Sube la temperatura, tormentas y Zonda en algunas zonas: el pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

Se esperan tormentas en algunas zonas de la provincia este domingo.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este domingo 22 de marzo una jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura , aunque con inestabilidad hacia la noche , cuando se esperan tormentas en distintos sectores de la provincia .

En cordillera , se prevé un aumento de la nubosidad con precipitaciones , con un escenario más inestable especialmente en la zona Sur. Ello provoca el cierre de los pasos internacionales Cristo Redentor y Pehuenche .

Baja la temperatura y vuelven las lluvias, el pronóstico para este sábado en Mendoza

Alerta amarilla por tormentas y Zonda este domingo en Mendoza: a qué zonas afectarán

Según el informe oficial, durante la mañana habrá circulación leve del norte entre las 10 y las 15 , especialmente en la zona Norte y Este . En paralelo, entre las 11 y las 20 , se registrará viento Zonda en precordillera Sur y Norte , además de Malargüe, Sur de Malargüe, Valle de Uspallata y San Rafael , con velocidades promedio de 35 km/h .

El día comenzará despejado , pero hacia la tarde se espera el desarrollo de inestabilidad en el oeste del Gran Mendoza , el oeste del Valle de Uco y sectores del Este , como La Paz y Santa Rosa , donde podrían registrarse lluvias débiles a moderadas .

Con el avance de la noche, se prevén tormentas en distintas zonas de la provincia, con probabilidad de granizo, mientras que las condiciones mejorarán recién hacia la 1 de la madrugada del lunes.

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Además, desde las 20 se producirá una rotación importante del viento al sur, que comenzará en la zona Sur y alcanzará el Norte y Este cerca de las 22, con intensidades promedio de 40 km/h, afectando a toda la provincia y extendiéndose durante la madrugada.

En alta montaña, el mal tiempo estará instalado en la zona Sur, con precipitaciones importantes, mientras que en la zona Central y Norte serán más moderadas, con una mejora progresiva hacia la noche.

Las temperaturas mínimas serán de 10°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 12°C en el resto de la provincia. La máxima alcanzará los 25°C.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza