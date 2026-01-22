El repudio de Emir Félix a una publicación anónima contra una candidata en San Rafael

El diputado nacional repudió la difusión de un documento con acusaciones contra Sol Indiveri.

Una carta anónima con acusaciones de carácter privado contra la candidata a concejal de San Rafael Sol Indiveri circuló en los últimos días en distintos hogares de ese departamento, lo que desató una fuerte polémica política a nivel local.

El episodio motivó un repudio público del Partido Justicialista de Mendoza , fuerza por la cual la exreina departamental de la Vendimia competirá en las elecciones municipales del 22 de febrero , y fue acompañado por un pronunciamiento del presidente del PJ provincial, Emir Félix .

La publicación fue distribuida en formato físico en distintos puntos de la comuna y replicada luego por algunos medios de comunicación , hecho que también fue cuestionado en el comunicado partidario.

A través de un texto difundido en redes, el PJ calificó la publicación como “anónima, falsa y cobarde” y expresó su “más profundo y enérgico repudio” , al considerar que se trata de una práctica “reprochable, irresponsable y contraria a los valores democráticos” .

Ante la aparición de una publicación anónima, falsa y cobarde contra una integrante de la lista del Frente San Rafael en Marcha, expresamos nuestro más profundo y enérgico repudio a esta práctica reprochable, irresponsable y contraria a los valores democráticos, que constituye una forma de violencia contra las mujeres.

En el comunicado, el peronismo sostuvo que el ataque “constituye una forma de violencia contra las mujeres” y advirtió que detrás del hecho hay “un mensaje peligroso que intenta desalentar, humillar y disciplinar a una mujer por animarse a participar y asumir responsabilidades públicas”.

Además, el texto remarcó que este tipo de acciones no deben ser naturalizadas y que resultan incompatibles con una sociedad que aspire a garantizar la participación política en condiciones de igualdad.

Sol Indiveri reina de la Vendimia 2025 San Rafael (03).jpeg Sol Indiveri, reina departamental de San Rafael 2024 y candidata a concejal en las elecciones 2026. Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

“No podemos aceptar que se intente destruir el honor y la dignidad de una mujer con mentiras anónimas”, señala el documento.

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue el cuestionamiento a los medios que reprodujeron el contenido de la carta. En ese sentido, el PJ reclamó una autocrítica pública por haber tomado una publicación anónima “como una nota veraz”.

Finalmente, el espacio exigió el repudio explícito de todas las fuerzas políticas y sostuvo que este tipo de prácticas no deben tener lugar en comunidades que se pretendan justas, respetuosas y comprometidas con los derechos de las mujeres y con las generaciones futuras.

Quién es Sol Indiveri, la candidata a concejal en San Rafael

Sol Indiveri es una joven oriunda del distrito de El Nihuil y ocupa el segundo lugar en la lista de candidatos a concejal del Frente San Rafael en Marcha para las elecciones municipales del próximo 22 de febrero. La nómina es encabezada por Francisco Perdigues, actual director de Auditoría, quien lidera la propuesta del oficialismo local.

Licenciada en Kinesiología, Indiveri alcanzó notoriedad pública en febrero de 2024, cuando fue electa reina departamental de la Vendimia de San Rafael durante la fiesta El Origen, celebrada el 12 de febrero de ese año. Posteriormente, en la Fiesta Nacional de la Vendimia, finalizó tercera, por detrás de la reina nacional Agostina Saua y la virreina Rocío Neila.

Recorremos los barrios y los distritos para hablar y escuchar a los vecinos. Llegamos a cada hogar con la intención de explicar por qué San Rafael tiene que seguir en Marcha y pedirles que nos acompañen este 22 de febrero. #SanRafaelenMarcha

Desde entonces, consolidó un perfil público más activo, combinando su militancia social con trabajos en medios de comunicación del departamento y tareas en el área de Comunicación del Municipio.

En las últimas horas, su nombre volvió a estar en el centro de la escena local luego de la circulación de la carta anónima con acusaciones de carácter privado, hecho que desató una fuerte polémica vecinal y política en el departamento.