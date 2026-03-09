Mercados en rojo al inicio de la semana: caen las acciones y se acelera la venta de bonos

La guerra en Medio Oriente comienza a tener un fuerte impacto en la economía internacional . Mientras el precio del petróleo se dispara en los mercados , las acciones globales muestran retrocesos en distintas plazas financieras y se observa, además, una marcada venta de bonos soberanos por parte de los inversores.

En este escenario, el nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán fue interpretado por el mercado como una señal de continuidad política en el país. La reacción se amplificó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , calificara la designación como “inaceptable” , lo que añadió tensión al panorama internacional.

El impacto de las tensiones geopolíticas se reflejó primero en Asia . En Japón , uno de los mayores importadores de petróleo y gas, el índice Nikkei cerró con una caída del 5,2% , que se suma al retroceso del 5,5% registrado la semana pasada.

Una situación similar se observó en China , otro gran importador de crudo, aunque con importantes reservas estratégicas. Allí, el principal índice bursátil cayó alrededor de 1% , según informó Ámbito Financiero.

Las tensiones también se trasladaron a Wall Street. En el inicio de la jornada, los futuros del S&P 500 registraron una baja cercana al 1%, mientras que los futuros del Nasdaq retrocedieron más del 1%.

En Europa, las acciones tocaron su nivel más bajo en más de dos meses. El índice paneuropeo STOXX 600 cayó 1,63%, encadenando su tercera sesión consecutiva de pérdidas, luego de haber retrocedido 5,5% la semana pasada.

Fuerte venta de bonos

En paralelo, los bonos soberanos registraron una venta generalizada en los mercados internacionales. La suba del precio del petróleo por encima de los 100 dólares despertó temores inflacionarios entre los inversores y elevó las expectativas de que los bancos centrales mantengan las tasas de interés altas por más tiempo.

Este movimiento generó una suba de los rendimientos de la deuda, ya que los inversores comenzaron a anticipar un escenario de política monetaria más restrictiva, e incluso la posibilidad de nuevas subas de tasas si la crisis se prolonga.