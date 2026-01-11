Qué se vota, cuándo inicia la campaña y todos los candidatos para las elecciones 2026 en Mendoza

Pasadas las legislativas de octubre de 2025 , una porción de la población mendocina volverá a las urnas el 22 de febrero de 2026 , cuando se celebren las elecciones municipales en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz .

Se trata de las comunas que desdoblaron sus comicios de los provinciales el año pasado , por lo que sus ciudadanos votarán la renovación de la mitad de las bancas de sus Concejos Deliberantes , en una elección separada de los cargos para la Legislatura que se definieron en octubre.

En todos los departamentos se renovará la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, aunque en uno de ellos habrá una categoría adicional en la boleta .

La sanción, en septiembre del año pasado, de la ordenanza que declaró la autonomía municipal en San Rafael habilitó el proceso de creación de la Carta Orgánica .

Una vez proclamados los 24 convencionales municipales electos el 22 de febrero, contarán con 60 días para comenzar a sesionar. Tras el primer encuentro de la Convención Municipal —la sesión constitutiva—, el cuerpo dispondrá de 90 días para elaborar y aprobar el nuevo texto, que funcionará como una “Constitución sanrafaelina”.

La Carta Orgánica establecerá las pautas del ordenamiento institucional, político, administrativo, económico y financiero de la comuna sureña, siguiendo una serie de principios básicos fijados en la ordenanza. Entre ellos:

Respeto a los principios del régimen democrático y representativo .

. Sujeción a la Constitución Nacional, Constitución Provincial, las leyes nacionales y provinciales, en todo aquello que no se oponga o contraríe a la garantía de la autonomía municipal .

. Establecimiento de un sistema de control y rendición de cuentas públicas municipales .

. Definición de un procedimiento para la reforma de la Carta Orgánica .

. Incorporación de mecanismos de participación ciudadana.

En la sesión constitutiva, también, se dictará el reglamento interno de la Convención Municipal, que deberá garantizar la participación ciudadana y el acceso a la información pública de todo el desarrollo del proceso. Allí se convendrán las mayorías necesarias (simple, absoluta o calificada) para la aprobación de la Carta Orgánica.

Una vez sancionada, el Ejecutivo Municipal deberá reglamentarla y promulgarla para que entre en vigencia. Sería la primera Carta Orgánica dictada por un municipio de Mendoza.

Cómo se vota en Mendoza en las elecciones 2026

Tal como ocurrió en octubre, el sistema de votación será el de Boleta Única Papel, que contendrá una sola categoría (concejales), con todas las propuestas políticas ubicadas de izquierda a derecha.

La excepción será San Rafael, donde la boleta única incluirá dos categorías: concejales, en la parte superior, y convencionales municipales, en la inferior. Este es el modelo preliminar dado a conocer por la Junta Electoral.

Cuándo inicia la campaña política para las elecciones 2026 en Mendoza

El calendario electoral fijó el domingo 18 de enero como la fecha de inicio de la campaña electoral en los seis departamentos que van a las urnas. Diez días después, el 28 de enero, comenzará la publicidad gráfica y en la vía pública de las distintas fuerzas políticas que competirán.

A partir del 6 de febrero, los intendentes de las seis comunas no podrán inaugurar obras públicas dentro de sus respectivos territorios, una de las restricciones previstas durante el período electoral. El sábado 7 de febrero, en tanto, se habilitará la publicidad audiovisual.

La campaña finalizará el viernes 20 de febrero, dos días antes de los comicios, cuando comenzará la veda electoral. Desde ese momento quedarán restringidas las actividades políticas, de campaña y difusión, con el objetivo de garantizar que los votantes cuenten con un tiempo de reflexión sin presiones externas.

Todos los candidatos para las elecciones 2026 en Mendoza

Entre los seis departamentos se presentan trece frentes o alianzas y tres partidos políticos. Si bien el proceso aún se encuentra en período de observaciones, todas las fuerzas ya presentaron sus listas de candidatos ante la Junta Provincial. Por ese motivo, podrían registrarse modificaciones en algunos nombres, en caso de que el organismo detecte incumplimientos de los requisitos formales.

