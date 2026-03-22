Javier Milei volvió de Hungría, atacó a periodistas y evitó hablar del caso $Libra

El presidente Javier Milei regresó al país tras su gira por Europa y volvió a quedar en el centro de la polémica , luego de lanzar duras críticas contra periodistas en redes sociales y evitar referirse a la causa judicial por la criptomoneda $Libra .

Apenas aterrizado, el mandatario reactivó su confrontación con el periodismo , con mensajes que rápidamente generaron repercusiones en el ámbito político y mediático.

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Milei utilizó su cuenta en la plataforma X para cuestionar a periodistas que lucían remeras con la imagen del infectólogo Pedro Cahn , en lo que interpretó como un respaldo a las políticas sanitarias aplicadas durante la pandemia en la administración de Alberto Fernández.

El Presidente calificó ese gesto como un apoyo a lo que denomina “infectadura” y fue más allá al sostener que quienes respaldaron esas medidas fueron “cómplices de delitos de lesa humanidad”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2035727869456920615&partner=&hide_thread=false CÓMPLICES DE UN DELITO DE LESA HUMANIDAD. Además, esa remera denota que han apoyado con toda su fuerza a la infectadura. Apoyar la bestialidad de la pLandemia fue un horror, pero bancar al bruto y salvaje de Pedro Cahn no tiene palabras...

VLLC! https://t.co/6f9cnPGYYU — Javier Milei (@JMilei) March 22, 2026

“Apoyar la bestialidad de la plandemia fue un horror”, escribió el jefe de Estado, en un mensaje en el que también apuntó directamente contra el especialista en salud.

El regreso de Europa y una agenda marcada por la confrontación

El mandatario arribó a Buenos Aires tras un fin de semana en Budapest, donde participó de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y fue distinguido con un reconocimiento académico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2035816891365618106&partner=&hide_thread=false “Tiempos de cambio requieren un diagnóstico correcto, una brújula moral calibrada y el coraje para actuar. En este mundo, cada vez más, se partirán las aguas entre las naciones libres y las naciones sometidas”.



El Presidente Javier Milei se refirió al escenario internacional y a… pic.twitter.com/teCwZjUTzd — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 22, 2026

La comitiva oficial fue reducida en comparación con otros viajes, en un contexto marcado por cuestionamientos recientes vinculados a su entorno. En paralelo, Milei también compartió publicaciones en redes sociales con elogios a su gestión, donde aprovechó para cuestionar a sectores del liberalismo a los que suele criticar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2035764719407996944&partner=&hide_thread=false FENÓMENO BARRIAL.

Sugiero que los liberales de copetín y libertarados no escuchen lo que dice el Profesor JHS aquí...

VLLC! https://t.co/jkEfiTN2XH — Javier Milei (@JMilei) March 22, 2026

Silencio de Javier Milei sobre el caso $LIBRA

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue que el Presidente evitó hacer cualquier referencia a la causa $LIBRA, que avanzó durante su ausencia en el país.

La investigación judicial lo tiene bajo la lupa junto a su hermana Karina Milei y al empresario Mauricio Novelli, en una causa que analiza presuntas irregularidades vinculadas a la promoción del criptoactivo.

Mauricio Novelli, Javier Milei, criptomoneda Libra Javier Milei evitó referirse a la causa $Libra y su vínculo con Mauricio Novelli.

La reaparición pública de Milei volvió a girar en torno a la confrontación discursiva, especialmente contra sectores de la prensa y figuras asociadas a la gestión de la pandemia. Esta postura forma parte de una estrategia para reinstalar la llamada “batalla cultural”, mientras la investigación judicial continúa su curso en los tribunales federales.