Tormenta en Mendoza: Godoy Cruz, Luján y Guaymallén fueron los departamentos más afectados.

Tal como estaba anunciado, el sábado cerca de las 17.30 se desató una feroz tormenta en la provincia de Mendoza que dejó como saldo 161 intervenciones . Los departamentos de Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Guaymallén fueron los más afectados, según el reporte final de Defensa Civil, dado a conocer a las 23.

Los datos oficiales indican que entre las 17.30 y las 23 se registraron 161 intervenciones a Defensa Civil por los daños ocasionados por la feroz tormenta que se había anunciado con antelación y por la que suspendieron, de manera preventiva, los festejos vendimiales del sábado.

Rutas cortadas, casas inundadas, áboles y ramas caídos y cables cortados fueron algunos de los daños registrados. Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Guaymallén fueron los departamentos que más inconvenientes reportaron.

Capital:

-Viviendas anegadas: 6

-Cables cortados: 1

-Personas rescatadas: 1

-Faltante rejillas: 4

Total: 12

Godoy Cruz:

-Filtraciones de techo: 14

-Árboles y ramas caídas: 6

-Viviendas inundadas: 15

-Derrumbe de techo y pared: 2

-Cables cortados: 1

-Desborde canal: 2

-Faltante rejillas: 5

-Asfalto levantado: 1

-Socavón: 1

Total: 47

Las Heras:

-Viviendas inundadas: 3

-Calles anegadas: 2

-Cables cortados: 1

-Desborde: 1

-RP 13 y RP 52 intransitable.

Total: 9

Luján de Cuyo:

-Personas evacuadas de distintas cabañas: 45

-Árbol caído: 1

-Poste caído: 1

-Socavón: 1

Total: 48

Guaymallén:

-Vivienda anegadas: 10

-Derrumbe pared: 2

-Ramas y arboles caído: 4

-Cable caído: 1

-Socavón: 5

-Faltante de rejilla: 1

Total: 23

Uspallata:

-Remoción de masa: 2

-Rutas cortadas: RN 7, RP 52 y RP 13.

Total: 5

Maipú:

-Cable cortado: 1

Total: 1

Junín:

-Árboles caídos. 4

-Vivienda anegada: 1

Total: 5

Malargüe:

-Vivienda anegas: 10

-Filtraciones: 1

Total: 11

Cómo sigue el tiempo en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este domingo 8 de marzo una jornada con un cielo parcialmente nublado con lluvias y tormentas, vientos moderados del sector sur, poco cambio de la temperatura. Posibilidad de tormentas con granizo. Precipitaciones en cordillera.

La temperatura máxima sería de 25°, mientras que la mínima rondaría los 12°.