Además, resta resolverse la situación de algunos concejales que buscan un tercer o cuarto mandato, en contradicción con la Ley 9.573, que limitó a una sola reelección consecutiva de los ediles.

No obstante, esos casos cuentan con un antecedente judicial favorable: en las elecciones legislativas de octubre, el candidato a concejal por Godoy Cruz de Fuerza Justicialista, Martín González, fue autorizado por la Suprema Corte de Justicia a presentarse para un tercer mandato.

MAIPÚ

Frente Maipú Crece

Emiliano Sallei Mariángeles García Marcelo Castello Hernán Sartorio Vanesa Perea Gustavo De Blas

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

María Ángeles De Blasis José Ortega Gabriel López Camila Vicino Cristian Brescia Sol Díaz de Manuelli

Frente Verde

Carlos "Charly" Quiroz Cristina Deruggero Romina Amoruso Gastón Amaya Vilma Álvarez Ignacio "Nacho" Ronchi

Frente Libertario Demócrata

Catalina Garay Lira Daniel Sosa Leonardo Sanz Alejandra Ribosqui Fernando Tello López Yanina Debandi

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

Nicolás Cortez Verónica Paiz Tupac Coletti Roumec Yanina Ibazeta Paloma Martin Hugo Daniel Avila

Proyecto Maipú Nuevo Rumbo

Pablo Rey María Emilia Scatolón Cristian Di Betta Marina Bizzotto Antonio Nerviani Cintia Stocco

LUJÁN DE CUYO

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Susana Maroto Sergio Fiorentini Raúl Lima Micaela Franco Marcos Balzarelli Viviana Balzarelli

Frente Fuerza Justicialista Luján de Cuyo

Germán Kemmling Cecilia Luna Morena Rodríguez Jesús Manno María José Prospiti Juan Carlos Completa

Frente Patria

Paloma Scalco Bruno Ceschin Diego Lobato Patricia Moyano Carlos "Lito" Brondo Dhanna Moyano

Frente Verde

Emir Laurel Norma Lucero Patricia Ramírez Jorge Laime Ali Flores Yesica Medina

Frente Libertario Demócrata

Marcelo "Lolo" González Ana Lucía Gordillo Ernesto Escribano Baylis Celia Chavarría Cristina Pizzurno Matias del Campo

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

Franco Ricco Cyntia Pérez Candela Herrero Marianetti Hueique Rodríguez Eugenia García Maximiliano Coz

Protectora Fuerza Política

Luciana Arenas Roberto Lobos Lourdes Videla Guillermo Morsella Verónica Arguello Federico Lobos

SAN RAFAEL (CONCEJALES)

Frente San Rafael en Marcha

Francisco Perdigues Sol Indiveri Anabel Lucero Alejandro Corra Luciana Fernández Juan Gasman

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Juan Pablo Vignoni Valentina Sánchez Romina Giraudo Francisco Meardi Paula Luciana Pérez José Luis Guardia

Frente Verde

Fabiola Carrión Daniel Diaz Marisa Silva Pedro Jesús Siri Daniela Soledad Fiori Tiago Alfaro

Alianza San Rafael Futuro

Marcos Martínez Daniela Chinellato Daniel Mazurenco Gisela Flores Daniel Cesak Patricia Alonso

Frente Libertario Demócrata

Evelina Martos Carlos Daniel Pérez Javier Farré Patricia Vignardi Diego Villarruel Marcela Zancanaro

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

Cecilia Olivera Wilson Córdoba Dulce Tillar Alexander Oporto Axel Toledano Marlene Puebla

RIVADAVIA

Partido Sembrar

Rodrigo Godoy Corina Caruso Mariano Amprino Carolina Ferreyra Federico Arce

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Magalí Cozzari Diego Jofré Marcelo Gómez Elsa Arenas Mario Humberto Bustos

Frente Fuerza Justicialista Rivadavia

Pamela Ochoa Luis Pedernera Sebastián Correa Roxana Giménez Juan Carlos Quiroga

Frente Patria

César Estavilla Paola Silvana Molina Diego Ceferino Gabriela Carrera Elea Berta González

