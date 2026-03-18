Javier Milei volvió a apuntar contra empresarios y opositores en un homenaje a Adam Smith

El presidente Javier Milei encabezó un acto en el Palacio Libertad en homenaje al economista Adam Smith y volvió a lanzar fuertes críticas contra periodistas, empresarios y dirigentes opositores, en medio de la polémica por la causa $LIBRA.
Durante un acto oficial, el mandatario apuntó contra distintos sectores, respaldó su rumbo económico y esquivó la polémica por $LIBRA.
El presidente Javier Milei encabezó un acto en el Palacio Libertad en homenaje al economista Adam Smith y volvió a lanzar fuertes críticas contra periodistas, empresarios y dirigentes opositores, en medio de la polémica por la causa $LIBRA.
El mandatario evitó referirse a ese tema, que en los últimos días generó ruido dentro del Gobierno, y optó por reforzar su discurso económico y político ante un auditorio propio, con funcionarios, legisladores y referentes del espacio libertario.
Durante su exposición, Milei volvió a utilizar un tono confrontativo y apuntó contra distintos sectores, a los que acusó de defender “privilegios de casta”.
“Le guste o no a la prensa y a todos los que odian el modelo de la libertad”, lanzó el Presidente, en un pasaje en el que también cuestionó a empresarios, políticos y periodistas.
En esa línea, redobló las críticas con expresiones dirigidas a sectores de izquierda y opositores, en un discurso que fue celebrado por los presentes.
En paralelo, el jefe de Estado aprovechó el homenaje para vincular las ideas de Smith con su gestión y defender la necesidad de flexibilizar el mercado laboral.
Según planteó, los cambios tecnológicos y la apertura económica no destruyen empleo, sino que generan una reasignación de recursos. “Se necesita un mercado flexible”, insistió, al tiempo que defendió el proceso de reformas impulsado por su Gobierno.
También sostuvo que la competencia y la apertura comercial son claves para el crecimiento, en línea con los postulados del economista escocés, a quien calificó como un “gigante”.
El acto se dio en un contexto marcado por la investigación judicial en torno a la criptomoneda $LIBRA, que salpica al entorno presidencial.
Sin embargo, Milei evitó hacer cualquier mención al tema, pese a las recientes revelaciones sobre los vínculos entre uno de los implicados y el círculo más cercano al mandatario.
Desde el Gobierno, por ahora, optan por no profundizar públicamente en la causa, mientras avanzan las pericias judiciales.
Además de las críticas, Milei aprovechó el evento para respaldar a figuras clave de su equipo y enviar señales internas en medio de tensiones dentro del oficialismo.
Sobre el cierre, el Presidente reiteró su visión optimista sobre la economía y aseguró que la Argentina está en condiciones de iniciar un proceso de crecimiento sostenido.
“Si seguimos por esta senda, vamos a seguir creciendo”, afirmó, antes de cerrar su discurso con su ya habitual consigna: “¡Viva la libertad, carajo!”.