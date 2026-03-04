Cayó un sospechoso tras el robo en un supermercado y lo investigan por otros hechos en Ciudad

Un hombre de 38 años fue detenido en pleno centro mendocino tras ser sorprendido con mercadería robada . El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo y se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre el robo en un supermercado.

El procedimiento se desarrolló el martes por la tarde, cuando personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) realizaba tareas de prevención en la intersección de calles Las Heras y Patricias Mendocinas, en Ciudad.

reclamo Vecinos de Las Heras pidieron por la liberación del hombre que mató a un ladrón

Avanza la investigación Quedó en libertad, pero imputado: qué delito le atribuyen al comerciante que mató a un ladrón en Las Heras

En ese contexto, un llamado al 911 alertó que un hombre había robado productos del supermercado Carrefour Express ubicado en la zona.

Tras arribar al lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión del sospechoso. Durante el palpado de seguridad, constataron que ocultaba entre sus prendas distintos elementos sustraídos , lo que confirmó el hecho.

Un hombre de 38 años fue detenido en pleno centro mendocino por personal policial de la UCAR

Posteriormente, los efectivos entrevistaron al propietario de otro comercio situado sobre calle Las Heras. El comerciante manifestó reconocer al detenido como el presunto autor de un robo ocurrido días antes en su local.

Ante esta situación, se dio intervención al Oficial Fiscal de jurisdicción, quien dispuso las medidas correspondientes. El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar su posible participación en otros hechos delictivos registrados en la zona.