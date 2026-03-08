Tormenta en Mendoza: Godoy Cruz, Luján y Guaymallén fueron los departamentos más afectados.

Tal como estaba anunciado, el sábado cerca de las 17.30 se desató una feroz tormenta en la provincia de Mendoza que dejó como saldo 161 intervenciones. Los departamentos de Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Guaymallén fueron los más afectados, según el reporte final de Defensa Civil, dado a conocer a las 23.
Rutas cortadas, casas inundadas, áboles y ramas caídos y cables cortados fueron algunos de los daños registrados. Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Guaymallén fueron los departamentos que más inconvenientes reportaron.
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este domingo 8 de marzo una jornada con un cielo parcialmente nublado con lluvias y tormentas, vientos moderados del sector sur, poco cambio de la temperatura. Posibilidad de tormentas con granizo. Precipitaciones en cordillera.
La temperatura máxima sería de 25°, mientras que la mínima rondaría los 12°.