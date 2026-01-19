Elecciones municipales: la DGE convoca a docentes para desempeñarse como autoridades de mesa

La DGE convoca a docentes como autoridades de mesa para las elecciones municipales. Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Sociedad







La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que se encuentra vigente la convocatoria para los docentes interesados en desempeñarse como autoridades de mesa durante las próximas elecciones municipales, programadas para el domingo 22 de febrero. Los aspirantes recibirán $100.000 por el cumplimiento de la tarea.

La medida, impulsada por la Junta Electoral de la Provincia de Mendoza, busca garantizar el correcto desarrollo de la jornada democrática. Según detallaron las autoridades, el llamado pone especial énfasis en la idoneidad: se otorgará prioridad a aquellos profesionales que ya hayan cumplido esta función en procesos electorales anteriores, particularmente bajo el sistema de Boleta Única Papel.

Elecciones 2013, voto, sufragio, colegios, boleta única, jóvenes, juventud Votando aLa DGE convoca a docentes para ser autoridades de mesa en los comicios de febrero. Foto: Cristian Lozano DGE: requisitos y remuneración para ser autoridad de mesa Para esta ocasión, se ha dispuesto un viático total de $100.000 por el cumplimiento de la tarea. El pago se divide en dos instancias obligatorias:

$50.000 en concepto de asistencia a la capacitación previa.

$50.000 por el desempeño efectivo durante el día de los comicios. Desde la organización subrayaron un punto determinante: la asistencia a la capacitación es de carácter obligatorio. Aquel docente que no participe de la instancia formativa no podrá ejercer como autoridad de mesa el día de la votación.

Elecciones municipales 2023, boleta unica.jpeg Quienes se postulen como autoridades de mesa recibirán 100.000 pesos Foto: Yemel Fil Inscripción El registro de voluntarios permanece abierto desde el pasado 5 de enero. Los docentes interesados en postularse deben completar el formulario de inscripción oficial de manera virtual. Esta convocatoria representa una pieza clave en la logística electoral de febrero, donde varios municipios mendocinos definirán sus rumbos locales bajo el sistema de votación que ya se viene implementando en la provincia para agilizar el escrutinio.