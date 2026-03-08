Minería en San Juan: ponen en marcha Hualilán primer proyecto de oro en dos décadas

Con el envío del primer cargamento de mineral hacia la planta de procesamiento de Casposo, en el departamento Calingasta , la minería metalífera de la Provincia de San Juan registró un hito en su historia con la puesta en marcha del proyecto Hualilán , primer proyecto de oro en los últimos 17 años .

El acontecimiento fue acompañado por un encuentro institucional entre el gobernador Marcelo Orrego y la conducción de la compañía operadora Golden Mining S.A. , encabezada por su directora ejecutiva, Sonia Delgado . La reunión tuvo lugar tras el comienzo del traslado del mineral extraído en el yacimiento Hualilán , ubicado en el departamento Ullum , hacia la planta industrial que Austral Gold posee en Casposo .

La activación de esta operación representa la primera mina de oro que entra en producción durante la actual gestión provincial y, al mismo tiempo, la primera en ponerse en marcha en San Juan desde hace casi dos décadas .

La directora ejecutiva de la compañía, Sonia Delgado , subrayó que el inicio del proyecto no sólo representa un paso relevante para la empresa, sino también para las comunidades involucradas en el desarrollo minero .

La planta de Casposo donde se procesara el oro de Hualilán en un hito para la minería sanjuanina

En particular, destacó el caso del departamento Ullum, que pasará a percibir regalías mineras a partir de la actividad del yacimiento y que, de esta manera, se incorpora plenamente al mapa productivo de la minería sanjuanina.

Delgado señaló además que la provincia se encuentra actualmente bajo una fuerte atención internacional debido a la magnitud de los proyectos de cobre en desarrollo, considerados de escala mundial. Sin embargo, recordó que San Juan también posee importantes recursos de plata y oro, y que el reinicio de la actividad aurífera forma parte de una nueva etapa de expansión del sector.

Desde esa perspectiva, el comienzo de la producción en Hualilán es interpretado por la empresa como el inicio de un ciclo que combina la explotación de recursos tradicionales con la proyección de nuevos proyectos metalíferos de mayor escala.

Una logística compleja para el transporte del mineral

El proceso iniciado esta semana consiste en el traslado del mineral extraído en Hualilán hacia la planta de procesamiento de Casposo, ubicada a varios kilómetros de distancia, en el departamento Calingasta.

La operación implica una logística planificada que incluye controles de carga, monitoreo permanente y trazabilidad del material transportado. Todo el sistema fue diseñado en coordinación con el Ministerio de Minería de la provincia para garantizar condiciones de seguridad y previsibilidad durante el traslado.

En su primera jornada de operación, el proyecto movilizó catorce camiones cargados con entre dieciocho y veinte toneladas cada uno. De acuerdo con las estimaciones de la compañía, el esquema prevé alcanzar un ritmo de transporte cercano a las quinientas toneladas diarias durante un período inicial de dos a tres semanas, etapa destinada a ajustar los detalles operativos del sistema.

El transporte del mineral se realiza bajo un esquema transitorio que contempla la utilización del puente actual sobre el río Los Patos, con una restricción de carga máxima de veinticinco toneladas por vehículo con el objetivo de preservar la infraestructura existente.

En paralelo, la empresa avanza en la construcción de un puente alternativo destinado exclusivamente al tránsito minero. La obra busca independizar la circulación de los camiones de la infraestructura vial general, mejorar la eficiencia logística y evitar interferencias con el tránsito habitual de la zona.

Procesamiento en Casposo y proyección del proyecto

El mineral transportado desde Hualilán será procesado durante un período estimado de tres años en la planta de Casposo, propiedad de Austral Gold. Este esquema de procesamiento externo, conocido en la industria como “toll milling”, permite aprovechar instalaciones ya existentes sin necesidad de realizar en una primera etapa la inversión completa en una planta propia.

Desde el punto de vista empresarial, esta estrategia busca generar flujo de caja en el corto plazo y reducir los riesgos asociados a las primeras fases del proyecto, mientras se avanza en la planificación de una operación de mayor escala en el propio yacimiento.

Según explicó la conducción de la compañía, el objetivo inmediato es avanzar hacia la primera colada de metal doré, prevista para los próximos meses, lo que representará el paso definitivo hacia la producción aurífera propiamente dicha.

Desarrollo regional y cadena de valor

El impacto económico del proyecto también se refleja en la estructura de proveedores y contratistas involucrados en la operación. El transporte del mineral fue adjudicado a tres empresas sanjuaninas (MTZ S.R.L., Terra Logística S.A. y Mi Viejo S.R.L.), que trabajarán de manera coordinada durante los próximos tres años.

La actividad logística asociada al proyecto también genera demanda en servicios complementarios, especialmente en Calingasta, donde se concentran parte de las operaciones vinculadas al transporte y procesamiento del mineral. Entre ellos se incluyen alojamiento, gastronomía, estacionamiento para camiones y otros servicios necesarios para sostener la operación.

Además, la compañía anunció inversiones en infraestructura, como la construcción de un puente Bailey que permitirá desviar el tránsito de los camiones antes del ingreso a zonas pobladas de Calingasta. La obra, que demandará una inversión cercana a los 725 millones de pesos, responde a solicitudes planteadas por las comunidades locales.