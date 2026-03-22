22 de marzo de 2026
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Alerta meteorológica

Alerta amarilla por tormentas y Zonda este domingo en Mendoza: a qué zonas afectarán

El pronóstico anticipa una jornada marcada por cambios bruscos del tiempo. Se esperan mejoras hacia la madrugada. Dónde se presentarán los fenómenos meteorológicos y a qué hora.

Sube la temperatura y en Mendoza hay alerta por tormentas y Zonda.

Sube la temperatura y en Mendoza hay alerta por tormentas y Zonda.

Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa una jornada marcada por inestabilidad, con presencia de viento Zonda y probabilidad de tormentas para este domingo 22 de marzo. En este marco, una alerta meteorológica de nivel amarillo alcanza a distintas regiones, especialmente en áreas de montaña y el Sur provincial, donde se esperan condiciones variables.

Qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

Durante la mañana, se espera la presencia de viento leve del norte en la zona Este, mientras que hacia el mediodía y la tarde aumenta la probabilidad de viento Zonda en sectores como Malargüe, el Valle de Uspallata y el oeste de San Rafael. Este fenómeno también podría alcanzar la cordillera Norte y Sur, generando condiciones de baja humedad, ráfagas intensas y ascenso de temperatura, características típicas de este tipo de viento.

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El alerta amarilla para este domingo 22 de marzo que emitió Defensa Civil.

El alerta amarilla para este domingo 22 de marzo que emitió Defensa Civil.

En paralelo, el informe anticipa inestabilidad atmosférica durante la tarde en el Gran Mendoza, el Valle de Uco y nuevamente en el Este provincial, con posibilidad de tormentas aisladas. Estas condiciones podrían extenderse hasta la madrugada del lunes, por lo que se recomienda precaución ante eventuales cambios bruscos del tiempo.

En cuanto a la nubosidad, la jornada comenzará mayormente despejada en gran parte del territorio, aunque en Malargüe se prevé un cielo más cubierto con probabilidad de lluvias débiles, vinculadas a un sistema de mal tiempo en alta montaña.

En esa región, se espera un panorama de precipitaciones más intensas, especialmente hacia el sector sur, con mejoras progresivas hacia la medianoche.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que cubre a toda la provincia de Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que cubre a toda la provincia de Mendoza.

Hacia la noche del domingo, está previsto el ingreso de viento sur, primero en la zona Sur y luego extendiéndose hacia el Norte y Este, lo que provocará un descenso de la temperatura y condiciones más estables durante la madrugada.

Cómo continuará el tiempo en la provincia de Mendoza

Para el lunes, el pronóstico indica una mejora significativa, con cielo despejado, viento sur moderado durante la mañana y condiciones más estables en toda la provincia. En tanto, el martes se anticipa una jornada mayormente estable, con circulación de viento norte durante el día y aumento de la nubosidad hacia la noche, aunque sin probabilidad de precipitaciones.

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil informaron que se mantiene el monitoreo constante de la situación meteorológica, e instaron a la población a mantenerse informada ante posibles actualizaciones del pronóstico.

El pronóstico extendido de la Dirección de Contingencias Climáticas:

  • Lunes 23 de marzo: jornada algo nublada y ventosa, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sur, rotando luego al noreste. El cielo estará despejado en el llano durante todo el día. Máxima: 22°C | Mínima: 10°C.
  • Martes 24 de marzo: se espera tiempo bueno, con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Máxima: 28°C | Mínima: 10°C.
  • Miércoles 25 de marzo: jornada de tiempo estable, con descenso térmico y vientos moderados del sur. Máxima: 25°C | Mínima: 14°C.
  • Jueves 26 de marzo: volverá la inestabilidad, con nubosidad variable y ascenso de la temperatura. Máxima: 28°C | Mínima: 13°C.
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