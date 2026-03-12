Sin sobresaltos: la inflación nacional de febrero fue de 2,9%, igual que en enero

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió los nuevos datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes al mes de febrero. La inflación se mantuvo estable y fue igual que la de enero , es decir, del 2,9%.

En diciembre la variación de precios fue de 2,8%, mientras que en noviembre había sido de 2,5%. El IPC bajó de los dos puntos en mayo, junio, julio y agosto de 2025, y el gobierno nacional espera que llegue a cero a mediados de este año.

En febrero, la variación interanual se ubicó en 33,1%, mientras que la acumulada se acercó a los seis puntos, con 5,9%, según el estudio del INDEC.

En lo que respecta al interior del país, la mayoría de regiones registraron cifras por encima del 2,9% nacional:

Patagonia: 3%,

3%, Pampeana: 3%,

3%, Noreste: 3,1%,

3,1%, Cuyo: 3,4%,

3,4%, Noroeste: 3,5%.

Qué sectores tuvieron mayores aumentos

El segmento que sufrió más las variaciones de precios fue el de "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles", con 6,8%; en segundo lugar se ubicó "Alimentos y bebidas no alcohólicas", con 3,3%; el mismo porcentaje alcanzó "Bienes y servicios varios".

Durante febrero, hubo un sector que no registró aumentos que fue el de "Prendas de vestir y calzado". Los rubros que tuvieron menos variaciones fueron: "Bebidas alcohólicas y tabaco" (0,6%), "Educación" (1,2%), "Comunicación" (1,8%).