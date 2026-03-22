Crece la idea de formar un frente amplio opositor para "frenar a Milei"

Sectores de la oposición mantienen charlas para armar un frente electoral de cara a 2027.

Con la mirada puesta en las elecciones 2027 , la idea de construir un frente opositor amplio comienza a tomar forma dentro del peronismo y otros espacios políticos , con el objetivo de plantear una alternativa al gobierno de Javier Milei .

En ese contexto, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz fue una de las voces que volvió a impulsar esa estrategia , al advertir sobre lo que definió como un proceso de “destrucción absoluta” de las capacidades productivas del país .

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Durante una entrevista con Splendid, la legisladora de Unión por la Patria sostuvo que el primer paso para consolidar una alternativa es definir un rumbo claro en términos productivos, económicos y sociales .

En esa línea, planteó que la unidad no debe construirse en base a nombres propios, sino a un programa común . “Que nos unan las ideas de qué Argentina queremos construir”, afirmó.

“Es una RIDICULEZ haber apostado por un DISRUPTIVO como JAVIER MILEI” @vtolosapaz , diputada nacional de #UxP , en #NoValeArrugar con @fjueguen y @matimore pic.twitter.com/abBXo9nJQF

Además, remarcó que el espacio opositor debe tener un fuerte perfil federal, representando las capacidades productivas de cada provincia. “Tenemos que salir de la trampa del industricidio que está generando la política económica de Javier Milei”, sostuvo.

Un frente ampio opositor para enfrentar a Milei: una estrategia que empieza a tomar forma

Tolosa Paz aseguró que ya existen contactos entre distintos sectores políticos para avanzar en ese armado, más allá de una coyuntura electoral. “Se están generando mesas, reuniones y principios de acuerdo sobre la forma en que esa alternativa tiene que reconstruir un espacio político bien amplio”, indicó.

Al mismo tiempo, aclaró que la intención no es conformar una alianza únicamente para competir en elecciones, sino construir una propuesta de fondo. “No queremos ganarle a Milei por ganarle, queremos realmente cambiar el rumbo del país”, enfatizó.

Victoria Tolosa Paz, ley ómnibus, Cámara de Diputados de la Nación.jfif Victoria Tolosa Paz llamó a sectores de la oposición a conformar una coalición electoral para enfrentar a Javier Milei.

Consultada sobre la posibilidad de construir un espacio amplio tras las tensiones del último gobierno peronista, Tolosa Paz insistió en que la clave está en un acuerdo programático sólido. “Lo que tiene que unir a esta alternativa son las ideas. Posiblemente en todo no nos vamos a poner de acuerdo, pero en la estructura más importante para desarrollar el país sí”, explicó.

En esa línea, evitó profundizar críticas internas y llamó a discutir propuestas concretas. “No se trata de adjetivar a expresidentes o compañeros, sino de construir una Argentina donde podamos resolver los problemas”, señaló.

Además, consideró que el contexto actual obliga a ampliar la base de acuerdos incluso con dirigentes de otros espacios, algo que años atrás parecía improbable.

Victoria Tolosa Paz insiste con la reforma judicial

Por último, la diputada puso el foco en la necesidad de una reforma profunda del sistema judicial, al que calificó como una de las instituciones más deterioradas del país. Se trata de una de las iniciativas que el gobierno de Alberto Fernández, del cual formó parte como ministra de Desarrollo Social, no pudo concretar, pese a que tuvo avances.

“Tenemos que animarnos a discutir qué justicia quiere la Argentina para los próximos 30 años”, planteó, al tiempo que cuestionó el funcionamiento de los tribunales federales.

En ese marco, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de un indulto a Cristina Fernández de Kirchner y propuso correr el eje del debate hacia una discusión estructural del sistema judicial. “Estoy de acuerdo en que tenemos que hacer algo mucho más interesante, que es discutir qué justicia queremos”, concluyó.