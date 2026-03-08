Tras la tormenta, el Frank Romero Day se pone a punto: confirman la realización del Acto Central.

Tras la feroz tormenta que azotó gran parte de la provincia de Mendoza durante la jornada del sábado, el Gobierno activó un operativo para reacondicionar el Teatro Griego Frank Romero Day . El objetivo principal es asegurar la realización de la fiesta "90 cosechas de una misma cepa" , que debió ser reprogramada para la noche de este domingo.

Desde las primeras horas de este domingo, maquinarias pesadas trabajan en el despeje y acondicionamiento de las calles laterales y rutas de acceso al predio . Según informó a Sitio Andino, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca , "el acceso principal al Teatro ya se encuentra en condiciones óptimas para recibir el flujo de personas".

Tormenta: el subsecretario de Cultura confirmó a Sitio Andino que la fiesta se realiza este domingo, desde las 21.

A primera hora de la mañana, Gareca inició una reunión de coordinación con el titular de Defensa Civil, Daniel Burrieza , y el responsable de Vialidad Mendoza, Osvaldo Romagnoli , para evaluar el estado general del recinto y coordinar las tareas logísticas .

Desde temprano, operarios trabajan en el Teatro Griego para dejar los ingresos en condiciones.

Revisión técnica y seguridad

A pesar de que los accesos están liberados, la atención se centra ahora en el interior del escenario y las gradas. A través de videos difundidos en redes sociales, se observaron diversas filtraciones internas provocadas por el volumen de agua caído.

"El objetivo primordial es garantizar la seguridad tanto de los 750 artistas que subirán a escena como de los miles de mendocinos y turistas que colmarán las gradas", señalaron fuentes oficiales.

Gareca advirtió que se ha empezado a secar todo lo que es el sector del escenario, lo mismo que el interior del teatro. Por otro lado, manifestó que personal de Defensa Civil recorrió la zonas de los Cerros y no se observa riesgo de desprendimiento, por lo que las condiciones están dadas para la realización de la Fiesta.

Cronograma para el público

Si los informes técnicos se mantienen favorables, el cronograma previsto para este domingo es el siguiente:

Apertura de puertas para el ingreso del público: a las 18.

Acto Central: a las 21 se pone en escena "90 cosechas de una misma cepa", bajo la dirección de Pablo Perri.Tras la celebración, llegará el turno de la elección y coronación de la sucesora de Alejandrina Funes, reina de la Vendimia 2025, y de Sofía Perfumo, virreina nacional. Luego, subirá a escena Luciano Pereyra.

Se recomienda a los asistentes circular con precaución por las inmediaciones del Parque General San Martín y seguir las indicaciones del personal de tránsito y seguridad.