29 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Los detalles

Elecciones 2026: la candidata que se bajó, el rechazo a un planteo del PJ y las listas en suspenso

La Junta Electoral Provincial resolvió temas pendientes para las elecciones 2026 en seis municipios, oficializó nóminas y desestimó impugaciones.

Elecciones 2026: la candidata que se bajó, el rechazo a un planteo del PJ y las listas en suspenso.
Elecciones 2026: la candidata que se bajó, el rechazo a un planteo del PJ y las listas en suspenso. Foto: Cristian Lozano
 Por Florencia Martinez del Rio

La Junta Electoral Provincial definió los temas pendientes de cara a las próximas elecciones 2026 en seis departamentos, vinculados a candidaturas en las distintas comunas e impugnaciones entre partidos por el uso de los colores que los identificarán en las boletas.

Lee además
Alfredo Cornejo confirmó la visita de Karina Milei a Mendoza. Foto: Dani Cano.
Para el cierre de campaña

Alfredo Cornejo confirmó la visita de Karina Milei a Mendoza: ¿Vendrá también Javier Milei?
Los temas que debe definir la Justicia en Mendoza antes de las elecciones 2026
Rumbo al 22 de febrero

Los temas que debe definir la Justicia en Mendoza antes de las elecciones 2026

Listas oficializadas para las elecciones 2026

Quedaron oficializadas las listas de los frentes que se presentarán, a excepción de la nómina de "Ahora Santa Rosinos", Santa Rosa, y de "Frente Patria", de Luján de Cuyo. Se trata de las candidaturas de Déborah Quiroga, en el primer caso, y de Paloma Scalco, en el segundo, quienes esperan el aval del máximo tribunal para ser reelegidas, desafiando las normas vigentes que limitan esa posibilidad.

Respecto a la lista de "Elegí Gestión- La Paz", en La Paz, en la que Romina Barrera aspiraba a su tercer mandato, la Junta Electoral explicó que el asunto quedó resulto luego de que la alianza bajara a la concejal y postulara en su lugar a Caren Martinez Blanco.

candidatas elecciones municipales

Pelea por los colores

A su vez, la Junta rechazó todas las oposiciones por el uso de colores y logos que se realizaron para estas elecciones municipales, "por lo que las agrupaciones participantes usarán los logos y colores escogidos hasta la fecha".

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores había presentado una impuganción a Protectora por el uso del rojo, con el argumento de que eran similares y que podía generar confusiones en el electorado. En tanto, el Frente Fuerza Justicialista realizó una presentación contra el Frente Patria por el color celeste. Los peronistas dijeron que ese tono elegido por los kirchneristas está identificado con el Partido Justicialista.

De esta manera, se podrá avanzar a la conformación de las boletas. El próximo 7 de febrero es la fecha límite fijada para impresión Boletas Únicas. La Junta fijó una nueva reunión para el martes 3 de febrero.

Qué se vota en la provincia de Mendoza el 22 de febrero de 2026

En todos los departamentos se renovará la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, aunque en uno de ellos habrá una categoría adicional en la boleta.

  • Maipú: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante.
  • Luján de Cuyo: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante.
  • Rivadavia: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante.
  • Santa Rosa: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante.
  • La Paz: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante.
  • San Rafael: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante. Además, se elegirán 24 convencionales municipales, que tendrán a su cargo la redacción de la Carta Orgánica del departamento.

Tal como ocurrió en octubre, el sistema de votación será el de Boleta Única Papel, que contendrá una sola categoría (concejales), con todas las propuestas políticas ubicadas de izquierda a derecha. La excepción será San Rafael, donde la boleta única incluirá dos categorías: concejales, en la parte superior, y convencionales municipales, en la inferior. Este es el modelo preliminar dado a conocer por la Junta Electoral.

Temas
Seguí leyendo

El optimismo de Hebe Casado frente a las elecciones municipales de febrero en San Rafael

El repudio de Emir Félix a una publicación anónima contra una candidata en San Rafael

Milei volvería a Mendoza en la previa de las elecciones municipales

Lenta y con perfil bajo, así arrancó la campaña para las elecciones 2026 en los municipios

Alfredo Cornejo entregó en Rivadavia viviendas terminadas con fondos provinciales

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales

Nación gira una millonaria suma a Bomberos Voluntarios de todo el país: cuánto llega a Mendoza

El Gobierno nacional vuelve a reunir a su mesa política para analizar un reclamo de gobernadores

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales

Las Más Leídas

Fueron imputados por el delito de homicidio agravado
Avanza la investigación

Homicidio en Luján de Cuyo: cayó una mujer conocida como "Maruca" y ya son 4 los imputados

Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El clima

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este jueves 29 de enero en Mendoza

Mirá todo sobre el sorteo del Quini 6 de este miércoles 28 de enero: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 28 de enero: números ganadores del sorteo 3343

La tragedia se produjo en la intersección de calle Aru Moisés y Ruta Provincial 92
Siniestro

Tragedia en Tunuyán: un menor falleció en un accidente vial mientras circulaba en bicicleta

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales