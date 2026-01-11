11 de enero de 2026
Qué se vota, cuándo inicia la campaña y todos los candidatos para las elecciones 2026 en Mendoza

Los ciudadanos de seis departamentos volverán a las urnas el 22 de febrero. Ya se definieron los frentes y candidatos que participarán. Todos los detalles.

Foto: Yemel Fil
 Por Facundo La Rosa

Pasadas las legislativas de octubre de 2025, una porción de la población mendocina volverá a las urnas el 22 de febrero de 2026, cuando se celebren las elecciones municipales en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Se trata de las comunas que desdoblaron sus comicios de los provinciales el año pasado, por lo que sus ciudadanos votarán la renovación de la mitad de las bancas de sus Concejos Deliberantes, en una elección separada de los cargos para la Legislatura que se definieron en octubre.

¿Qué se vota en Mendoza el 22 de febrero de 2026?

En todos los departamentos se renovará la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, aunque en uno de ellos habrá una categoría adicional en la boleta.

  • Maipú: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante.
  • Luján de Cuyo: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante.
  • Rivadavia: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante.
  • Santa Rosa: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante.
  • La Paz: renovación de cinco de las diez bancas del Concejo Deliberante.
  • San Rafael: renovación de seis de las doce bancas del Concejo Deliberante. Además, se elegirán 24 convencionales municipales, que tendrán a su cargo la redacción de la Carta Orgánica del departamento.
paso-2023-elecciones-municipales-boleta-unica-elecciones-maipujpg.webp
Autonomía municipal en San Rafael: cuál será el rol de los convencionales elegidos el 22 de febrero

La sanción, en septiembre del año pasado, de la ordenanza que declaró la autonomía municipal en San Rafael habilitó el proceso de creación de la Carta Orgánica.

Una vez proclamados los 24 convencionales municipales electos el 22 de febrero, contarán con 60 días para comenzar a sesionar. Tras el primer encuentro de la Convención Municipal —la sesión constitutiva—, el cuerpo dispondrá de 90 días para elaborar y aprobar el nuevo texto, que funcionará como una “Constitución sanrafaelina”.

La Carta Orgánica establecerá las pautas del ordenamiento institucional, político, administrativo, económico y financiero de la comuna sureña, siguiendo una serie de principios básicos fijados en la ordenanza. Entre ellos:

  • Respeto a los principios del régimen democrático y representativo.
  • Sujeción a la Constitución Nacional, Constitución Provincial, las leyes nacionales y provinciales, en todo aquello que no se oponga o contraríe a la garantía de la autonomía municipal.
  • Establecimiento de un sistema de control y rendición de cuentas públicas municipales.
  • Definición de un procedimiento para la reforma de la Carta Orgánica.
  • Incorporación de mecanismos de participación ciudadana.

En la sesión constitutiva, también, se dictará el reglamento interno de la Convención Municipal, que deberá garantizar la participación ciudadana y el acceso a la información pública de todo el desarrollo del proceso. Allí se convendrán las mayorías necesarias (simple, absoluta o calificada) para la aprobación de la Carta Orgánica.

Una vez sancionada, el Ejecutivo Municipal deberá reglamentarla y promulgarla para que entre en vigencia. Sería la primera Carta Orgánica dictada por un municipio de Mendoza.

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL APROBÓ EL PROYECTO DE AUTONOMÍA MUNICIPAL
Cómo se vota en Mendoza en las elecciones 2026

Tal como ocurrió en octubre, el sistema de votación será el de Boleta Única Papel, que contendrá una sola categoría (concejales), con todas las propuestas políticas ubicadas de izquierda a derecha.

La excepción será San Rafael, donde la boleta única incluirá dos categorías: concejales, en la parte superior, y convencionales municipales, en la inferior. Este es el modelo preliminar dado a conocer por la Junta Electoral.

BUP_2026

Cuándo inicia la campaña política para las elecciones 2026 en Mendoza

El calendario electoral fijó el domingo 18 de enero como la fecha de inicio de la campaña electoral en los seis departamentos que van a las urnas. Diez días después, el 28 de enero, comenzará la publicidad gráfica y en la vía pública de las distintas fuerzas políticas que competirán.

