Tránsito: reabren media calzada en la Ruta Provincial 28 luego de los daños por la crecida

La Dirección Provincial de Vialidad habilitó el tránsito en el puente del arroyo Costacanal , ubicado sobre la Ruta Provincial 28 , que une el Acceso Norte, en el ingreso al Algarrobal, en el departamento de Las Heras , con la Ruta Provincial 24, próximo a La Pega , en Lavalle, luego de realizar las primeras reparaciones sobre un gran socavón provocado por la crecida de la tormenta del 30 de enero que provocó el corte total.

La habilitación exige transitar el sector afectado con precaución, ya que se habilitó media calzada mientras se continúan con las tareas para completar la reparación del camino.

Aunque empezaron con los primeros movimientos el mismo lunes pasado, trasladando los áridos y materiales que se iban a necesitar y cortando el asfalto que luego se retiraría, las primeras 72 horas impidieron avanzar en una solución inmediata porque había que aguardar que el socavón y toda el área afectada oreara y secara.

El arroyo Costacanal ha recibido históricamente agua para riego agrícola del canal Cacique Guaymallén , pero desde hace un tiempo comenzó a recibir agua de cauces aluvionales que de algún modo precipitaron la crecida por la histórica tormenta de la semana pasada.

RP281 La habilitación al tránsito exige circular por el sector afectado con precaución. Prensa Gobierno de Mendoza

Habilitan camino que permanecía interrumpido tras la tormenta

El titular de Vialidad Mendoza, Osvaldo Romagnoli, explicó: “La tormenta y la creciente no afectó la estructura del puente, que está en perfectas condiciones, sin fallas estructurales. El problema aquí, ha sido que el agua rebasó hacia los costados y ha socavado la parte del camino que se aproxima al puente”.

Los hombres y equipos de la DPV Zona Norte, levantaron toda la carpeta asfáltica dañada por el socavón, luego reforzó con rocas y áridos el sector dañado, limpió y repuso también con áridos la base de la calzada y la compactó, para finalmente habilitar el tránsito.

Ahora, habrá que esperar algo más de un puñado de días para que la base nueva del camino se compacte bien con el tránsito vial diario, para entonces avanzar con el encarpetado asfáltico del tramo intervenido próximo al puente.

Resuelta la situación del camino continuarán las obras sobre las barandas del puente, remplazando las viejas barandas de hormigón deterioradas por la humedad natural del arroyo, por barandas metálicas.