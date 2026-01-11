Qué se vota, cuándo inicia la campaña y todos los candidatos para las elecciones 2026 en Mendoza

Pasadas las legislativas de octubre de 2025, una porción de la población mendocina volverá a las urnas el 22 de febrero de 2026, cuando se celebren las elecciones municipales en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
Se trata de las comunas que desdoblaron sus comicios de los provinciales el año pasado, por lo que sus ciudadanos votarán la renovación de la mitad de las bancas de sus Concejos Deliberantes, en una elección separada de los cargos para la Legislatura que se definieron en octubre.
Una vez proclamados los 24 convencionales municipales electos el 22 de febrero, contarán con 60 días para comenzar a sesionar. Tras el primer encuentro de la Convención Municipal —la sesión constitutiva—, el cuerpo dispondrá de 90 días para elaborar y aprobar el nuevo texto, que funcionará como una “Constitución sanrafaelina”.
La Carta Orgánica establecerá las pautas del ordenamiento institucional, político, administrativo, económico y financiero de la comuna sureña, siguiendo una serie de principios básicos fijados en la ordenanza. Entre ellos:
Respeto a los principios del régimen democrático y representativo.
Sujeción a la Constitución Nacional, Constitución Provincial, las leyes nacionales y provinciales, en todo aquello que no se oponga o contraríe a la garantía de la autonomía municipal.
Establecimiento de un sistema de control y rendición de cuentas públicas municipales.
Definición de un procedimiento para la reforma de la Carta Orgánica.
Incorporación de mecanismos de participación ciudadana.
En la sesión constitutiva, también, se dictará el reglamento interno de la Convención Municipal, que deberá garantizar la participación ciudadana y el acceso a la información pública de todo el desarrollo del proceso. Allí se convendrán las mayorías necesarias (simple, absoluta o calificada) para la aprobación de la Carta Orgánica.
Una vez sancionada, el Ejecutivo Municipal deberá reglamentarla y promulgarla para que entre en vigencia. Sería la primera Carta Orgánica dictada por un municipio de Mendoza.
Cómo se vota en Mendoza en las elecciones 2026
Tal como ocurrió en octubre, el sistema de votación será el de Boleta Única Papel, que contendrá una sola categoría (concejales), con todas las propuestas políticas ubicadas de izquierda a derecha.
La excepción será San Rafael, donde la boleta única incluirá dos categorías: concejales, en la parte superior, y convencionales municipales, en la inferior. Este es el modelo preliminar dado a conocer por la Junta Electoral.
BUP_2026
Cuándo inicia la campaña política para las elecciones 2026 en Mendoza
El calendario electoral fijó el domingo 18 de enero como la fecha de inicio de la campaña electoral en los seis departamentos que van a las urnas. Diez días después, el 28 de enero, comenzará la publicidad gráfica y en la vía pública de las distintas fuerzas políticas que competirán.
A partir del 6 de febrero, los intendentes de las seis comunas no podrán inaugurar obras públicas dentro de sus respectivos territorios, una de las restricciones previstas durante el período electoral. El sábado 7 de febrero, en tanto, se habilitará la publicidad audiovisual.
La campaña finalizará el viernes 20 de febrero, dos días antes de los comicios, cuando comenzará la veda electoral. Desde ese momento quedarán restringidas las actividades políticas, de campaña y difusión, con el objetivo de garantizar que los votantes cuenten con un tiempo de reflexión sin presiones externas.
Todos los candidatos para las elecciones 2026 en Mendoza
Entre los seis departamentos se presentan trece frentes o alianzas y tres partidos políticos. Si bien el proceso aún se encuentra en período de observaciones, todas las fuerzas ya presentaron sus listas de candidatos ante la Junta Provincial. Por ese motivo, podrían registrarse modificaciones en algunos nombres, en caso de que el organismo detecte incumplimientos de los requisitos formales.
Además, resta resolverse la situación de algunos concejales que buscan un tercer o cuarto mandato, en contradicción con la Ley 9.573, que limitó a una sola reelección consecutiva de los ediles.