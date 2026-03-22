Alerta amarilla por tormentas y Zonda este domingo en Mendoza: a qué zonas afectarán

Sube la temperatura y en Mendoza hay alerta por tormentas y Zonda.

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa una jornada marcada por inestabilidad , con presencia de viento Zonda y probabilidad de tormentas para este domingo 22 de marzo. En este marco, una alerta meteorológica de nivel amarillo alcanza a distintas regiones, especialmente en áreas de montaña y el Sur provincial , donde se esperan condiciones variables.

Durante la mañana, se espera la presencia de viento leve del norte en la zona Este , mientras que hacia el mediodía y la tarde aumenta la probabilidad de viento Zonda en sectores como Malargüe , el Valle de Uspallata y el oeste de San Rafael . Este fenómeno también podría alcanzar la cordillera Norte y Sur , generando condiciones de baja humedad, ráfagas intensas y ascenso de temperatura , características típicas de este tipo de viento.

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En paralelo, el informe anticipa inestabilidad atmosférica durante la tarde en el Gran Mendoza , el Valle de Uco y nuevamente en el Este provincial , con posibilidad de tormentas aisladas . Estas condiciones podrían extenderse hasta la madrugada del lunes, por lo que se recomienda precaución ante eventuales cambios bruscos del tiempo.

El alerta amarilla para este domingo 22 de marzo que emitió Defensa Civil.

En cuanto a la nubosidad , la jornada comenzará mayormente despejada en gran parte del territorio, aunque en Malargüe se prevé un cielo más cubierto con probabilidad de lluvias débiles , vinculadas a un sistema de mal tiempo en alta montaña .

En esa región, se espera un panorama de precipitaciones más intensas, especialmente hacia el sector sur, con mejoras progresivas hacia la medianoche.

mapa_alertas domingo 22 de marzo El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que cubre a toda la provincia de Mendoza. Foto: Captura SMN.

Hacia la noche del domingo, está previsto el ingreso de viento sur, primero en la zona Sur y luego extendiéndose hacia el Norte y Este, lo que provocará un descenso de la temperatura y condiciones más estables durante la madrugada.

Cómo continuará el tiempo en la provincia de Mendoza

Para el lunes, el pronóstico indica una mejora significativa, con cielo despejado, viento sur moderado durante la mañana y condiciones más estables en toda la provincia. En tanto, el martes se anticipa una jornada mayormente estable, con circulación de viento norte durante el día y aumento de la nubosidad hacia la noche, aunque sin probabilidad de precipitaciones.

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil informaron que se mantiene el monitoreo constante de la situación meteorológica, e instaron a la población a mantenerse informada ante posibles actualizaciones del pronóstico.

El pronóstico extendido de la Dirección de Contingencias Climáticas: