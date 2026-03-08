8 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Balance final

Tormenta en Mendoza: Godoy Cruz, Luján y Guaymallén fueron los departamentos más afectados

Según el reporte final de Denfensa Civil, la tormenta del sábado dejó a varios departamentos afectados. Por los daños registrados, hubo 161 intervenciones.

Tormenta en Mendoza: Godoy Cruz, Luján y Guaymallén fueron los departamentos más afectados.

Tormenta en Mendoza: Godoy Cruz, Luján y Guaymallén fueron los departamentos más afectados.

Por Sitio Andino Sociedad

Tal como estaba anunciado, el sábado cerca de las 17.30 se desató una feroz tormenta en la provincia de Mendoza que dejó como saldo 161 intervenciones. Los departamentos de Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Guaymallén fueron los más afectados, según el reporte final de Defensa Civil, dado a conocer a las 23.

Tormenta - Mendoza - lluvia
Una feroz tormenta se desató en Mendoza y afectó a varios departamentos.

Una feroz tormenta se desató en Mendoza y afectó a varios departamentos.

Lee además
Tras la tormenta, el Frank Romero Day se pone a punto: confirman la realización del Acto Central.
Cuenta regresiva

Tras la tormenta, autoridades confirmaron que el Teatro Griego está en condiciones para realizar el Acto Central
El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas
En varios sectores

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas

Rutas cortadas, casas inundadas, áboles y ramas caídos y cables cortados fueron algunos de los daños registrados. Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Guaymallén fueron los departamentos que más inconvenientes reportaron.

Capital:

  • -Viviendas anegadas: 6
  • -Cables cortados: 1
  • -Personas rescatadas: 1
  • -Faltante rejillas: 4

Total: 12

Godoy Cruz:

  • -Filtraciones de techo: 14
  • -Árboles y ramas caídas: 6
  • -Viviendas inundadas: 15
  • -Derrumbe de techo y pared: 2
  • -Cables cortados: 1
  • -Desborde canal: 2
  • -Faltante rejillas: 5
  • -Asfalto levantado: 1
  • -Socavón: 1

Total: 47

Las Heras:

  • -Viviendas inundadas: 3
  • -Calles anegadas: 2
  • -Cables cortados: 1
  • -Desborde: 1
  • -RP 13 y RP 52 intransitable.

Total: 9

Luján de Cuyo:

  • -Personas evacuadas de distintas cabañas: 45
  • -Árbol caído: 1
  • -Poste caído: 1
  • -Socavón: 1

Total: 48

Guaymallén:

  • -Vivienda anegadas: 10
  • -Derrumbe pared: 2
  • -Ramas y arboles caído: 4
  • -Cable caído: 1
  • -Socavón: 5
  • -Faltante de rejilla: 1

Total: 23

Uspallata:

  • -Remoción de masa: 2
  • -Rutas cortadas: RN 7, RP 52 y RP 13.

Total: 5

Maipú:

  • -Cable cortado: 1

Total: 1

Junín:

  • -Árboles caídos. 4
  • -Vivienda anegada: 1

Total: 5

Malargüe:

  • -Vivienda anegas: 10
  • -Filtraciones: 1

Total: 11

Cómo sigue el tiempo en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este domingo 8 de marzo una jornada con un cielo parcialmente nublado con lluvias y tormentas, vientos moderados del sector sur, poco cambio de la temperatura. Posibilidad de tormentas con granizo. Precipitaciones en cordillera.

La temperatura máxima sería de 25°, mientras que la mínima rondaría los 12°.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza, lluvias torrenciales y granizo por sectores: el pronóstico para las próximas horas

Fuerte tormenta complica la Ruta 7: barro en la calzada y corte preventivo

La lluvia obligó a postergar el acto central de la Vendimia 2026: cuándo será ahora y cómo sigue el calendario

Expectativa en Mendoza: a las 20 definen si se reprograma el Acto Central de la Vendimia

Tormentas fuertes e inusuales en Mendoza: ¿estamos preparados para este tipo de riesgos?

Lluvias récord en Mendoza: cómo respondieron los colectores y por qué hubo inundaciones

¿Por qué los mejores chefs del mundo solo usan ollas de cobre?: el secreto del sabor perfecto

Vendimia 2026: llueve en Mendoza, cómo estará el tiempo durante el Acto Central

LO QUE SE LEE AHORA
Tiempo inestable en Mendoza: las recomendaciones para asistir al Acto Central de la Vendimia. Imagen generada con IA
Para tener en cuenta

Vendimia 2026: llueve en Mendoza, cómo estará el tiempo durante el Acto Central

Las Más Leídas

Mendoza, bajo granizo y lluvias intensas: el pronóstico para las próximas horas
Rige el alerta naranja

Mendoza, lluvias torrenciales y granizo por sectores: el pronóstico para las próximas horas

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas
En varios sectores

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas

El carro de La Paz ganó el concurso de Vía Blanca y Carrusel.
Tradición mendocina

Fiesta de la Vendimia 90 años: cuál fue el carro ganador de la Vía Blanca y el Carrusel

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados
Caída mortal

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados

Fuerte tormenta complica la Ruta 7: barro en la calzada y corte preventivo
Transitar con precuación

Fuerte tormenta complica la Ruta 7: barro en la calzada y corte preventivo