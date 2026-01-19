19 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Comicios

Elecciones municipales: la DGE convoca a docentes para desempeñarse como autoridades de mesa

Los comicios se realizarán el domingo 22 de febrero. Desde la DGE indicaron que se dará prioridad a docentes que tengan experiencia con Boleta Única.

La DGE convoca a docentes como autoridades de mesa para las elecciones municipales.

La DGE convoca a docentes como autoridades de mesa para las elecciones municipales.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que se encuentra vigente la convocatoria para los docentes interesados en desempeñarse como autoridades de mesa durante las próximas elecciones municipales, programadas para el domingo 22 de febrero. Los aspirantes recibirán $100.000 por el cumplimiento de la tarea.

La medida, impulsada por la Junta Electoral de la Provincia de Mendoza, busca garantizar el correcto desarrollo de la jornada democrática. Según detallaron las autoridades, el llamado pone especial énfasis en la idoneidad: se otorgará prioridad a aquellos profesionales que ya hayan cumplido esta función en procesos electorales anteriores, particularmente bajo el sistema de Boleta Única Papel.

Lee además
La DGE renueva la formación en Turismo e incluye a adultos sin Secundario, pero con experiencia.
Educación

La DGE renueva la formación en Turismo e incluye a adultos sin Secundario, pero con experiencia
La DGE acreditó el pago de dos ítems importantes para docentes y celadores: cuál es el monto.
Ayuda económica

La DGE acreditó el pago de dos ítems importantes para docentes y celadores
Elecciones 2013, voto, sufragio, colegios, boleta única, jóvenes, juventud Votando
aLa DGE convoca a docentes para ser autoridades de mesa en los comicios de febrero.

aLa DGE convoca a docentes para ser autoridades de mesa en los comicios de febrero.

DGE: requisitos y remuneración para ser autoridad de mesa

Para esta ocasión, se ha dispuesto un viático total de $100.000 por el cumplimiento de la tarea. El pago se divide en dos instancias obligatorias:

  • $50.000 en concepto de asistencia a la capacitación previa.

  • $50.000 por el desempeño efectivo durante el día de los comicios.

Desde la organización subrayaron un punto determinante: la asistencia a la capacitación es de carácter obligatorio. Aquel docente que no participe de la instancia formativa no podrá ejercer como autoridad de mesa el día de la votación.

Elecciones municipales 2023, boleta unica.jpeg
Quienes se postulen como autoridades de mesa recibirán 100.000 pesos

Quienes se postulen como autoridades de mesa recibirán 100.000 pesos

Inscripción

El registro de voluntarios permanece abierto desde el pasado 5 de enero. Los docentes interesados en postularse deben completar el formulario de inscripción oficial de manera virtual.

Esta convocatoria representa una pieza clave en la logística electoral de febrero, donde varios municipios mendocinos definirán sus rumbos locales bajo el sistema de votación que ya se viene implementando en la provincia para agilizar el escrutinio.

Temas
Seguí leyendo

Alerta sanitaria en Brasil: un brote de gastroenteritis afecta a miles de turistas

En Mendoza, varios padres anticipan las compras de útiles escolares para evitar el caos de febrero

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 19 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 19 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 19 de enero

Tras el domingo fresco, vuelve el calor: el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

De dónde es y a qué números jugó el nuevo millonario que dejó el Quini 6

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, sus padres encabezaron una emotiva misa

LO QUE SE LEE AHORA
El Paso a Chile permanece abierto ese lunes 19 de enero.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 19 de enero

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Garibaldi y Primitivo de la Reta
Investigación

Un hombre se descompensó y murió en pleno centro de Mendoza

Picnics Musicales en los jardines de la Nave Cultural
Gran convocatoria

Verano en Mendoza: los Picnics Musicales regresaron a la Nave Cultural

Las causas del incendio aún no fueron determinadas (Foto de Archivo)
La Legua

Se incendió una reconocida bodega en Maipú y el fuego afectó un galpón con madera