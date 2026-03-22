22 de marzo de 2026
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Javier Milei

Javier Milei volvió de Hungría, atacó a periodistas y evitó hablar del caso $Libra

Tras su gira por Europa, el Presidente volvió a activarse en las redes sociales, con mensajes confrontativos hacia varios sectores. Qué escribió.

El mandatario llegó del exterior y emprendió una guerra tuitera.

El mandatario llegó del exterior y emprendió una "guerra tuitera".

Foto: Prensa Oficina del Presidente

Apenas aterrizado, el mandatario reactivó su confrontación con el periodismo, con mensajes que rápidamente generaron repercusiones en el ámbito político y mediático.

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Ni bien aterrizó, Javier Milei protagonizó nuevos ataques en redes

Milei utilizó su cuenta en la plataforma X para cuestionar a periodistas que lucían remeras con la imagen del infectólogo Pedro Cahn, en lo que interpretó como un respaldo a las políticas sanitarias aplicadas durante la pandemia en la administración de Alberto Fernández.

El Presidente calificó ese gesto como un apoyo a lo que denomina “infectadura” y fue más allá al sostener que quienes respaldaron esas medidas fueron “cómplices de delitos de lesa humanidad”.

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Apoyar la bestialidad de la plandemia fue un horror”, escribió el jefe de Estado, en un mensaje en el que también apuntó directamente contra el especialista en salud.

El regreso de Europa y una agenda marcada por la confrontación

El mandatario arribó a Buenos Aires tras un fin de semana en Budapest, donde participó de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y fue distinguido con un reconocimiento académico.

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La comitiva oficial fue reducida en comparación con otros viajes, en un contexto marcado por cuestionamientos recientes vinculados a su entorno. En paralelo, Milei también compartió publicaciones en redes sociales con elogios a su gestión, donde aprovechó para cuestionar a sectores del liberalismo a los que suele criticar.

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Silencio de Javier Milei sobre el caso $LIBRA

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue que el Presidente evitó hacer cualquier referencia a la causa $LIBRA, que avanzó durante su ausencia en el país.

La investigación judicial lo tiene bajo la lupa junto a su hermana Karina Milei y al empresario Mauricio Novelli, en una causa que analiza presuntas irregularidades vinculadas a la promoción del criptoactivo.

Mauricio Novelli, Javier Milei, criptomoneda Libra
Javier Milei evit&oacute; referirse a la causa $Libra y su v&iacute;nculo con Mauricio Novelli.

Javier Milei evitó referirse a la causa $Libra y su vínculo con Mauricio Novelli.

La reaparición pública de Milei volvió a girar en torno a la confrontación discursiva, especialmente contra sectores de la prensa y figuras asociadas a la gestión de la pandemia. Esta postura forma parte de una estrategia para reinstalar la llamada “batalla cultural”, mientras la investigación judicial continúa su curso en los tribunales federales.

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