Vendimia 2026: La Paz celebra su fiesta departamental y abre el Festival La Paz y el Canto de Cuyo

La Paz celebra su identidad con Vendimia, folklore y grandes artistas. Conocé todos los detalles.

La Vendimia Departamental de La Paz abrirá este viernes una seguidilla de noches donde la música , la danza y la tradición cuyana serán protagonistas. El departamento se prepara para celebrar su identidad con una fiesta que combina emoción vendimial, artistas locales y el esperado Festival La Paz y el Canto de Cuyo .

La noche caerá sobre el Estadio Juan Domingo Perón y, con ella, comenzará una celebración que resume el alma del departamento. Este 6 de febrero, desde las 21 horas , La Paz dará luz verde a su Vendimia Departamental “De La Paz al Mundo” , una fiesta que rinde homenaje al trabajo de la tierra y al encuentro popular.

Los detalles Elecciones 2026: la candidata que se bajó, el rechazo a un planteo del PJ y las listas en suspenso

En la antesala del espectáculo central, Michael Giménez, participante de La Voz Argentina , se apoderará del escenario con su potente voz y energía para dar inicio a una noche cargada de emoción vendimial.

La puesta en escena estará dirigida por Cecilia Herrera y contará con la participación de 160 artistas locales , música en vivo de la mano de 18 artistas, y una narrativa que recorre la historia y el sentir del pueblo paceño. "El 80% de los músicos son del departamento , reforzando el protagonismo del talento local ", desatacaron desde la comuna.

El momento más esperado llegará con la elección y coronación de la nueva soberana departamental, seguida por la tradicional serenata de Los Trovadores de Cuyo, que pondrá emoción al cierre de la noche vendimial.

Una vez concluida la fiesta vendimial, se dará lugar a un fin de semana cargado de música, baile y emoción de la mano de diversos artistas locales y nacionales. En esta nota, encontrarás la grilla y el valor de las entradas para el Festival La Paz y el Canto de Cuyo.

En busca de la corona: las candidatas

Victoria Lucero, la Reina Departamental de La Paz de la Vendimia 2025 se prepara para ceder sus atributos a una de las tres candidatas que presenta la comuna este año. Las soberanas son:

ana laura roza reina de la vendimia de la paz

gimena lucero reina de la vendimia de la paz

sofía de castro reina de la vendimia de la paz

Festival de La Paz y el Canto de Cuyo

Desde el sábado 7 de febrero, el escenario se llenará nuevamente para dar paso al 37° Festival La Paz y el Canto de Cuyo, una propuesta cultural que se extenderá durante tres noches y reunirá a destacados artistas del folklore cuyano y nacional.

La primera jornada contará con la apertura del Ballet Estable y las presentaciones de Manantial Cuyano, Hilario Luján, Mario López y sus Guitarras, Cantores del Alba y el reconocido Lázaro Caballero, entre otros. El domingo, el protagonismo será para voces y estilos profundamente ligados al canto cuyano, con artistas como Los Trovadores de Cuyo, Algarroba.com y Labriegos.

grilla de la paz Grilla del 37° Festival La Paz y el Canto de Cuyo, que se llevará a cabo este 7, 8 y 9 de febrero de 2026. Foto: Municipalidad de La Paz.

El lunes 9 llegará el gran cierre con una propuesta que combinará danza, música y celebración popular, culminando con el show de La Konga, que pondrá ritmo y alegría al final del festival.

Cuánto costarán las entradas para el Festival de La Paz y el Canto de Cuyo

Las entradas tendrán un valor de $15.000 por noche, con un abono promocional de $30.000 para las tres jornadas. Estos tickets pueden adquirirse en Tesorería Municipal, en el horario de 8 a 14 horas.

Además, el predio contará con paseo de artesanos y puestos gastronómicos, haciendo de esta fiesta un plan ideal para disfrutar en familia.

Así, La Paz vuelve a abrir sus puertas para celebrar la cultura, el folklore y una tradición que año tras año late con fuerza en el corazón del Este mendocino.