisión, Andrea del Boca mantenía una charla distendida con el resto de los participantes mientras descansaba en una reposera dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

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En un momento inesperado, la actriz se fue hacia atrás de manera repentina y protagonizó un pequeño incidente que terminó con un golpe en la cabeza. Su reacción fue inmediata y espontánea, lo que encendió la preocupación entre sus compañeros. “¿Estás bien?”, preguntó una de las participantes, mientras Nazareno Mottola intentó llevar tranquilidad al sugerir que solo se habría asustado.

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Segundos después del incidente, la transmisión fue interrumpida sin previo aviso, lo que llamó la atención de la audiencia. Si bien la producción no emitió un comunicado oficial, todo indica que el corte estuvo relacionado con el protocolo del programa ante este tipo de situaciones, priorizando la asistencia médica y el bienestar de la participante.

Aunque el episodio generó alarma, no habría pasado a mayores y Andrea del Boca continuaría en competencia dentro del reality. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

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