Cambio de jurisdicción

Se oficializó el traspaso de un tramo de la Ruta Nacional 7 a la provincia de Mendoza: qué implica

El tramo de la Ruta Nacional 7, entre el Nudo Vial y Palmira, se sumará al nomenclador local como Ruta Provincial 22.

 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza oficializó el traspaso de la jurisdicción de la Ruta Nacional 7, en el tramo comprendido entre Palmira y el Nudo Vial. De esta manera, este sector del Acceso Este ya es de dominio provincial. La nueva ruta se sumará al nomenclador como Ruta Provincial 22.

El decreto 41, publicado este jueves en el Boletín Oficial, hace referencia al tramo de la avenida Costanera, desde el kilómetro 1011,50 hasta el 1039,81. De esta manera, la conservación y el mantenimiento, como así todos los derechos y obligaciones quedaron a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad.

Esto se da luego de la publicación del decreto nacional 1595/79, que dispuso la remodelación de la Red Nacional de Caminos a través de convenios con los organismos provinciales para materializar las transferencias gratuitas de las rutas, tramos y secciones a las provincias.

En ese contexto, el gobernador Alfredo Cornejo firmó un convenio con Vialidad Nacional para hacerse cargo de distintos tramos de rutas nacionales para ser intervenidas: RN 7, R 40, RN 143. Ese acuerdo dispuso la cesión a Mendoza de "la potestad en la realización de las tareas de ejecución de obras, conservación, mejoramiento y mantenimiento integral sobre tramos de rutas de jurisdicción nacional en territorio provincial".

acceso este, transito, pasarela, predio de la virgen, accidente, choque, ingreso a la ciudad, egreso - 438410
Cambio de jurisdicción de un tramo de la Ruta Nacional 7

El cambio de jurisdicción no implica la transferencia de competencia, servicio o función alguna por parte de la Dirección Nacional de Vialidad, teniendo presente que conserva todas sus facultades y deberes sobre la nueva traza marcada por la Variante Palmira, se explicó en el decreto.

Esta transferencia tiene un carácter gratuito, lo que significa que no representa ninguna erogación ni compensación económica actual o futura para ninguna de las partes involucradas.

La medida, indicó el Gobierno, cuenta con el aval de la Fiscalía de Estado, que consideró el decreto como un acto estrictamente necesario para otorgar plena eficacia a la incorporación del tramo a la red vial provincial. Asimismo, instruyó a todas las áreas competentes para instrumentar las medidas necesarias que aseguren el cumplimiento del convenio.

Rutas, Acceso Este toma aérea, repavimentación, refuncionalización, Ruta 7, RN7, obras, Vialidad, licitación, rutas, asfalto
Obra en el Acceso Este

El Gobierno comenzará en los próximos meses a ejecutar la obra del Acceso Este. Abarca desde el Nudo Vial hasta Maipú, pasando por Guaymallén, con trabajos repavimentación, cruces elevados, ensanche de puentes, alteo de la traza, nuevos espacios verdes, señalética, iluminación, pavimentación de banquinas. La intervención se realizará con fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

La Provincia confirmó que planea instalar un sistema de peaje, iniciativa con la que busca recuperar parte de la inversión que haga en las rutas nacionales que tomó el control tras el acuerdo con Vialidad Nacional. Si bien hasta que la obra no esté finalizada no habrá nada definido, por ahora se sabe que será "free flow", como los que funcionan en Chile.

pedido_303326_20012026