A partir del 6 de febrero, los intendentes de las seis comunas no podrán inaugurar obras públicas dentro de sus respectivos territorios, una de las restricciones previstas durante el período electoral. El sábado 7 de febrero, en tanto, se habilitará la publicidad audiovisual.

La campaña finalizará el viernes 20 de febrero, dos días antes de los comicios, cuando comenzará la veda electoral. Desde ese momento quedarán restringidas las actividades políticas, de campaña y difusión, con el objetivo de garantizar que los votantes cuenten con un tiempo de reflexión sin presiones externas.

Todos los candidatos para las elecciones 2026 en Mendoza

Entre los seis departamentos se presentan trece frentes o alianzas y tres partidos políticos. Si bien el proceso aún se encuentra en período de observaciones, todas las fuerzas ya presentaron sus listas de candidatos ante la Junta Provincial. Por ese motivo, podrían registrarse modificaciones en algunos nombres, en caso de que el organismo detecte incumplimientos de los requisitos formales.

Además, resta resolverse la situación de algunos concejales que buscan un tercer o cuarto mandato, en contradicción con la Ley 9.573, que limitó a una sola reelección consecutiva de los ediles.

No obstante, esos casos cuentan con un antecedente judicial favorable: en las elecciones legislativas de octubre, el candidato a concejal por Godoy Cruz de Fuerza Justicialista, Martín González, fue autorizado por la Suprema Corte de Justicia a presentarse para un tercer mandato.

MAIPÚ

Frente Maipú Crece

  1. Emiliano Sallei
  2. Mariángeles García
  3. Marcelo Castello
  4. Hernán Sartorio
  5. Vanesa Perea
  6. Gustavo De Blas

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  1. María Ángeles De Blasis
  2. José Ortega
  3. Gabriel López
  4. Camila Vicino
  5. Cristian Brescia
  6. Sol Díaz de Manuelli

Frente Verde

  1. Carlos "Charly" Quiroz
  2. Cristina Deruggero
  3. Romina Amoruso
  4. Gastón Amaya
  5. Vilma Álvarez
  6. Ignacio "Nacho" Ronchi

Frente Libertario Demócrata

  1. Catalina Garay Lira
  2. Daniel Sosa
  3. Leonardo Sanz
  4. Alejandra Ribosqui
  5. Fernando Tello López
  6. Yanina Debandi

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

  1. Nicolás Cortez
  2. Verónica Paiz
  3. Tupac Coletti Roumec
  4. Yanina Ibazeta
  5. Paloma Martin
  6. Hugo Daniel Avila

Proyecto Maipú Nuevo Rumbo

  1. Pablo Rey
  2. María Emilia Scatolón
  3. Cristian Di Betta
  4. Marina Bizzotto
  5. Antonio Nerviani
  6. Cintia Stocco

LUJÁN DE CUYO

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  1. Susana Maroto
  2. Sergio Fiorentini
  3. Raúl Lima
  4. Micaela Franco
  5. Marcos Balzarelli
  6. Viviana Balzarelli

Frente Fuerza Justicialista Luján de Cuyo

  1. Germán Kemmling
  2. Cecilia Luna
  3. Morena Rodríguez
  4. Jesús Manno
  5. María José Prospiti
  6. Juan Carlos Completa

Frente Patria

  1. Paloma Scalco
  2. Bruno Ceschin
  3. Diego Lobato
  4. Patricia Moyano
  5. Carlos "Lito" Brondo
  6. Dhanna Moyano

Frente Verde

  1. Emir Laurel
  2. Norma Lucero
  3. Patricia Ramírez
  4. Jorge Laime
  5. Ali Flores
  6. Yesica Medina

Frente Libertario Demócrata

  1. Marcelo "Lolo" González
  2. Ana Lucía Gordillo
  3. Ernesto Escribano Baylis
  4. Celia Chavarría
  5. Cristina Pizzurno
  6. Matias del Campo

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

  1. Franco Ricco
  2. Cyntia Pérez
  3. Candela Herrero Marianetti
  4. Hueique Rodríguez
  5. Eugenia García
  6. Maximiliano Coz

Protectora Fuerza Política

  1. Luciana Arenas
  2. Roberto Lobos
  3. Lourdes Videla
  4. Guillermo Morsella
  5. Verónica Arguello
  6. Federico Lobos

