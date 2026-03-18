Javier Milei volvió a apuntar contra empresarios y opositores en un homenaje a Adam Smith

El presidente Javier Milei encabezó un acto en el Palacio Libertad en homenaje al economista Adam Smith y volvió a lanzar fuertes críticas contra periodistas, empresarios y dirigentes opositores , en medio de la polémica por la causa $LIBRA .

El mandatario evitó referirse a ese tema, que en los últimos días generó ruido dentro del Gobierno, y optó por reforzar su discurso económico y político ante un auditorio propio , con funcionarios, legisladores y referentes del espacio libertario.

El dato de la inflación que celebró Milei: "Y todavía no llegó agosto..."

El pedido de un grupo de empresarios industriales a Javier Milei para frenar la caída del sector

Durante su exposición, Milei volvió a utilizar un tono confrontativo y apuntó contra distintos sectores, a los que acusó de defender “privilegios de casta” .

Discurso del Presidente Javier Milei en el Homenaje a Adam Smith en el Palacio Libertad. pic.twitter.com/j2VpQpwqrW

“ Le guste o no a la prensa y a todos los que odian el modelo de la libertad ”, lanzó el Presidente, en un pasaje en el que también cuestionó a empresarios, políticos y periodistas .

Embed DIRECTO AL GRANO — Milei: “Adam Smith probó hace 250 años que el mercantilismo fracasa. Los parásitos kirchneristas siguen intentándolo”.



El retraso ideológico del kirchnerismo vs.



el avance liberal. Argentina elige el camino correcto. #VLLC #NoVuelvenMas pic.twitter.com/FxUKzmzc90 — Adriel mazzalors (@Adriel_Mzz) March 19, 2026

En esa línea, redobló las críticas con expresiones dirigidas a sectores de izquierda y opositores, en un discurso que fue celebrado por los presentes.

La defensa de la reforma laboral y la apertura económica

En paralelo, el jefe de Estado aprovechó el homenaje para vincular las ideas de Smith con su gestión y defender la necesidad de flexibilizar el mercado laboral.

Según planteó, los cambios tecnológicos y la apertura económica no destruyen empleo, sino que generan una reasignación de recursos. “Se necesita un mercado flexible”, insistió, al tiempo que defendió el proceso de reformas impulsado por su Gobierno.

También sostuvo que la competencia y la apertura comercial son claves para el crecimiento, en línea con los postulados del economista escocés, a quien calificó como un “gigante”.

Embed Milei emocionado hasta las lágrimas: homenaje a Adam Smith y reconocimiento al profe De Pablo.



“Hay una frase que dice: pararse sobre hombros de gigantes… y uno de ellos fue usted”.



Cierre histórico con ovación de pie. Argentina elige gigantes de la libertad. #Milei2026 pic.twitter.com/TwZfFySvo0 — Adriel mazzalors (@Adriel_Mzz) March 19, 2026

Silencio de Javier Milei sobre el caso $LIBRA

El acto se dio en un contexto marcado por la investigación judicial en torno a la criptomoneda $LIBRA, que salpica al entorno presidencial.

Sin embargo, Milei evitó hacer cualquier mención al tema, pese a las recientes revelaciones sobre los vínculos entre uno de los implicados y el círculo más cercano al mandatario.

Desde el Gobierno, por ahora, optan por no profundizar públicamente en la causa, mientras avanzan las pericias judiciales.

Además de las críticas, Milei aprovechó el evento para respaldar a figuras clave de su equipo y enviar señales internas en medio de tensiones dentro del oficialismo.

Embed La reacción de Karina Milei luego de que Javier Milei citara a Santiago Caputo en su discurso en el homenaje a Adam Smith.https://t.co/4eicC2ogHB pic.twitter.com/afQUBLvi5x — Corta (@somoscorta) March 19, 2026

Sobre el cierre, el Presidente reiteró su visión optimista sobre la economía y aseguró que la Argentina está en condiciones de iniciar un proceso de crecimiento sostenido.

“Si seguimos por esta senda, vamos a seguir creciendo”, afirmó, antes de cerrar su discurso con su ya habitual consigna: “¡Viva la libertad, carajo!”.