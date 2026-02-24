24 de febrero de 2026
Hay un detenido

Le robaron a un chofer de app en Las Heras, él se defendió y apuñaló a uno de los agresores

El hecho ocurrió en Callejón Moyano, donde dos sujetos amenazaron a un chofer y le robaron el celular. El conductor se defendió e hirió a uno.

Foto: Web.
Por Celeste Funes

Un violento episodio de inseguridad se registró en Las Heras, donde dos delincuentes atacaron a un chofer de una plataforma de viajes. Durante el robo, el conductor se defendió y apuñaló a uno de los agresores, mientras que la Policía detuvo a un sospechoso y activó un procedimiento judicial.

Un chofer se defendió de un asalto en Las Heras y apuñaló a uno de los atacantes

Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre una agresión contra un conductor de la plataforma Maxim, lo que motivó un operativo policial en la zona. Los efectivos patrullaron el sector y lograron la aprehensión de un hombre cuyas características coincidían con las aportadas en la denuncia, quien fue trasladado a la Comisaría 56° para su identificación.

Intento de fuga y aprehensión

Patrullaje preventivo en Las Heras: un detenido, municiones y una moto recuperada

Minutos después, la víctima, un hombre de 44 años, denunció que al iniciar un viaje en las calles Búfano y Olascoaga, dos sujetos abordaron su Renault Sandero y, mediante amenazas con arma blanca, le sustrajeron un teléfono celular Motorola Moto G42.

El intento de robo tuvo lugar en la intersección entre Olascoaga y Búfano, en cercanías de los barrios Colombia y Espejo.

Durante el forcejeo, el chofer logró defenderse con un cuchillo y herir a uno de los delincuentes, quienes posteriormente huyeron del lugar. El sospechoso detenido fue identificado como F.A. Á., de 55 años, quien registra antecedentes por daño, estafa, infracción a la Ley 23.737, hurto y robo agravado. El prontuario data desde 2001.

Por disposición del Dr. Vera, se ordenó el peritaje de Policía Científica y que el detenido quede a disposición de la Oficina Fiscal para avanzar con la investigación del hecho.

El episodio vuelve a poner en foco la seguridad de los choferes de aplicaciones de transporte, quienes en muchos casos enfrentan situaciones de riesgo durante los viajes nocturnos, especialmente en zonas periféricas del Gran Mendoza.

