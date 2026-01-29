Elecciones 2026: la candidata que se bajó, el rechazo a un planteo del PJ y las listas en suspenso. Foto: Cristian Lozano

La Junta Electoral Provincial definió los temas pendientes de cara a las próximas elecciones 2026 en seis departamentos , vinculados a candidaturas en las distintas comunas e impugnaciones entre partidos por el uso de los colores que los identificarán en las boletas .

Este jueves, la Junta se reunió para analizar planteos presentados y así encaminar los comicios del 22 de febrero en los municipios de San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia . Sin embargo, resta que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre las re-reelecciones de diferentes aspirantes a concejales .

Quedaron oficializadas las listas de los frentes que se presentarán, a excepción de la nómina de "Ahora Santa Rosinos", Santa Rosa , y de "Frente Patria" , de Luján de Cuyo . Se trata de las candidaturas de Déborah Quiroga , en el primer caso, y de Paloma Scalco , en el segundo, quienes esperan el aval del máximo tribunal para ser reelegidas, desafiando las normas vigentes que limitan esa posibilidad.

Respecto a la lista de "Elegí Gestión- La Paz" , en La Paz, en la que Romina Barrera aspiraba a su tercer mandato, la Junta Electoral explicó que el asunto quedó resulto luego de que la alianza bajara a la concejal y postulara en su lugar a Caren Martinez Blanco .

Pelea por los colores

A su vez, la Junta rechazó todas las oposiciones por el uso de colores y logos que se realizaron para estas elecciones municipales, "por lo que las agrupaciones participantes usarán los logos y colores escogidos hasta la fecha".

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores había presentado una impuganción a Protectora por el uso del rojo, con el argumento de que eran similares y que podía generar confusiones en el electorado. En tanto, el Frente Fuerza Justicialista realizó una presentación contra el Frente Patria por el color celeste. Los peronistas dijeron que ese tono elegido por los kirchneristas está identificado con el Partido Justicialista.

De esta manera, se podrá avanzar a la conformación de las boletas. El próximo 7 de febrero es la fecha límite fijada para impresión Boletas Únicas. La Junta fijó una nueva reunión para el martes 3 de febrero.

Qué se vota en la provincia de Mendoza el 22 de febrero de 2026

En todos los departamentos se renovará la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, aunque en uno de ellos habrá una categoría adicional en la boleta.

Maipú : renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . Luján de Cuyo : renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . Rivadavia : renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . Santa Rosa : renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . La Paz : renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante .

: renovación de . San Rafael: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante. Además, se elegirán 24 convencionales municipales, que tendrán a su cargo la redacción de la Carta Orgánica del departamento.

Tal como ocurrió en octubre, el sistema de votación será el de Boleta Única Papel, que contendrá una sola categoría (concejales), con todas las propuestas políticas ubicadas de izquierda a derecha. La excepción será San Rafael, donde la boleta única incluirá dos categorías: concejales, en la parte superior, y convencionales municipales, en la inferior. Este es el modelo preliminar dado a conocer por la Junta Electoral.