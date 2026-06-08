Más deporte en las escuelas: impulsan un proyecto para aumentar las horas de Educación Física en Mendoza

Presentaron un proyecto para que Mendoza evalúe aumentar las horas de Educación Física en las escuelas.

La preocupación por el avance del sedentarismo entre niños y adolescentes llegó a la Legislatura provincial. El diputado provincial Germán Gómez (PJ) presentó un proyecto de resolución para solicitar a la Dirección General de Escuelas (DGE) que evalúe incrementar la cantidad de horas destinadas a Educación Física en las escuelas mendocinas.

La iniciativa sostiene que la actividad física constituye una herramienta fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes y plantea la necesidad de fortalecer su presencia dentro de la currícula escolar . Según el texto, el objetivo es promover hábitos saludables desde edades tempranas y prevenir enfermedades asociadas a la falta de movimiento.

En los fundamentos del proyecto, Gómez advierte que en los últimos años se registró un incremento del sedentarismo infantil y juvenil, impulsado por cambios en los hábitos de vida , el uso excesivo de pantallas y la disminución de actividades recreativas al aire libre.

El diputado Germán Gómez, autor de la iniciativa que propone mayor carga horaria de Educación Física en las escuelas mendocinas.

La preocupación por el sedentarismo

El legislador sostiene que esta situación genera consecuencias que van más allá de la salud física. Entre los efectos menciona problemas vinculados a la obesidad infantil, trastornos cardiovasculares, dificultades posturales y afecciones relacionadas con la salud mental, como la ansiedad.

Asimismo, remarca que la Educación Física no solo contribuye al desarrollo corporal y motriz, sino que también favorece la autoestima, la socialización y la incorporación de valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el esfuerzo.

En ese sentido, el proyecto plantea que la escuela cumple un rol central en la formación de hábitos saludables y considera necesario que el Estado provincial impulse políticas educativas orientadas a fortalecer la educación integral de niños, niñas y adolescentes.

Qué propone el proyecto

La iniciativa solicita a la DGE que evalúe alternativas para aumentar la carga horaria destinada a actividades físicas y deportivas en los distintos niveles educativos.

Además, propone que cualquier modificación contemple una mirada integral sobre la salud física, emocional y social de los estudiantes, fomentando hábitos de vida saludables y previniendo el sedentarismo desde la infancia.

De avanzar la propuesta, será la Dirección General de Escuelas la encargada de analizar la viabilidad de introducir cambios en la organización curricular y definir de qué manera podrían implementarse mayores espacios destinados a la actividad física dentro del sistema educativo mendocino.

El proyecto de resolución presentado por el diputado Germán Gómez