SAN RAFAEL (CONCEJALES)

Frente San Rafael en Marcha

  1. Francisco Perdigues
  2. Sol Indiveri
  3. Anabel Lucero
  4. Alejandro Corra
  5. Luciana Fernández
  6. Juan Gasman

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  1. Juan Pablo Vignoni
  2. Valentina Sánchez
  3. Romina Giraudo
  4. Francisco Meardi
  5. Paula Luciana Pérez
  6. José Luis Guardia

Frente Verde

  1. Fabiola Carrión
  2. Daniel Diaz
  3. Marisa Silva
  4. Pedro Jesús Siri
  5. Daniela Soledad Fiori
  6. Tiago Alfaro

Alianza San Rafael Futuro

  1. Marcos Martínez
  2. Daniela Chinellato
  3. Daniel Mazurenco
  4. Gisela Flores
  5. Daniel Cesak
  6. Patricia Alonso

Frente Libertario Demócrata

  1. Evelina Martos
  2. Carlos Daniel Pérez
  3. Javier Farré
  4. Patricia Vignardi
  5. Diego Villarruel
  6. Marcela Zancanaro

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

  1. Cecilia Olivera
  2. Wilson Córdoba
  3. Dulce Tillar
  4. Alexander Oporto
  5. Axel Toledano
  6. Marlene Puebla

RIVADAVIA

Partido Sembrar

  1. Rodrigo Godoy
  2. Corina Caruso
  3. Mariano Amprino
  4. Carolina Ferreyra
  5. Federico Arce

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  1. Magalí Cozzari
  2. Diego Jofré
  3. Marcelo Gómez
  4. Elsa Arenas
  5. Mario Humberto Bustos

Frente Fuerza Justicialista Rivadavia

  1. Pamela Ochoa
  2. Luis Pedernera
  3. Sebastián Correa
  4. Roxana Giménez
  5. Juan Carlos Quiroga

Frente Patria

  1. César Estavilla
  2. Paola Silvana Molina
  3. Diego Ceferino
  4. Gabriela Carrera
  5. Elea Berta González

Frente Verde

  1. Miriam "Mimi" Di Pietro
  2. Maxi Ibáñez
  3. Rocío Sosa
  4. Gustavo Palacio
  5. Florencia Bravo

Frente Libertario Demócrata

  1. Mariam Moreno
  2. Osvaldo Salinas
  3. Carla Olmedo
  4. Héctor Freire
  5. Brenda Cornejo Moreno

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

  1. Estefanía Torralba
  2. Edgardo Mira
  3. Celeste Videla
  4. Agustín Torralba
  5. Daniel Videla

SANTA ROSA

Frente Santa Rosa Gana

  1. Magdalena Ascurra
  2. Leonardo Saile
  3. Hernán Dubé
  4. Soledad Navarro
  5. Cintia González

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  1. Leandro Barrera
  2. Betiana Garciandia
  3. Gabriel Andrés Palermo
  4. Liliana Castillo
  5. Mauro Malnati

Ahora Santarrocinos

  1. Débora Quiroga
  2. José Peláez
  3. Mariela Angélico
  4. Julio Leguizamón
  5. Zahira Álvarez

Frente Verde

  1. Richard Cobo
  2. Laura Guiñe
  3. Daniel Espinosa
  4. Fiona Rocha
  5. Joaquín Gil

Frente Libertario Demócrata

  1. Nora San Sebastián
  2. Ricardo Ruiz
  3. Érica González
  4. José Antonio Visaguirre
  5. Lucía San Sebastián

LA PAZ

Frente Elegí Gestión La Paz

  1. Alberto "Beto" Roza
  2. Romina Barrera
  3. Nicolás "Colacho" Pérez
  4. Lorena Herrera
  5. Alan Natel

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  1. Nelson Poroyán
  2. Maribel Pérez
  3. Fabián Platero
  4. Camila Rosales
  5. Jesús Quiroga

Frente Verde

  1. Melisa del Castillo
  2. Emiliano Timpanaro
  3. Marisa Corales
  4. Sergio Caicedo
  5. Luciana Pereyra

Frente Libertario Demócrata

  1. Liliana Rosas
  2. Juan José Serrano
  3. Eugenia Villagra
  4. Juan Carlos García
  5. Marta Eva Fernández

SAN RAFAEL (CONVENCIONALES MUNICIPALES)

