La DGE reglamentó cambios para acceder a las suplencias en la Educación de Adultos

La Dirección General de Escuelas busca unificar criterios y agilizar la cobertura de cargos y horas en los centros CENS y CBJA de toda la provincia de Mendoza.

La DGE reglamentó cambios para acceder a las suplencias en la Educación de Adultos.

 Por Natalia Mantineo

La Dirección General de Escuelas (DGE) oficializó este jueves en el Boletín Oficial el nuevo reglamento de suplencias destinado a la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (DEPJA). La medida tiene como objetivo principal optimizar los procesos administrativos y garantizar la continuidad docente en los centros educativos.

La normativa establece un marco legal específico para los CENS (Centros de Educación de Nivel Secundario) y los CBJA (Centros de Educación de Base de Jóvenes y Adultos). El nuevo esquema busca dotar de mayor celeridad a los ofrecimientos de horas y cargos, simplificando los trámites que hasta ahora carecían de una reglamentación unificada para esta modalidad.

cens escuela, secundaria, adultos
DGE: el nuevo esquema busca dotar de mayor celeridad a los ofrecimientos de horas y cargos para docentes suplentes.

DGE: prioridad en la formación y jerarquización

Uno de los puntos destacados de la resolución es la integración total del sistema GEI (Gestión Educativa Integral) para la cobertura de cargos jerárquicos. Asimismo, el nuevo orden de mérito pondrá especial énfasis en la formación académica de los aspirantes.

"Se dará prioridad a las especialidades, postítulos, doctorados y maestrías", señaló Érico Arias, titular de la DEPJA. El funcionario subrayó además que la norma protege a quienes participaron en concursos de jerarquía: "La normativa prioriza a aquellos docentes que rindieron el concurso y no pudieron optar por un cargo en instancias previas".

educacion superior dge
Se priorizará a aquellos docentes que rindieron el concurso y no pudieron optar por un cargo en instancias previas.

Un hito para la modalidad

Desde la Dirección de Jóvenes y Adultos destacaron que es la primera vez que la modalidad cuenta con una normativa de suplencias propia y exclusiva. Aunque se mantienen los criterios fundamentales establecidos en el Estatuto del Docente, el formato de los ofrecimientos se actualizará para evitar vacantes prolongadas y asegurar que los trayectos escolares de los estudiantes no se vean interrumpidos.

La implementación formal de este reglamento comenzará el próximo 1 de febrero, marcando el inicio del ciclo lectivo 2026 con un sistema de designaciones renovado.