Frente Verde

Miriam "Mimi" Di Pietro Maxi Ibáñez Rocío Sosa Gustavo Palacio Florencia Bravo

Frente Libertario Demócrata

Mariam Moreno Osvaldo Salinas Carla Olmedo Héctor Freire Brenda Cornejo Moreno

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad

Estefanía Torralba Edgardo Mira Celeste Videla Agustín Torralba Daniel Videla

SANTA ROSA

Frente Santa Rosa Gana

Magdalena Ascurra Leonardo Saile Hernán Dubé Soledad Navarro Cintia González

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Leandro Barrera Betiana Garciandia Gabriel Andrés Palermo Liliana Castillo Mauro Malnati

Ahora Santarrocinos

Débora Quiroga José Peláez Mariela Angélico Julio Leguizamón Zahira Álvarez

Frente Verde

Richard Cobo Laura Guiñe Daniel Espinosa Fiona Rocha Joaquín Gil

Frente Libertario Demócrata

Nora San Sebastián Ricardo Ruiz Érica González José Antonio Visaguirre Lucía San Sebastián

LA PAZ

Frente Elegí Gestión La Paz

Alberto "Beto" Roza Romina Barrera Nicolás "Colacho" Pérez Lorena Herrera Alan Natel

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Nelson Poroyán Maribel Pérez Fabián Platero Camila Rosales Jesús Quiroga

Frente Verde

Melisa del Castillo Emiliano Timpanaro Marisa Corales Sergio Caicedo Luciana Pereyra

Frente Libertario Demócrata

Liliana Rosas Juan José Serrano Eugenia Villagra Juan Carlos García Marta Eva Fernández

SAN RAFAEL (CONVENCIONALES MUNICIPALES)

Frente San Rafael en Marcha

Emir Félix Cristina Da Dalt Alfredo Juri Sticca Matilde Pronotto Marcelo Serrano Paula Fuentes Renzo Gili Sara Gil Alberto Alzaa Carina Bordón Juan Fernández Paola Calle Juan Ángel Vázquez Roxana Ruiz Paulo Campi María Paz Sotelo Gustavo González Patricia Zárate Matías Vilurón Cinthia Kruetzfeldz Mariano Cámara María Eugenia Martínez Carlos Maunás Andrea Mattacota

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Nicolás De Pedro Buttini Viviana Vergani Fernanda Gómez Luis Altamiranda Martín Javier Buscemi Ana Eraso Nahir Tala Guillermo Fuentes Riva Mónica Ferreyra Dolly Diego Tercero Carlos Giachero Sofía Castro Raulina Elizabeth Mañas Jonathan Espuri Francisco Bernues Nerea Ceschín Paulina Zabalegui Pablo Zapata Leandro De Nevreze Sandra Viviana Juárez Luciana Amerio Héctor Nicolás Godi José Sat Labiana Claudia Galeno

Frente Verde

Ángel Lucio Gargiulo Ana Laura Pereyra Ale Nadia Andrea Palma Leandro Ismael Morales Facundo Nahuel Diaz Silvia Lorena Carrion Silvia Dora Barbosa Claudio Fabián Alfaro Estela Maris Carrion Omar Javier Almonacid Kevin Emanuel Guzmán Carolina Elizabeth Carrion Jorge Ariel Estevez Elsa Susana Guzmán Manuel Jorge Estevez Marina Elizabeth Olguín Malco Lucas David Rueda Milagros Luciana Torres Carlos Alcides Navarro Fermina Soria Jennifer Celeste Rueda Franco Brian Videla Marcela Alejandra Arabena Oscar Federico Mujlena

Alianza San Rafael Futuro

Nadir Yasuff Mariela Herrera Richard Ermili Karina Ferreira Roque Bielli Roxana López Pablo Peralta Cecilia Herrera Claudio Narambuena Fanny Gadea Marcelo Represa Marta Martínez Rodrigo Alonso Ayelén Hidalgo Sebastián Videla Sol Bujaldón Fernando Chinellato Julieta Navarrete Facundo Martin Elizabeth Domínguez Marcelo Bronca Florencia Gambau Daniel Gajardo Daniela Morales

Frente Libertario Demócrata