Frente San Rafael en Marcha

  1. Emir Félix
  2. Cristina Da Dalt
  3. Alfredo Juri Sticca
  4. Matilde Pronotto
  5. Marcelo Serrano
  6. Paula Fuentes
  7. Renzo Gili
  8. Sara Gil
  9. Alberto Alzaa
  10. Carina Bordón
  11. Juan Fernández
  12. Paola Calle
  13. Juan Ángel Vázquez
  14. Roxana Ruiz
  15. Paulo Campi
  16. María Paz Sotelo
  17. Gustavo González
  18. Patricia Zárate
  19. Matías Vilurón
  20. Cinthia Kruetzfeldz
  21. Mariano Cámara
  22. María Eugenia Martínez
  23. Carlos Maunás
  24. Andrea Mattacota

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  1. Nicolás De Pedro Buttini
  2. Viviana Vergani
  3. Fernanda Gómez
  4. Luis Altamiranda
  5. Martín Javier Buscemi
  6. Ana Eraso
  7. Nahir Tala
  8. Guillermo Fuentes Riva
  9. Mónica Ferreyra Dolly
  10. Diego Tercero
  11. Carlos Giachero
  12. Sofía Castro
  13. Raulina Elizabeth Mañas
  14. Jonathan Espuri
  15. Francisco Bernues
  16. Nerea Ceschín
  17. Paulina Zabalegui
  18. Pablo Zapata
  19. Leandro De Nevreze
  20. Sandra Viviana Juárez
  21. Luciana Amerio
  22. Héctor Nicolás Godi
  23. José Sat Labiana
  24. Claudia Galeno

Frente Verde

  1. Ángel Lucio Gargiulo
  2. Ana Laura Pereyra Ale
  3. Nadia Andrea Palma
  4. Leandro Ismael Morales
  5. Facundo Nahuel Diaz
  6. Silvia Lorena Carrion
  7. Silvia Dora Barbosa
  8. Claudio Fabián Alfaro
  9. Estela Maris Carrion
  10. Omar Javier Almonacid
  11. Kevin Emanuel Guzmán
  12. Carolina Elizabeth Carrion
  13. Jorge Ariel Estevez
  14. Elsa Susana Guzmán
  15. Manuel Jorge Estevez
  16. Marina Elizabeth Olguín
  17. Malco Lucas David Rueda
  18. Milagros Luciana Torres
  19. Carlos Alcides Navarro
  20. Fermina Soria
  21. Jennifer Celeste Rueda
  22. Franco Brian Videla
  23. Marcela Alejandra Arabena
  24. Oscar Federico Mujlena

Alianza San Rafael Futuro

  1. Nadir Yasuff
  2. Mariela Herrera
  3. Richard Ermili
  4. Karina Ferreira
  5. Roque Bielli
  6. Roxana López
  7. Pablo Peralta
  8. Cecilia Herrera
  9. Claudio Narambuena
  10. Fanny Gadea
  11. Marcelo Represa
  12. Marta Martínez
  13. Rodrigo Alonso
  14. Ayelén Hidalgo
  15. Sebastián Videla
  16. Sol Bujaldón
  17. Fernando Chinellato
  18. Julieta Navarrete
  19. Facundo Martin
  20. Elizabeth Domínguez
  21. Marcelo Bronca
  22. Florencia Gambau
  23. Daniel Gajardo
  24. Daniela Morales

Frente Libertario Demócrata

  1. Martín Marcianesi
  2. Giuliana Ulloa
  3. Gabriel Araya
  4. Macarena Sánchez Arana
  5. Roque Aranega
  6. Yamila Juri
  7. Pablo Rubio
  8. Tiziana Capovilla
  9. Isaías Bernues
  10. María Rosa Fagundez
  11. Gabriel Fernández
  12. Agustina Gutiérrez
  13. Gabriel Moreno
  14. Jésica Piastrellini
  15. José Luis Bonomi
  16. María Victoria Serratore
  17. Jorge Sánchez
  18. Nerina Rojas
  19. Rubén Muzi
  20. Marina Alejandra Cejas
  21. Daniel Morandini
  22. Analía González
  23. Martina Parra
  24. Pablo Espinoza
