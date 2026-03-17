El dato de la inflación que celebró Javier Milei: "Y todavía no llegó agosto..."

El Gobierno celebró este martes el dato de inflación mayorista de febrero, que marcó una suba del 1% mensual , y el presidente Javier Milei aseguró que el indicador confirma que el proceso de desaceleración de precios “está en marcha”.

Según informó el INDEC, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró en el segundo mes del año un incremento del 1% mensual y 25,6% interanual , con una variación acumulada del 2,7% en lo que va de 2026 .

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Tras la difusión del índice, Milei reaccionó en redes sociales con una serie de mensajes en los que destacó la desaceleración. “Inflación mayorista a la baja. IPIM: 1,0%. IPIB: 0,7%. IPP: 0,7%”, escribió, y agregó: “ Toto, por lejos, el mejor ministro de Economía de la historia argentina ”, en referencia a Luis Caputo .

En otro posteo, el mandatario planteó una lectura más amplia del dato y sostuvo que la dinámica inflacionaria muestra una tendencia descendente. “Allí se ve cómo en dinámica la inflación está cayendo . Podrán ponerlo como quieran pero la inflación está bajando y los precios mayoristas anticipan lo que viene a futuro en minoristas ”, afirmó.

ARITMÉTICA INFLACIONARIA A continuación presentaré cálculos que no son proyecciones pero que sirven para ver como en dinámica la inflación está cayendo... Inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual. A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras… https://t.co/0p24KIxiSI

Además, remarcó que el índice minorista “aún debe purgar el ajuste de tarifas y desequilibrios monetarios”, lo que explicaría su mayor resistencia a bajar.

“La inflación empezó con 0; Milei tenía razón”

Desde la Casa Rosada también reforzaron el mensaje político sobre el dato. La llamada Oficina de Respuesta Oficial sostuvo que el índice “empezó con 0”, al señalar que la variación fue de 0,979% mensual, apenas por debajo del 1%. "Milei tenía razón", escribió la cuenta, en referencia a las proyecciones que dio el Jefe de Estado días atrás al respecto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RespOficial_Arg/status/2034048373716656439&partner=&hide_thread=false MILEI TENÍA RAZÓN: LA INFLACIÓN MAYORISTA EMPEZÓ CON 0



Y todavía no llegó agosto…



En febrero de 2026, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una suba de 0,979% mensual, perforando el 1% y comenzando con 0, como había predecido el Presidente Javier Milei.… pic.twitter.com/prRziH5Lsv — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) March 17, 2026

“El resultado confirma el proceso de desinflación que está en marcha y es consecuencia de un programa económico basado en orden fiscal, disciplina monetaria y fin de la emisión”, indicaron. "Y todavía no llegó agosto", agregaron, en relación al cálculo que realizó el mandatario sobre el mes en el que la variación de precios no superaría la unidad.

El dato que el Gobierno usa como anticipo de la desaceleración de la inflación

El dato de febrero mostró una desaceleración respecto de enero (1,7%) y estuvo influido por dos factores principales:

Caída del 2,7% en productos importados.

Menor ritmo de suba en manufacturas nacionales (0,7%).

En contraste, los productos primarios presionaron al alza, con un incremento del 2,6%, impulsados principalmente por subas en petróleo y gas. También incidieron positivamente rubros como alimentos y bebidas, energía eléctrica y productos agropecuarios.

Dentro del equipo económico destacan que el índice mayorista suele funcionar como indicador adelantado de la inflación minorista, ya que refleja los precios en la etapa previa a la comercialización.

La brecha entre la inflación mayorista y la minorista

El optimismo oficial contrasta con la dinámica del índice de precios al consumidor (IPC), que en febrero se ubicó en 2,9%, sin mostrar aún una desaceleración clara.

Desde el Ministerio de Economía explican esa diferencia por el impacto de factores que afectan más directamente al consumidor final, como tarifas y ajustes relativos de precios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2033982365131846125&partner=&hide_thread=false El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) exhibió una variación de 1% mensual en febrero, con una suba de 1,3% en los productos nacionales y una baja de 2,7% en los productos importados.



La variación interanual fue de 25,6% en el indicador general, 25,9% en los… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 17, 2026

En ese contexto, el Gobierno apuesta a que la tendencia a la baja en los mayoristas termine trasladándose gradualmente al índice minorista en los próximos meses.