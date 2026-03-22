22 de marzo de 2026
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Paso Internacional Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 22 de marzo

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Conocé si el túnel internacionall está abierto o cerrado este domingo.

Conocé si el túnel internacionall está abierto o cerrado este domingo.

Foto: Gentileza Vialidad Nacional

La decisión se adoptó en las últimas horas, debido a las condiciones meteorológicas adversas que imperan en la zona de la Alta Montaña mendocina. Como consecuencia de ese panorama, las autoridades de ambos países determinaron interrumpir el tránsito por el túnel fronterizo desde las 0 de hoy. Sin embargo, a lo largo de la jornada sabatina se registró un importante movimiento vehicular, por el fin de semana largo por el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

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El pronóstico de hoy para la alta montaña indica nubosidad e inestabilidad, con probabilidad de precipitaciones (nevadas). Las condiciones podrían mejorar hacia la tarde noche. Se espera que —alrededor de las 21— las coordinaciones de ambos países informen novedades respecto a la reapertura del Paso. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 2º en Uspallata, 0° en Punta de Vacas, -4 en Puente del Inca y -5° en Las Cuevas.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Paso Los Libertadores, Cristo Redentor 07-09-25
El Paso Internacional Los Libertadores permanece cerrado este domingo 22 de marzo.

El Paso Internacional Los Libertadores permanece cerrado este domingo 22 de marzo.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre de 2025, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

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