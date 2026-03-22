22 de marzo de 2026
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Tiempo

Sube la temperatura, tormentas y Zonda en algunas zonas: el pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

La jornada tendrá temperaturas en ascenso, Zonda en varias zonas y tormentas hacia la noche, algunas con posible granizo. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Se esperan tormentas en algunas zonas de la provincia este domingo.

Se esperan tormentas en algunas zonas de la provincia este domingo.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este domingo 22 de marzo una jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, aunque con inestabilidad hacia la noche, cuando se esperan tormentas en distintos sectores de la provincia.

En cordillera, se prevé un aumento de la nubosidad con precipitaciones, con un escenario más inestable especialmente en la zona Sur. Ello provoca el cierre de los pasos internacionales Cristo Redentor y Pehuenche.

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Según el informe oficial, durante la mañana habrá circulación leve del norte entre las 10 y las 15, especialmente en la zona Norte y Este. En paralelo, entre las 11 y las 20, se registrará viento Zonda en precordillera Sur y Norte, además de Malargüe, Sur de Malargüe, Valle de Uspallata y San Rafael, con velocidades promedio de 35 km/h.

El día comenzará despejado, pero hacia la tarde se espera el desarrollo de inestabilidad en el oeste del Gran Mendoza, el oeste del Valle de Uco y sectores del Este, como La Paz y Santa Rosa, donde podrían registrarse lluvias débiles a moderadas.

Con el avance de la noche, se prevén tormentas en distintas zonas de la provincia, con probabilidad de granizo, mientras que las condiciones mejorarán recién hacia la 1 de la madrugada del lunes.

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Podr&iacute;a precipitar granizo este domingo en Mendoza.

Podría precipitar granizo este domingo en Mendoza.

Además, desde las 20 se producirá una rotación importante del viento al sur, que comenzará en la zona Sur y alcanzará el Norte y Este cerca de las 22, con intensidades promedio de 40 km/h, afectando a toda la provincia y extendiéndose durante la madrugada.

En alta montaña, el mal tiempo estará instalado en la zona Sur, con precipitaciones importantes, mientras que en la zona Central y Norte serán más moderadas, con una mejora progresiva hacia la noche.

Las temperaturas mínimas serán de 10°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 12°C en el resto de la provincia. La máxima alcanzará los 25°C.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Lunes 23 de marzo: jornada algo nublada y ventosa, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sur, rotando luego al noreste. El cielo estará despejado en el llano durante todo el día. Máxima: 21°C | Mínima: 8–10°C.
  • Martes 24 de marzo: se espera tiempo bueno, con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Máxima: 28°C | Mínima: 10°C.
  • Miércoles 25 de marzo: jornada de tiempo estable, con descenso térmico y vientos moderados del sur. Máxima: 25°C | Mínima: 14°C.
  • Jueves 26 de marzo: volverá la inestabilidad, con nubosidad variable y ascenso de la temperatura. Máxima: 28°C | Mínima: 13°C.
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