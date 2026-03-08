8 de marzo de 2026
Sitio Andino
A pesar del clima inestable

Vendimia en Mendoza: así se vive la previa del Acto Central en el Teatro Griego

A pesar de la reprogramación y del pronóstico de inestabilidad, miles de mendocinos y turistas comenzaron a llegar desde temprano al Teatro Griego Frank Romero Day.

Foto: Cristian Lozano
 Por Carla Canizzaro

A pesar de la reprogramación del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia y de un pronóstico meteorológico marcado por la inestabilidad, mendocinos y turistas comenzaron a llegar desde temprano al Teatro Griego Frank Romero Day, dispuestos a no perderse la celebración más importante de la provincia de Mendoza.

Desde las 18, el teatro empezó a llenarse de color, expectativa y tradición. Con heladeritas, bolsos cargados de comida, abrigos para enfrentar la noche y paraguas por si el cielo decide sorprender, los asistentes fueron ocupando lentamente las gradas del anfiteatro, uno de los escenarios a cielo abierto más emblemáticos del país.

fiesta de la vendimia 2026

Música cuyana para encender la previa

Uno de los momentos más esperados de la jornada será el show de Simpecao, que celebra 30 años de trayectoria con una presentación especial ante el público vendimial. El grupo, referente del folklore regional, promete un recorrido por sus canciones más emblemáticas, aquellas que han acompañado durante décadas a varias generaciones de mendocinos.

La previa también contará con la actuación del reconocido músico cuyano Víctor Hugo Cortez, quien llevará al escenario su repertorio de tonadas y cuecas, géneros profundamente ligados a la identidad cultural de la región. A su vez, el histórico conjunto Los Trovadores de Cuyo aportará su sello tradicional con un repertorio que mantiene viva una de las expresiones musicales más representativas de la provincia.

Sorteo de números para la elección de la Reina Nacional

En la antesala del espectáculo central también se desarrolló uno de los momentos institucionales más importantes de la jornada: el sorteo de los números que utilizarán las candidatas departamentales durante la elección de la Reina Nacional de la Vendimia.

Las representantes de los 18 departamentos de Mendoza participaron del sorteo que definirá el orden con el que aparecerán en pantalla al momento de la votación. El sistema combina el sufragio del público presente en el teatro griego con el voto de los intendentes departamentales, una modalidad que forma parte de la tradición de la fiesta vendimial.

El momento generó gran expectativa entre las hinchadas departamentales, que llegaron con banderas, bombos y carteles para apoyar a sus candidatas, aportando color y entusiasmo a una de las tradiciones más emblemáticas de la celebración.

Un Frank Romero Day colmado para la gran noche

A medida que se acerca la hora del inicio del Acto Central, el Teatro Griego Frank Romero Day se va poblando con miles de personas que quieren ser parte de una noche histórica de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, el evento cultural más importante de la provincia de Mendoza.

Entre música, color y tradición, la previa ya se vive como una verdadera fiesta, en la que mendocinos y visitantes celebran juntos el trabajo de la vendimia y la identidad vitivinícola de la región.

La expectativa crece minuto a minuto para el comienzo del espectáculo central, que coronará a una nueva soberana nacional y volverá a mostrar al país la magnitud de la fiesta mayor de Mendoza.

*Con información periodística de Pablo Segura

