La inflación de febrero en CABA fue de 2,6% y se desaceleró tras el pico de enero

La inflación de febrero en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,6%, según el informe oficial del índice de precios porteño. El dato marca una desaceleración respecto de enero, cuando el indicador había registrado un 3,1%.
Con este resultado, el primer bimestre del año acumuló un alza de 5,7%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,4%.
El informe detalló que el principal impulso del índice provino del rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró una suba de 5,9%. También se destacaron los aumentos en seguros y servicios financieros, con un incremento del 5%.
Estos segmentos continúan mostrando una dinámica de aumentos por encima del promedio general, en gran parte vinculados a ajustes en tarifas y servicios.
Otros sectores que registraron subas durante febrero fueron:
En tanto, educación avanzó 1,7% y restaurantes y hoteles registraron un incremento de 1,5%, ambos por debajo del promedio general del mes.
Entre los datos destacados del informe aparece una baja de 0,4% en transporte, mientras que la indumentaria no registró variaciones.
Dentro del rubro alimentos, el mayor impacto provino del aumento en carnes y derivados, que registró una suba de 7,3%.
También incidieron los incrementos en:
En sentido contrario, algunas categorías ayudaron a moderar el alza del rubro. De acuerdo a la Agencia de Noticias Argentinas, se registraron caídas en:
El informe también mostró diferencias entre los distintos componentes del índice. Los bienes registraron una suba promedio de 1,9%, mientras que los servicios aumentaron 3%, consolidando la tendencia de los últimos meses.
Como ocurre habitualmente, el índice de la Ciudad de Buenos Aires funciona como antesala del dato nacional.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves 12 de marzo la inflación de febrero a nivel país. Ese mismo día también se publicará el indicador correspondiente a Mendoza, elaborado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE).