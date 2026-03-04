4 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Operativo policial

Cayó un sospechoso tras el robo en un supermercado y lo investigan por otros hechos en Ciudad

El procedimiento ocurrió en pleno centro mendocino. El hombre fue detenido tras un llamado al 911 y quedó bajo investigación por otros robos.

El hombre quedó a disposición de la Justicia

El hombre quedó a disposición de la Justicia

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Un hombre de 38 años fue detenido en pleno centro mendocino tras ser sorprendido con mercadería robada. El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo y se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre el robo en un supermercado.

El procedimiento se desarrolló el martes por la tarde, cuando personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) realizaba tareas de prevención en la intersección de calles Las Heras y Patricias Mendocinas, en Ciudad.

Lee además
La fiscal Andrea Lazo decidió imputar al hombre que mató a un ladrón en Las Heras
Avanza la investigación

Quedó en libertad, pero imputado: qué delito le atribuyen al comerciante que mató a un ladrón en Las Heras
Piden la liberación de Franco Correa, preso por matar a un ladrón en Las Heras. 
reclamo

Vecinos de Las Heras pidieron por la liberación del hombre que mató a un ladrón

El robo y la detención en pleno centro

En ese contexto, un llamado al 911 alertó que un hombre había robado productos del supermercado Carrefour Express ubicado en la zona.

policía, ucar, robo
Un hombre de 38 años fue detenido en pleno centro mendocino por personal policial de la UCAR

Un hombre de 38 años fue detenido en pleno centro mendocino por personal policial de la UCAR

Tras arribar al lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión del sospechoso. Durante el palpado de seguridad, constataron que ocultaba entre sus prendas distintos elementos sustraídos, lo que confirmó el hecho.

Posteriormente, los efectivos entrevistaron al propietario de otro comercio situado sobre calle Las Heras. El comerciante manifestó reconocer al detenido como el presunto autor de un robo ocurrido días antes en su local.

Ante esta situación, se dio intervención al Oficial Fiscal de jurisdicción, quien dispuso las medidas correspondientes. El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar su posible participación en otros hechos delictivos registrados en la zona.

Temas
Seguí leyendo

"Nunca había pasado algo así": el duro testimonio de los vecinos tras la muerte de un ladrón en Las Heras

Las Heras: cuántos años de cárcel puede recibir el vecino que mató a un ladrón

El ladrón muerto en Las Heras había sido detenido hace dos semanas por otro robo

Las Heras: persiguió a un ladrón, lo atropelló y mató

Apuñalaron a un joven mendocino frente a su hijo durante un robo en Buenos Aires

Le robaron a un chofer de app en Las Heras, él se defendió y apuñaló a uno de los agresores

Un alto funcionario del Gobierno sufrió un robo en Chacras de Coria

Escuchó una sirena, creyó que era una ambulancia y chocó contra el Metrotranvía

LO QUE SE LEE AHORA
La fiscal Andrea Lazo decidió imputar al hombre que mató a un ladrón en Las Heras
Avanza la investigación

Quedó en libertad, pero imputado: qué delito le atribuyen al comerciante que mató a un ladrón en Las Heras

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353

Grave agresión a dos hombres en Luján de Cuyo.
riña callejera

Luján de Cuyo: violenta agresión a dos hombres tras una denuncia por ruidos molestos

Pronóstico clave para la Vendimia: calor y lluvias nocturnas
Para tener en cuenta

¿Vendimia bajo el agua?: cómo estará el tiempo para la Fiesta de la Cosecha y el Acto Central

LLuvias débiles, el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de marzo en Mendoza
El clima

Lluvias débiles, el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de marzo en Mendoza

Quién es Catalina Titi Tcherkaski y por qué está en el foco de la tormenta en Gran Hermano 2026
Polémica

Quién es Catalina 'Titi' Tcherkaski y por qué está en el foco de la tormenta en Gran Hermano 2026