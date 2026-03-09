9 de marzo de 2026
El desesperado pedido de Marcela Gaua, ex reina de la Vendimia, tras el Acto Central

La Reina Nacional de la Vendimia 1988 compartió un mensaje en redes sociales que puso en alerta a sus seguidores. El pedido de ayuda generó una ola de solidaridad entre mendocinos.

Marcela Gaua, Reina Nacional de la Vendimia 1988, realizó un llamado a la solidaridad. 

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

En medio de la emoción que cada año despierta la Fiesta Nacional de la Vendimia, una situación inesperada llama a la acción a los mendocinos. Marcela Gaua, Reina Nacional de la Vendimia 1988, realizó un llamado a la solidaridad. Qué le pasó.

Llamado a la solidaridad!! Anoche perdí mi banda en ella está escrito ‘Reina Nacional de la Vendimia 88’ en el Teatro Griego Frank Romero Day”, escribió Gaua en su cuenta, junto a una fotografía con el atributo.

Según detalló, la banda se habría perdido en el sector Malbec 5, uno de los espacios del anfiteatro donde se ubican los espectadores durante la fiesta máxima de los mendocinos.

Un símbolo de la Vendimia que busca volver a su dueña

En su publicación, Gaua pidió ayuda a quienes hayan estado en el lugar y puedan aportar información sobre el paradero del objeto, que para ella tiene un fuerte valor simbólico y emocional.

Si alguien la encontró por favor que me escriba!! Desde ya mil gracias!”, agregó.

La banda de una reina vendimial es uno de los elementos más emblemáticos de la fiesta, ya que representa la coronación y el reconocimiento que cada soberana recibe durante su reinado.

Por eso, el mensaje rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde varios usuarios compartieron la publicación con la esperanza de que el símbolo vendimial pueda regresar a manos de quien lo llevó con orgullo en 1988.

Mientras tanto, la ex reina mantiene la esperanza de que algún espectador haya encontrado la banda en el Teatro Griego Frank Romero Day y pueda devolverla, para recuperar así una pieza cargada de historia personal y vendimial.

