Expectativa en Mendoza: a las 20 definen si se reprograma el Acto Central de la Vendimia

El anuncio se realizará tras evaluar los pronósticos del tiempo para las próximas horas, claves para la realización del espectáculo mayor de la Vendimia.

El Gobierno de Mendoza brindará una conferencia este viernes a las 20 donde informará si se suspende o no el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 programado para el próximo sábado debido a las condiciones meteorológicas previstas, con pronósticos de lluvias durante la noche. La situación según informaron está siendo monitoreada para determinar si habrá o no reprogramación del evento.

Según indicaron fuentes oficiales, el seguimiento de la situación se realiza de manera permanente y a los últimos informes del Servicio Meteorológico es que se tomará la decisión de seguir con el cronograma vendimial o modificarlo.

De esta manera, la fiesta máxima de los mendocinos que se realiza en el Teatro Griego Frank Romero Day podría sufrir una suspensión, lo que implicaría que sea reprogramada.

Qué dice el pronóstico para el sábado

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, el sábado habrá "nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste". En cuanto a las lluvias, indica: "Tormentas afectando sectores cultivados y ciudad de Mendoza hacia la noche. Precipitaciones en cordillera". La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 27°C.

En tanto, el meteorólogo Mariano García, en diálogo con Aconcagua Radio días atrás afirmó: "Para el sábado, a partir de la noche, si bien existe la probabilidad de alguna lluvia es una lluvia que no debería generar mayores inconvenientes, o sea, moja, por supuesto, pero no debería generar inconvenientes".

Respecto al alerta amarilla que rige para Mendoza según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el especialista indicó que se debe a que hay posibilidades de fuertes precipitaciones, pero indicó que lo más probable es que sean "reducidas".

