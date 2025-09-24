Sienta precedente

Se resolvió el caso del concejal de Godoy Cruz que busca la reelección y se oficializa la boleta

En fallo dividido, la Corte dictaminó a favor de Martín González, quien podrá ser candidato en las elecciones 2025. El precedente que sienta y la concejala que prestaba atención al caso.

El edil peronista podrá ir por un tercer mandato

El edil peronista podrá ir por un tercer mandato

 Por Facundo La Rosa

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza falló a favor del concejal de Godoy Cruz del Partido Justicialista, Martín González, quien podrá presentarse para un tercer mandato en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La resolución fue adoptada por el máximo tribunal en pleno, con la participación de sus siete miembros. Cuatro votaron a favor del planteo del edil y tres en contra. El voto que inclinó la balanza fue el de José Valerio, ya que los tres jueces considerados “filo peronistas” (Mario Adaro, Julio Gómez y Omar Palermo) apoyaron la medida cautelar, mientras que el tridente identificado como “filo radical” (María Teresa Day, Dalmiro Garay y Norma Llatser) se expresó en sentido contrario.

Lee además
El líder libertario fue distinguido en Estados Unidos.
Gira por Estados Unidos

Milei fue premiado en Nueva York y volvió a agradecer el respaldo de Casa Blanca
Regresan las retenciones: el campo agotó el cupo de 7.000 millones de dólares y queda sin efecto el beneficio
Lo anuncio ARCA

Regresan las retenciones: el campo agotó el cupo de 7.000 millones de dólares y queda sin efecto el beneficio

El fallo de la Corte que permitió a un concejal a presentarse por un tercer mandato

De este modo, la Corte suspendió los efectos de la decisión tomada por la Junta Electoral el pasado 10 de septiembre, cuando rechazó las candidaturas de González y de su par juninense Lourdes Sosa, postulantes de las listas de Fuerza Justicialista Mendoza.

Martin Gonzalez y Lourdes Sosa
Martín González y Lourdes Sosa habían sido inhibidos por la Junta Electoral, pero la Corte habilitó al concejal de Godoy Cruz.

Martín González y Lourdes Sosa habían sido inhibidos por la Junta Electoral, pero la Corte habilitó al concejal de Godoy Cruz.

Ambos buscaban un tercer mandato (Sosa finalmente aceptó bajar su candidatura y fue reemplazada en la boleta), en aparente contradicción con la Ley 9.573, sancionada en septiembre de 2024, que limita a una sola reelección el cargo de concejal e impide una nueva postulación hasta que transcurra un intervalo de cuatro años.

El dictamen de los magistrados que avalaron el recurso de González se apoyó en el principio de no retroactividad de las leyes: cuando la Legislatura sancionó la norma, el edil ya cumplía su segundo mandato y ese límite aún no existía.

El miembro del HCD de Godoy Cruz argumentó que se vulnera la seguridad jurídica como principio constitucional, dado que —sostuvo— se “cambian las reglas de juego” en medio de la competencia.

La resolución de la Corte va en línea con la posición de Fiscalía de Estado, organismo al que -junto a Asesoría de Gobierno- se le había corrido vista para que emitiera opinión. El fiscal Fernando Simón sugirió que el actual mandato (2021/2025) de González debe considerarse como el primero y que, en caso de ser electo en octubre, se trataría de su primera reelección.

El asesor Ricardo Canet, en cambio, se pronunció en forma negativa y ratificó el dictamen previo de la Junta Electoral, que entendió que los dos mandatos que valida la ley ya estaban cumplidos y, por lo tanto, debía prohibirse una nueva candidatura.

Suprema Corte de Mendoza 2025 con Norma Llatser y Alfredo Cornejo.jpg
Cuatro jueces se expidieron a favor del concejal de Godoy Cruz, en tanto que tres rechazaron su planteo.

Cuatro jueces se expidieron a favor del concejal de Godoy Cruz, en tanto que tres rechazaron su planteo.

La boleta única de Godoy Cruz será oficializada y se publicará este jueves

Con la controversia resuelta, la Junta Electoral anticipó que este jueves oficializará la boleta única de Godoy Cruz, la única que no se presentó el martes, cuando se dio a conocer el modelo definitivo de las papeletas que utilizarán los mendocinos el 26 de octubre.

