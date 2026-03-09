Banco Nación destacó financiamiento récord al sector vitivinícola en la provincia de Mendoza

En el inicio de su agenda de actividades en Mendoza, el Banco Nación encabezó un encuentro con referentes del sector productivo de la provincia que reunió a 225 empresas , junto a funcionarios del gobierno provincial. La actividad se realizó en el marco del 90° aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia , celebración de la que la entidad financiera es sponsor principal.

Durante el evento, el banco presentó los resultados de su financiamiento al complejo vitivinícola, uno de los principales motores productivos y exportadores de la provincia.

Según informó la entidad, durante 2025 otorgó más de $46 mil millones en préstamos con condiciones especiales para el sector vitivinícola. El monto representó un incremento del 448% respecto del año anterior , superando incluso el crecimiento del 300% registrado en 2024 .

El Banco Nación presentó resultados de financiamiento al sector vitivinícola durante su visita en Mendoza.

En lo que va de 2026 , además, el banco ya colocó $12,5 mil millones a través de la línea de crédito destinada a gastos de cosecha, acarreo de uva y elaboración de productos vitivinícolas .

Ese financiamiento alcanzó a 108 clientes en apenas 20 días, en línea con el objetivo de ampliar el acceso al crédito para el sector y consolidar un nuevo año de crecimiento.

Reconocimiento a empresas de la región

Los resultados fueron presentados durante un encuentro con empresarios encabezado por el presidente del banco, Darío Wasserman, junto a miembros del directorio y el gerente general, Gastón Álvarez.

En ese marco, la entidad también reconoció a distintas empresas clientes por su trayectoria y su aporte al desarrollo local, la conectividad digital, la sinergia institucional, la movilidad estratégica y el impulso comercial.

Las firmas distinguidas fueron:

Arturo Yacopini e Hijos SA

Cooperativa Electrificación Rural Alto Verde y Algarrobo Grande Ltda.

Grupo Lorenzo

Granja Benedetti

Empresa Broda

Empresarios y autoridades participaron del encuentro organizado por el Banco Nación en Mendoza.

Durante la entrega de premios, Wasserman estuvo acompañado por el vicepresidente segundo del banco, Carlos Balter; los directores José Luis Pérsico, Armando Guibert, Delfina Hempe, Jaquelina Truzzell y Miguel White; el síndico Marcelo Bastante; y la titular de Nación Servicios, Paula Bibini.

Línea de financiamiento para cosecha y elaboración

Durante el encuentro, el banco ratificó la vigencia de la línea de financiamiento para gastos de cosecha, acarreo de uva y elaboración de productos vitivinícolas.

El crédito está disponible en pesos y en dólares para micro, pequeñas y medianas empresas del sector. Según indicaron desde la entidad, este desempeño refleja la sostenida demanda de crédito y el acompañamiento del banco a productores y bodegas en una etapa clave del proceso productivo.

Reunión en la Casa de Gobierno

En el marco de su visita a la provincia, el presidente del banco también mantuvo un encuentro en la Casa de Gobierno de Mendoza, donde se analizaron los avances de distintos proyectos vigentes, líneas de financiamiento y beneficios vinculados al convenio de agente financiero que el banco mantiene con la provincia.

Además, se evaluó la implementación del sistema SUBE en el transporte público y el nivel de penetración alcanzado desde su puesta en marcha, con el objetivo de fortalecer la infraestructura de pagos y la digitalización de los servicios.

La comitiva de la entidad visitó la empresa mendocina Lomas del Malbec.

Visita a una bodega con planes de expansión

Como parte de la agenda de trabajo en la provincia, la comitiva visitó la empresa mendocina Lomas del Malbec, donde fue recibida por el presidente de la firma, Franco Parlanti, junto a sus hijos.

Durante el encuentro se analizaron los planes de expansión de la compañía, cliente de la entidad, y se evaluaron alternativas de financiamiento destinadas a ampliar su capacidad instalada y acompañar nuevos proyectos de inversión.

Actualmente, la bodega cuenta con una capacidad de almacenamiento de 2.200.000 litros y produce alrededor de 1.800.000 litros de vino por año, con foco en la elaboración de vinos orgánicos.