9 de marzo de 2026
{}
DATOS OFICIALES

La inflación de febrero en CABA fue de 2,6% y se desaceleró tras el pico de enero

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires mostró una desaceleración en febrero y anticipa lo que podría reflejar el índice nacional.

Por Sitio Andino Economía

La inflación de febrero en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,6%, según el informe oficial del índice de precios porteño. El dato marca una desaceleración respecto de enero, cuando el indicador había registrado un 3,1%.

Con este resultado, el primer bimestre del año acumuló un alza de 5,7%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,4%.

Vivienda y servicios lideraron la inflación de febrero

El informe detalló que el principal impulso del índice provino del rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró una suba de 5,9%. También se destacaron los aumentos en seguros y servicios financieros, con un incremento del 5%.

clase media cuentas dinero plata servicios
Vivienda y servicios empujaron la inflación en la Ciudad de Buenos Aires.

Estos segmentos continúan mostrando una dinámica de aumentos por encima del promedio general, en gran parte vinculados a ajustes en tarifas y servicios.

Qué otros rubros empujaron los aumentos

Otros sectores que registraron subas durante febrero fueron:

  • Equipamiento y mantenimiento del hogar: 3,1%
  • Salud: 3%
  • Información y comunicación: 2,4%
  • Cuidado personal: 2,3%

En tanto, educación avanzó 1,7% y restaurantes y hoteles registraron un incremento de 1,5%, ambos por debajo del promedio general del mes.

Entre los datos destacados del informe aparece una baja de 0,4% en transporte, mientras que la indumentaria no registró variaciones.

precios, carne, aumentos, carniceria, inflacion.jpg
La carne tuvo un aumento de 7,3%

Carnes volvió a ser el principal motor de los alimentos

Dentro del rubro alimentos, el mayor impacto provino del aumento en carnes y derivados, que registró una suba de 7,3%.

También incidieron los incrementos en:

  • Pan y cereales: 1,9%
  • Leche, productos lácteos y huevos: 1,8%

En sentido contrario, algunas categorías ayudaron a moderar el alza del rubro. De acuerdo a la Agencia de Noticias Argentinas, se registraron caídas en:

  • Frutas: -2,1%
  • Verduras, tubérculos y legumbres: -1,1%

Servicios volvieron a subir más que los bienes

El informe también mostró diferencias entre los distintos componentes del índice. Los bienes registraron una suba promedio de 1,9%, mientras que los servicios aumentaron 3%, consolidando la tendencia de los últimos meses.

supermercado inflación inflacion
Este jueves 12 de marzo de 2026 se conocerá la inflación nacional.

Expectativa por el dato nacional de inflación

Como ocurre habitualmente, el índice de la Ciudad de Buenos Aires funciona como antesala del dato nacional.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves 12 de marzo la inflación de febrero a nivel país. Ese mismo día también se publicará el indicador correspondiente a Mendoza, elaborado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE).

Temas
