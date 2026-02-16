Falta de limpieza y calles sin asfalto en Las Heras: los reclamos de vecinos a la municipalidad

Basura acumulada, calles rotas y falta de alumbrado público continúan siendo algunos de los principales reclamos de vecinos de Las Heras , que denuncian desde hace años una sensación de abandono y respuestas insuficientes por parte del municipio .

Las quejas, registradas en distintos barrios del departamento, coinciden con los testimonios relevados por Sitio Andino en recorridos recientes, donde residentes expusieron problemas persistentes de infraestructura, recolección de residuos y mantenimiento urbano , con impacto directo en la calidad de vida cotidiana. En ese contexto, el concejal del PJ Raúl Ceverino señaló que las demandas vecinales reflejan una problemática estructural y que la falta de planificación en los servicios públicos es una de las principales preocupaciones en el departamento .

Según explicó Ceverino a este medio, durante 2025 realizaron una encuesta social en distintos distritos del departamento para conocer las principales preocupaciones de los residentes. “El año pasado empezamos a hacer una actividad que nos pareció muy importante y que nadie hacía: encuestas a vecinos por diferentes distritos. Fue de agosto a octubre y realizamos más de 300 encuestas”, detalló.

El relevamiento buscó captar la percepción de los vecinos sobre problemáticas sociales y municipales , sin sesgo político. “No era una encuesta política, sino una encuesta de sensibilidad social, para conocer qué percibe el vecino como principal problemática”, indicó.

Calle Paso Hondo, El Algarrobal. La imagen de la izquierda fue tomada a mediados de agosto. En la fotografía de la derecha, tomada el 13 de enero, se observa que la carpeta asfáltica continúa sin mantenimiento adecuado.

Entre los resultados, se observó una muestra heterogénea en edades, niveles educativos y ocupaciones, con predominio de personas en edad laboral activa. En cuanto a los problemas prioritarios, la inseguridad apareció como la principal preocupación, seguida por la economía, los salarios y la salud, además de vivienda, educación y acceso al trabajo.

Cuando el relevamiento se centró en la gestión municipal, la limpieza fue el principal reclamo. “Fue lo que más apareció: el 59% dijo que estaba muy mal. Después el asfalto, que en muchas zonas prácticamente no existe o está destruido. Luego el alumbrado público, el acceso a la salud y el tema residuos”, explicó el concejal.

Servicios públicos: limpieza, alumbrado e infraestructura

En línea con los reclamos vecinales relevados por este medio, Ceverino afirmó que la principal demanda es la falta de respuestas concretas a los problemas cotidianos. “Una de las cuestiones que más percibo cuando recorremos barrios es que la gente no sabe a dónde recurrir para buscar soluciones. Hay muchos canales tecnológicos para hacer reclamos, pero después no hay una respuesta real en el territorio”, sostuvo.

El edil también cuestionó las prioridades en la gestión municipal, al señalar que se privilegian zonas visibles por sobre barrios con carencias estructurales. “Se embellecen las zonas de acceso o de circulación, pero hay barrios donde no hay agua. Se prioriza que se vea bonito el departamento antes que garantizar recursos básicos”, afirmó.

Sobre el funcionamiento del municipio, sostuvo que no se trata de una falta de recursos económicos, sino de decisiones de gestión. “Las Heras no tiene pocos recursos. Recibe coparticipación según cantidad de habitantes (NdA: sumado al cobro de tasas municipales que tuvo un aumento en 2026). El problema es la priorización y la tercerización de servicios”, explicó.

acequias con agua estancada y basura en las heras limpieza En acequias de inmediaciones de calle San Martín, en Las Heras, se observa basura y agua estancada. Foto: Gentileza a Sitio a Andino.

En ese sentido, criticó la externalización de tareas básicas y la pérdida de capacidad operativa del Estado local. “Se terceriza todo y se pierde mano de obra municipal capacitada. Eso encarece los servicios y hace que se llegue a menos lugares”, agregó.

Para Ceverino, la falta de planificación es uno de los principales problemas. “Un municipio fuerte, que redistribuya bien los recursos, puede dar soluciones más rápidas. No puede ser que un vecino reclame meses por limpieza. Falta planificación. No falta dinero, falta un plan serio de trabajo”, señaló.

También advirtió sobre la ausencia de un plan sostenido de limpieza urbana, con consecuencias visibles en el espacio público. “No existe un plan de limpieza sostenido. Cada funcionario cambia el plan porque no funciona, pero está claro que no funciona porque el departamento está sucio, con escombros, basurales y acequias tapadas. El vecino no debería reclamar por servicios básicos”, concluyó.

Un malestar que se repite en los barrios

Los dichos del concejal se suman a los testimonios de vecinos relevados por Sitio Andino en distintas zonas del departamento, donde residentes denunciaron calles intransitables, basurales crónicos, falta de alumbrado y demoras en la respuesta municipal. En barrios del norte y este de Las Heras, vecinos manifestaron sentirse “abandonados” por la gestión local, mientras que otros señalaron que los reclamos por limpieza o infraestructura se extienden durante meses o incluso años sin soluciones.

Las publicaciones en redes sociales del municipio también concentran comentarios de residentes que denuncian falta de mantenimiento urbano y deficiencias en los servicios públicos, lo que refleja un problema persistente en la percepción ciudadana.

Si bien las declaraciones de Ceverino surgen desde la oposición, el diagnóstico sobre problemas estructurales en los servicios públicos y la infraestructura urbana coincide con las demandas expresadas por vecinos y con relevamientos periodísticos previos. El concejal anticipó que su equipo repetirá este año el relevamiento social para medir la evolución de la percepción ciudadana, en un contexto en el que la limpieza, el alumbrado, el asfalto y la gestión de residuos continúan entre las principales preocupaciones.