González encabeza la lista de concejales de Godoy Cruz por Fuerza Justicialista Mendoza, seguido por Marcela Méndez, socióloga y militante del Frente con Vos.

El precedente que sienta y la concejal de Santa Rosa que miraba con atención

La definición de la Corte sienta un precedente con impacto en las elecciones de los seis departamentos que desdoblaron sus comicios de los provinciales y que se celebrarán el 22 de febrero de 2026.

Puntualmente en Santa Rosa había atención por parte de la concejala Débora Quiroga(Ahora Santarrosinos), quien cumple su tercer mandato consecutivo y estaba expectante sobre el fallo, para conocer si podrá postularse en los comicios municipales de febrero de 2026.

María José Buffa, Débora Quiroga, bloque Ahora Santarrosinos concejo deliberante Santa Rosa
D&eacute;bora Quiroga (derecha), podr&iacute;a presentarse para un cuarto mandato en Santa Rosa en 2026.

Débora Quiroga (derecha), podría presentarse para un cuarto mandato en Santa Rosa en 2026.

En esa comuna rige además una ordenanza municipal, aprobada en 2024, que limita las reelecciones de concejales, aunque –a diferencia de la ley provincial– los ediles aclararon que quedaban exceptuados quienes estaban en funciones al momento de su aprobación.

Esa regulación, sumada a la resolución sobre el caso González, libera el camino para que Quiroga -quien tiene intenciones de postularse para la intendencia en 2027- pueda competir nuevamente el año próximo e ir por su cuarto mandato.

Temas
Seguí leyendo

La directora del FMI dijo que la Argentina "está yendo en la dirección correcta"

Alfredo Cornejo participará en Chile del Comité de Integración Paso Pehuenche

El Senado le dio despacho a la reforma del Estatuto del Empleado Público: cuándo llegaría al recinto

Elecciones 2025 en Mendoza: ¿Cómo saber si soy presidente de mesa?

Alfredo Cornejo recorrió obras en una escuela "emblemática" de Malargüe

Milei en Naciones Unidas: fuerte mensaje contra la ONU, exigió la liberación de Gallo y reclamo por Malvinas

Javier Milei agradeció los anuncios económicos del gobierno de Estados Unidos

San Rafael dio un paso clave hacia su autonomía municipal, pese a los reparos de Cornejo

LO QUE SE LEE AHORA
El Concejo Deliberante de San Rafael aprobó este martes el proyecto que declara la autonomía del departamento. video
Lo que viene

San Rafael dio un paso clave hacia su autonomía municipal, pese a los reparos de Cornejo

Las Más Leídas

El testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada
La Matanza

Triple femicidio: el testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3307 del miércoles 24 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3307 del miércoles 24 de septiembre

La Feria del Libro de Mendoza se llevará a cabo desde el 25/09 al 05/10.
Llegará a varios departamentos

Arranca la Feria del Libro de Mendoza 2025: fechas, actividades e invitados especiales

Nuevo eliminado del Team Miranda en el 3° Round de La Voz Argentina: quién se fue video
¿Te lo esperabas?

Nuevo eliminado del Team Miranda! en el 3° Round de La Voz Argentina: quién se fue

Conmoción por los crímenes de tres jóvenes en el partido de La Matanza. 
conmoción

Partido de La Matanza: hallaron asesinadas a las tres chicas desaparecidas

Te Puede Interesar

Por el femicidio en La Matanza, organizaciones feministas, estudiantiles y gremiales se concentraron en la Legislatura
Dolor e indignación

Video: Mendoza se sumó al reclamo nacional tras el triple femicidio en La Matanza

Por Carla Canizzaro
Accidente vial en Las Heras: dos niñas fueron atropelladas por un colectivo
Gran Mendoza

Fallecieron dos niñas atropelladas por un colectivo en El Algarrobal

Por Sitio Andino Policiales
Regresan las retenciones: el campo agotó el cupo de 7.000 millones de dólares y queda sin efecto el beneficio
Lo anuncio ARCA

Regresan las retenciones: el campo agotó el cupo de 7.000 millones de dólares y queda sin efecto el beneficio

Por Sitio Andino Economía